Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Archie Watson et Sir Mark Prescott sont présents mardi occupé | Nouvelles de la course

Les entraîneurs gagnants du Royal Ascot et du Cheltenham Festival envoient des coureurs à un trio de réunions sur Sky Sports Racing mardi.

4.15 Wolverhampton – Watson et Prescott s’affrontent dans la fonctionnalité

Le At The Races App Form Study Handicap (4:15) est une manche délicate avec Archie Watson et Sir Mark Prescott envoyant des coureurs à l’événement de fond.

Les anciens trains Mojeyrqui n’a eu aucun mal à prendre une jeune fille de Southwell en avril, mais a ensuite été battu lorsque le favori à Lingfield – Hollie Doyle prend le relais.

Handicap débutant Rêve impérial revient en voyage, quelque chose que vous ne voyez pas trop souvent de la part de l’équipe Prescott avec Luke Morris en selle.

William Buick est à Wolverhampton et le jockey champion roule en poids supérieur Forte puissance pour Richard Hughes.

5.35 Uttoxeter – McCain cherche à frapper en chasse

C’est un petit champ mais un groupe chic qui conteste le Visitez Stmodwenhomes.co.uk Trouvez votre nouvelle maison Chase Limited Handicap des novices (5:35) à Uttoxeter.

Brian Hughes fait le tour du Donald McCain formé Un genre différent qui pourrait bien sortir de la marque sur les clôtures à la troisième tentative.

Fergal O’Brien court Éclat d’argent qui cherche également une première victoire de chasse, tandis que Donnie Azoff représente l’équipe de Jamie Snowden et prend beaucoup de poids sur ses deux rivaux.

8.00 Brighton – Chaleur en forme avec coureurs rouges

Sur la côte sud, Sir Mark Todd court son parcours et vainqueur de la distance Star de cinéma dans le Suivez Attheraces sur Twitter Handicap des pouliches (8:00).

Elle est en hausse de 5 livres par rapport à ce succès du mois dernier et a la réservation de jockey accrocheuse de l’apprenti vedette Billy Loughnane en selle.

crinière espagnole a gagné 10 fois et a également remporté des victoires sur le parcours pour l’équipe Julia Feilden, il faudra donc respecter, tandis que le combo Muir et Grassick chute Lune de miel retour en voyage après le succès de Windsor la dernière fois.

Regardez Brighton, Wolverhampton et Uttoxeter sur Sky Sports Racing le mardi 11 juillet