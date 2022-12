Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Alger s’apprête à réchauffer les choses à Lingfield glacial dans Listed Québec Stakes | Nouvelles de la course

L’action graduée d’Ascot a peut-être été perdue, mais il reste encore une solide carte de sept courses à apprécier à Lingfield samedi, toutes en direct sur Sky Sports Racing, mettant en vedette les Listed Quebec Stakes.

3.33 Lingfield – Alger, Forêt De Dean & titre Harrovian

Le Listé Enjeux BetUK Québec (3.33) présente plusieurs rivaux qui ont disputé les Churchill Stakes ici le mois dernier, y compris le finaliste Algerqui dirigera probablement le marché pour Simon et Ed Crisford.

Il a terminé devant harrovien, Forêt de Dean et Fureur de Tyson à cette occasion et est le mieux noté avec une note de 110.

John et Thady Gosden sont doublement représentés avec Harrovian et Forest Of Dean, avec le champion jockey William Buick une réservation accrocheuse sur le premier.

Makinmedoit pourrait être l’améliorant pour Harry Eustace, ayant remporté un handicap de parcours et de distance lors de sa dernière sortie.

Jack Mitchell fait le tour de la bien-pensée Alger





3.00 Lingfield – La reine d’Ipanema cherche un super sextuple

de George Boughey Reine d’Ipanema a connu une ascension remarquable cet hiver, remportant cinq victoires consécutives et passant d’un handicap d’ouverture de 52 à son classement actuel de 83.

Cela suffit à convaincre son entraîneur de s’essayer à la grande scène du talkSPORT Winter Oaks Trial Irish EBF Fillies’ Handicap (3.00)avec Buick réservé à nouveau pour rouler.

William Haggas fonctionne à 36 % à Lingfield cette saison et aligne le bien élevé Tsarine de la meravec Cieren Fallon faisant le tour.

de James Fanshawe Alto a pris cette course l’année dernière lorsqu’elle s’est déroulée à Southwell et devrait bien se passer du haut des poids.

William Buick visera à diriger Queen Of Ipanema vers une sixième victoire consécutive





12h40 Lingfield – Appleby donne à Golden Speech une belle chance de marquer

Il y a une forme juvénile de haut niveau à l’affiche et quelques débutants passionnants dans le talkSPORT alimenté par les fans EBF Novice Stakes (12.40).

de Charlie Appleby Discours d’or a chassé à la maison le vainqueur du groupe trois et Dewhurst troisième Nostrum lors de son dernier départ à Sandown en juillet et suscite un intérêt sérieux après une pause et passe maintenant au tout-terrain.

Épée d’honneur, un demi-frère du double vainqueur de Groupe 1 Angel Bleu, a été acheté 1,5 million d’euros en tant que yearling et fait ses débuts avec Andrew Balding.

Poulain Kingman Ziryab et pouliche du Lion Rugissant Reine régente débuts pour le chantier Gosden.

