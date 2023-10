Aujourd’hui seulement : procurez-vous un Ninja Speedi de 6 litres remis à neuf pour 60 $

Même ceux qui aiment cuisiner peuvent parfois avoir besoin d’un peu d’aide. Ninja fabrique une tonne d’ustensiles de cuisine utiles qui peuvent aider tout le monde, des novices aux chefs, à créer de délicieux repas. Et dès maintenant, vous pouvez vous procurer un des produits ultra polyvalents de la marque. Cuiseur rapide Ninja Speedi 12 en 1 pour seulement 60 $ chez Woot. UN tout nouveau modèle vous coûtera 200 $, ce qui en fait une formidable opportunité pour ceux qui ne craignent pas un article remis à neuf. Et votre achat est également accompagné d’une garantie limitée Woot de 90 jours, juste au cas où. Cette offre n’est disponible qu’aujourd’hui, le 19 octobre, jusqu’à épuisement des stocks.

Si vous recherchez de la flexibilité, cette cuisinière Ninja vous l’offre à la pelle. Vous pouvez choisir une tonne de fonctions utiles, notamment les repas Speedi, la vapeur et le croustillant, la vapeur et la cuisson, la vapeur en mode cuisson rapide, la friture à l’air libre, le gril, la cuisson ou le rôtissage, la cuisson lente, sous vide, la déshydratation et plus encore. Et Ninja affirme que vous pouvez créer un repas complet avec cet appareil en seulement 15 minutes, ce qui peut être d’une grande aide lorsque vous essayez d’équilibrer des horaires chargés. Et comme il existe de nombreuses fonctions, vous pourrez tout préparer, des légumes aux ailes piquantes, dans cette mijoteuse rapide.

Avec une capacité de 6 litres et la fonction repas Speedi, il est possible de contenir jusqu’à quatre poitrines de poulet et une livre de pâtes, vous aidant ainsi à préparer un repas complet pour une famille de quatre personnes avec moins de temps et d’efforts que les méthodes de cuisson traditionnelles. Et bien sûr, grâce à la friture à l’air libre, vous éviterez le désordre et les risques pour la santé des friteuses à l’ancienne. De plus, le pot antiadhésif et le bac à légumes vont au lave-vaisselle, ce qui facilite le nettoyage.

Mesurant près de 14 pouces de large et plus de 12 pouces de haut, cet ustensile de cuisine est définitivement une bête qui occupera une place décente dans votre cuisine. Mais si vous avez de la place, cela peut changer la donne lorsqu’il s’agit de préparer des repas en un temps record, surtout à ce prix.