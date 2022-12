Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Art Power revient dans la chaude qualification Fast-Track à Newcastle | Nouvelles de la course

Art Power, multiple vainqueur du Groupe 3, revient ce soir dans le All-Weather pour une qualification Fast-Track très compétitive à Newcastle, en direct sur Sky Sports Racing.

5.45 Newcastle – Art Power fait la une des neuf titres de Newcastle

La Betuk Plus de 40 000 conditions de courses diffusées en direct (5:45) semble une excellente série, mais l’équipe de Tim Easterby espère qu’Art Power pourra défier une pénalité de 5 livres et retrouver le chemin de la victoire.

Le multiple vainqueur du groupe trois revient sur le All-Weather pour la première fois en deux ans sur les cinq stades volants, après avoir obtenu une note de 114 sur le gazon tout au long de l’été.

Aux poids, Logo Hunter de Michael Browne est le plus susceptible de troubler le favori, ayant terminé deuxième lors de ses deux derniers départs à Dundalk et est maintenant classé 110 – Moss Gill pour l’équipe Ed Bethell est l’autre concurrent avec une note à trois chiffres. .

4.45 Newcastle – Documenter les tentatives de porter le poids le plus élevé

Plus tôt dans le Spreadex Sports Meilleures cotes sur Sunderland Handicap (4:45)Documenting, neuf ans, a remporté la dernière fois à Wolverhampton et tentera de participer à nouveau à la course de 25 000 £ pour l’équipe Kevin Frost.

Il a enregistré son septième succès sur le All-Weather le mois dernier, mais fait peut-être face à un peloton plus difficile cette fois-ci, y compris une paire de trois ans dans Spirit of Nguru et Bass Player.

Le First Folio cohérent est un autre à considérer pour l’équipe James Ferguson et le Owners Group – Daniel Muscutt prend le relais.

12h30 Sedgefield – Obstacle difficile à résoudre

De nombreux coureurs non exposés se rendent à Sedgefield pour le Vickers.Bet est fier de sponsoriser le Handicap Hurdle de British Racing Mares (12:30)avec Regal Renaissance de Henry Daly sans doute le plus intrigant du lot.

La pouliche de quatre ans était quatrième derrière la intelligente Poetic Music la dernière fois à 100/1, mais cela semble une opportunité beaucoup plus réaliste pour ses débuts avec handicap sur une marque de 96.

Betty Baloo cherche à défier le poids maximum après un trio de bons efforts, tandis que East End Girl a remporté un novice de Huntingdon le mois dernier sous Tom Cannon – Sean Quinlan la remplace en selle pour Lucy Wadham.

