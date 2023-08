Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Bangor-on-Dee, Brighton et Lingfield figurent tous sur le lundi à trois cartes occupé | Nouvelles de la course

C’est un début chargé pour la nouvelle semaine sur Sky Sports Racing avec des sauts de Bangor-on-Dee et une action plate à Brighton et Lingfield.

6.05 Bangor-on-Dee – Farouk De Cheneau en cherche quatre de suite

Depuis le passage de Nicky Henderson à Anthony Honeyball, ce fut un parfait trois sur trois sur les clôtures pour Farouk De Cheneau.

Le joueur de huit ans sera difficile à battre dans le Chase à handicap limité des novices de Stella Artois (6.05) plus de trois miles, avec cinq rivaux à voir.

jésuitique est un fascinant débutant de chasse pour le Dr Richard Newland, avec une forme élégante sur les haies, y compris une bonne course à Cartmel sur un terrain lourd le mois dernier.

Des nouvelles était bien détenu à 17 longueurs derrière Farouk De Cheneau à Fontwell en mai, il doit donc trouver beaucoup de preuves pour obtenir sa première victoire sur les clôtures à la 11e tentative.

Tirez à nouveau vert et Le bombardier Liston étaient derrière Any News à Uttoxeter la dernière fois, il faut donc également trouver des améliorations.

Plus tôt sur la carte, Sam England’s Al Zaraqaan visera une cinquième victoire consécutive dans la Rachel Jones Memorial Handicap Chase (5.00).

Image:

Pull Again Green dans une action gagnante sur les clôtures à Cheltenham





5.45 Lingfield – Les récents gagnants Girl Magic & Faustus s’affrontent

Deux derniers gagnants figurent parmi un peloton de six pour le Stream Racing sur bresbet.com Handicap (5.45).

Alice Haynes’ Fille magique recule à cinq stades ici après avoir gagné sur la piste plus de six le mois dernier et est soulevé 2 livres pour ce succès, avec le meilleur jockey d’Amo Racing, Kevin Stott, qui vient pour le tour.

Poids supérieur Faust était fort à l’arrivée à Brighton il y a 12 jours, après avoir bien couru dans un précieux concours de la Racing League à Yarmouth.

Entre les bâtons a gagné trois fois à l’âge de deux ans au cours d’une saison chargée mais n’a pas encore pris la tête au cours de cette campagne, malgré de bonnes performances à quelques reprises, notamment à York le mois dernier.

Il pourrait y avoir des types passionnants dans le Étalons britanniques Ebf Maiden Stakes (6.50) y compris les formés par William Haggas Elmonjedun fils de Blue Point déjà castré.

Image:

Lingfield organise une carte de six courses lundi soir, toutes en direct sur Sky Sports Racing





4.55 Brighton – Optiva Star rencontre la finale de la compétition Spanish Mane

Deux récents lauréats se retrouvent également sur la côte sud du Sky Sports Racing Sky 415 Handicap (4.55) dans le rôle de Richard Hannon Optiva étoile s’attaque à Julia Feilden crinière espagnole.

Le premier a marqué sur le parcours et la distance il y a 12 jours, impressionnant sous Pat Dobbs pour gagner par un peu moins de deux longueurs. L’apprenti passionnant Alec Voikhansky entre pour le trajet en réclamant un précieux 5 livres.

Spanish Mane semble prospérer dans sa sixième saison, remportant deux de ses trois derniers départs. Ils sont tous les deux venus à Lingfield, pris en sandwich de part et d’autre d’une bonne course pour terminer troisièmes ici le mois dernier.

Garçon de lot était trois longueurs quatrième derrière Faustus à Brighton la dernière fois et pourrait améliorer la forme de ce rival avant qu’il ne court à Lingfield.

Regardez toutes les courses de Bangor-on-Dee, Lingfield et Brighton en direct sur Sky Sports Racing le lundi 21 août.