Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : action de qualité à Southwell, y compris une course délicate pour débutants aux côtés de Get In ! | Nouvelles de la course

Get In revient ce soir avec Luke Harvey et Jason Weaver nous racontant toute l’action de Southwell, y compris une manche novice particulièrement intéressante.

6.45 Southwell – Éligible essaie d’apporter le double dans le handicap de fonctionnalité

Admissible a remporté la dernière fois pour l’équipe de Mick et David Easterby, mais il devra probablement en trouver encore plus pour gagner à nouveau pour Joanna Mason dans le Spreadex Sports Meilleur handicap de cotes de la Premier League (6:45).

Tylos est le danger le plus probable en tant que candidat non exposé pour l’équipe Archie Watson – il fait le premier départ pour le jeune entraîneur après plus de 200 jours de congé, mais ce n’est généralement pas un problème pour cette tenue.

Dancinginthewoods ne peut pas non plus être complètement ignoré, ayant gagné et terminé deuxième lors des deux derniers départs pour Frederick Larson et Amy Murphy.

5.45 Southwell – Haaland en forme peut-il encore marquer?

Haaland n’a fait aucune erreur sous le jeune Billy Loughnane plus tôt cette semaine et est de retour pour plus dans le talkSPORT Télécharger l’application Handicap (5:45).

La charge de Gay Kellaway a remporté le succès à Lingfield lors de ses débuts avec handicap la dernière fois et est sous le coup d’une pénalité ici, mais pourrait encore être bien dans les poids.

William Haggas a également un coureur rare dans une manche de classe 6 et mérite d’être noté sur le marché, avec Cieren Fallon prenant le relais sur Aesthetic.

7.45 Southwell – Le novice de qualité supérieure dispose d’une alerte de danger classée 84

La course la plus intrigante de la nuit vient plus tard sur la carte, avec trois jeunes filles très bien notées affrontant de belles débutantes dans le talkSPORT Powered By Fans Novice Stakes (7:45).

Alerte de danger est le mieux noté avec une note de 84, mais a couru sept fois sans victoire pour l’équipe de George Boughey, il comporte donc de nombreux risques, tandis que The Xo de John Ryan a terminé deuxième à ses deux départs.

Harry Magnus a une note de 82 après un effort placé aux Wolves la dernière fois, tandis que Exceed And Excel poulain Inspired Knowhow (Marco Botti) et Havana Grey pouliche Shine Honey Shine (Karl Burke) ont tous deux besoin de vérifications du marché à leurs débuts.

Regardez toutes les courses de Southwell en direct sur Sky Sports Racing le vendredi 6 janvier.