Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Auguste Rodin, favori de Derby, peut-il prouver ses références classiques à Doncaster pour Aidan O’Brien? | Nouvelles de la course

Aidan O’Brien fait une offre pour un remarquable 11e Vertem Futurity Trophy cet après-midi alors que le favori du Derby, Auguste Rodin, cherche à cimenter ses références classiques à Doncaster.

3.35 Doncaster – Aidan à la poursuite du 11e Doncaster Group One

Le dernier groupe britannique 1 de la saison a lieu cet après-midi à Town Moor (3:35) et c’est une autre chance pour Aidan O’Brien d’ajouter à son excellent palmarès dans la course avec le grand favori et candidat au Derby Auguste Rodin.

Le poulain de Deep Impact a été un gagnant accrocheur d’un groupe 2 à Leopardstown le mois dernier et est un meilleur prix 10/1 pour remporter le Cazoo Derby, un prix qui se contractera sûrement s’il gagne ici.

Image:

Auguste Rodin est le favori ante-post pour le Derby d’Epsom l’année prochaine





Epictetus est l’adversaire évident pour l’équipe John & Thady Gosden avec Frankie Dettori en selle, après avoir terminé deuxième des Autumn Stakes il y a quinze jours.

King Of Steel vaut également la peine d’être considéré, après avoir fait ses débuts pour Amo Racing et l’équipe David Loughnane.

3.00 Doncaster – O’Brien doublé en manche de Listed

Le jockey stable Ryan Moore a choisi de monter fables d’Esope sur Hispanique alors qu’Aidan O’Brien envoie deux coureurs pour le Enjeux de Doncaster cotés (3:00).

Il a remporté la course pour la dernière fois en 2020 avec Lipizzaner, mais cela semble une chaleur compétitive cette fois-ci, y compris le Gosden’s Bresson, qui porte des œillères pour la première fois avec Dettori prenant le relais.

Donnacha O’Brien envoie également Wodao, qui a déjà gagné dans cette catégorie mais n’était que septième la dernière fois à Newmarket.

4.10 Doncaster – Moore pourrait continuer sa journée stellaire

Si tout s’est déroulé comme prévu pour Ryan Moore, il pourrait poursuivre un quatre ou cinq temps avec Kimngrace dans un renouvellement à grande échelle de la vertem.co.uk Handicap (4:10).

Le joueur de trois ans pourrait ne pas être favori après s’être retrouvé à York la dernière fois pour l’équipe de Richard Hughes, Nomadic Empire s’opposant à nouveau à l’équipe de David O’Meara.

Came From The Dark est en tête des poids, avec Saffie Osborne qui enlève 3 livres – il démissionne de ses récentes courses après des affectations de groupe et de liste.

Cartes de course du samedi | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Doncaster en direct sur Sky Sports Racing le samedi 22 octobre.