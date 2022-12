Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Alligator Alley de David O’Meara pourrait avoir la plus forte morsure à Wolverhampton | Nouvelles de la course

Après une journée blanche de course en Grande-Bretagne samedi, l’action revient avec une carte exceptionnelle de huit courses à Wolverhampton, toutes en direct sur Sky Sports Racing à partir de 12h05.

2.39 Wolverhampton – Alligator Alley et Lord Riddiford s’affrontent dans un sprint endiablé

L’événement vedette, un renouvellement chic des cinq stades Handicap de pari gratuit Acca Club 5 de BetUK (2,39), présente deux gagnants du dernier temps mort et quatre gagnants du parcours et de la distance.

A la tête du marché se trouve allée des alligators pour David O’Meara qui arrive après avoir gagné confortablement à Southwell il y a 12 jours.

Ton Le Barone en tête des poids pour Stuart Williams et Daniel Muscutt, tandis que Seigneur Riddiford est un vainqueur en double parcours et en distance et cherchera à améliorer ses deux derniers efforts placés sous Jason Hart.

Circulaire de Bedford est un autre à envisager d’avoir battu Lord Riddiford lors d’un succès à Southwell le mois dernier.

1.39 Wolverhampton – Lady Percival à la recherche d’un triplé affronte six rivaux

de Hughie Morrison Dame Perceval a été en pleine forme ces derniers temps et dépasse un champ de sept dans le Scu sélectionne les conseils d’experts par BetUK Handicap (1,39).

La pouliche de quatre ans a été impressionnante en gagnant sur le parcours et la distance lors de ses deux dernières sorties et doit défier une marque de 5 livres de plus sous Franny Norton.

Longsider dirige l’opposition pour Sir Mark Prescott et Luke Morris. Il a deux victoires en cinq départs par tous les temps et recule en distance après avoir terminé deuxième à Chelmsford lors de son dernier départ sur deux milles.

Image:

Wolverhampton accueille une carte occupée de huit courses dimanche, toutes en direct sur Sky Sports Racing à partir de 12h05





2.09 Wolverhampton – Concours Great State & Macho Mania fort novice

de Richard Fahey Grand état est le seul vainqueur dans le domaine pour le talkSPORT Powered By Fans Novice Stakes (2.09) ayant gagné lors de son deuxième départ sur cinq stades ici le mois dernier.

Manie macho sera à la tête des dangers après avoir terminé deuxième des deux départs à ce jour pour Hugo Palmer, y compris lorsqu’il est battu à court terme à Newcastle.

Sergent Pep a terminé deuxième sur le parcours et la distance à ses débuts et pourrait s’améliorer pour l’équipe de Clive Cox.

Cartes de course du dimanche | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Wolverhampton en direct sur Sky Sports Racing le dimanche 18 décembre