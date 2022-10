Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Barrichello trop rapide pour faire ses débuts pour l’équipe Donald McCain? | Nouvelles de la course

Owners Group et Donald McCain pourraient avoir une perspective de chasse décente entre les mains avec Barrichello faisant ses débuts en escrime à Uttoxeter cet après-midi.

3.40 Uttoxeter – McCain envoie une perspective de poursuite intrigante

Barrichello a gagné à quatre reprises la saison dernière pour l’équipe de Donald McCain, y compris au niveau Listed, et fait ses débuts à la chasse dans une chaude poursuite avec handicap pour novices à Uttoxeter (3:40).

Thunder Rock est un autre qui a connu une saison fructueuse, remportant quatre de ses cinq derniers départs et fait également la première course sur les clôtures pour l’équipe Olly Murphy.

Deeper Blue est un autre avec une bonne forme de fin de saison, ayant remporté ses deux derniers départs pour l’équipe Harry Fry, tandis que Brief Times s’est classé trois fois dans les quatre derniers – Sam Twiston-Davies prend le relais.

1.55 Uttoxeter – Pipe runner attire l’attention dans un obstacle novice

Treize coureurs s’alignent dans une haie informative pour novices (1:55) plus tôt sur la carte, avec le point gagnant de David Pipe Tango Arumba particulièrement digne de mention.

Clifton Bridge a remporté un pare-chocs à Exeter lors de ses débuts pour l’équipe Alan King et intensifie son voyage après un troisième à Newbury, tandis que Park This One de Jamie Snowden sera monté par Twiston-Davies.

Inflagrante était une bonne seconde derrière le smart Ballyglass la dernière fois sur ce site et est un autre à noter pour Kim Bailey.

7.15 Southwell – Dalgleish détient les as dans la manche de classe 2

Keith Dalgleish en dirige deux dans cette fonctionnalité de Southwell (7:15)avec un vétéran C’est quoi l’histoire rejoindre Chichester dans le handicap de 20 000 £ mile.

Harry Eustace semble également avoir de bonnes chances avec Chasing Aphrodite (Hayley Turner), tandis qu’Excel Power a trois victoires en sept départs par tous les temps et est probablement le favori d’Archie Watson.

Sir Michael Stoute envoie Aerion Power pour l’équipe King Power et Mark et Charlie Johnston ont Austrian Theory dans la course avec 10 coureurs qui devraient aller au poste.

Regardez toutes les courses d’Uttoxeter et de Southwell en direct sur Sky Sports Racing le vendredi 28 octobre.