Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : action Dual Flat avec Windsor et Wolverhampton exposée lundi | Nouvelles des courses

Lundi, c’est l’après-midi à Windsor avant de nous diriger vers Wolverhampton pour des compétitions passionnantes par tous les temps, en direct sur Sky Sports Racing.

1.50 Windsor – Murphy et Palmer s’associent avec Phone Tag

Le Sky Sports Racing Sky 415 Nursery Handicap (1:50) semble très compétitif avec Oisin Murphy et Hugo Palmer faisant équipe avec Étiquette de téléphone.

Il aura besoin d’une meilleure pause que précédemment à Thirsk, mais il terminera sûrement un départ égal.

Parmi les autres, les fans d’Arsenal seront sans doute tentés par le film de Jonathan Portman. Zinchenkoqui monte en voyage et fait ses débuts en handicap.

3.20 Windsor – Les enfants de trois ans domineront-ils?

Sept des huit derniers renouvellements du Journée des champions sur Sky Sports Racing Handicap (3:20) ont suivi le chemin des enfants de trois ans et six des 10 coureurs correspondent à ces critères.

Hughie Morrison Palais Azahara a connu un excellent été et devrait bien se passer sous la direction de Hollie Doyle, tandis que Rêve de méfait et Mon ambition se réopposer après s’être rencontré à Lingfield le mois dernier.

William Haggas Aigle de mer Il chute désormais en classe et pourrait bien se passer, même s’il a déçu sous Tom Marquand lors de ses deux dernières courses.

7h00 Wolverhampton – Protected Guest pour se remettre sur les rails ?

Invité protégé n’a pas gagné depuis avril 2022 et n’aura peut-être pas de meilleure chance que celle-ci Coupe des éleveurs sur Sky Sports Racing Handicap (7h00).

Le joueur de huit ans devra supporter le plus gros poids sous la direction de Tom Queally, mais a tendance à bien courir ici et il s’agit d’une baisse de classe marquée par rapport aux courses précédentes.

Celui de David Simcock Réalisé et celui de Sir Mark Prescott Génèse ont bien couru et pourraient défier, tandis que le Bulldog Spirit de Charlie Johnston devrait réaliser sa solide course habituelle.

Regardez chaque course de Windsor et Wolverhampton le lundi 9 octobre, en direct sur Sky Sports Racing.