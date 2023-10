Aujourd’hui seulement : procurez-vous une paire d’écouteurs à réduction de bruit Skullcandy pour 80 $ (économisez 55 $)

Vous recherchez une paire d’écouteurs supra-auriculaires de base qui ne vous ruinera pas ? Les acheteurs soucieux de leur budget peuvent respirer tranquillement : Woot a réduit de 41 % le prix des écouteurs sans fil Hesh ANC de Skullcandy, ce qui fait baisser le prix de 135 $ à seulement 80 $, ce qui en fait le moment idéal pour appuyer sur la gâchette et acheter une paire d’écouteurs avec suppression active du bruit pour moins de 100 $. Cette offre n’est disponible qu’aujourd’hui, le 18 octobre, jusqu’à épuisement des stocks.

En plus d’avoir une technologie de suppression active du bruit, cette paire d’écouteurs offre également jusqu’à 22 heures d’autonomie, se plie à plat pour un transport ou un rangement facile et dispose d’un microphone pour les appels vocaux. De plus, cette paire est dotée de la technologie Tile Finding intégrée qui vous permet de les retrouver facilement, même lorsque vous les égarez. Et lorsque vous manquez de temps, seulement 10 minutes de charge rapide peuvent vous offrir jusqu’à trois heures d’autonomie supplémentaire.

Pour ceux qui n’ont pas nécessairement besoin d’ANC, vous pouvez envisager Hesh Evo de Skullcandy. Ils ont un design globalement similaire, et pour le moment B&H propose des économies dans le panier qui feront baisser le prix à seulement 70 $. Et même si vous perdez la suppression active du bruit, vous bénéficiez d’une autonomie de batterie plus longue : le Hesh Evo peut offrir jusqu’à 36 heures de lecture par charge.