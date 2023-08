Aujourd’hui seulement : obtenez une pelle en acier inoxydable gratuite lorsque vous prenez le nouveau four à pizza Pi Prime de Solo Stove

Ce n’est jamais un mauvais moment pour manger une pizza – et avec autant d’ingrédients disponibles à bas prix, pouvoir personnaliser la vôtre à la maison peut être une grande victoire pour toute la famille. C’est pourquoi investir dans un four à pizza devient actuellement une option populaire. Solo Stove vient de sortir un nouveau four à pizza Pi Prime et, pour fêter ça, la société offre un bonus avec votre achat. Lorsque vous en achetez un maintenant, vous obtenez une peau en acier inoxydable. d’une valeur de 40$ — offert absolument gratuitement. Cette offre expire ce soir, le 29 août, nous vous recommandons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible pour vous assurer de ne pas manquer cette offre.

Ce four à pizza alimenté au propane pèse un peu plus de 30 livres, dispose d’un contrôle de température pour ajuster vos niveaux de flamme et de chaleur et peut préparer des pizzas jusqu’à 13 pouces. Il peut être utilisé dans votre propre jardin ou emporté avec vous au camping, aux fêtes de fin d’année et à d’autres événements. Le Four à pizza Pi Prime ne prend que 15 minutes à préchauffer, puis peut cuire des pizzas en aussi peu que 90 secondes sur la pierre à pizza Cordiérite incluse. De plus, votre achat comprend également un abri pour votre Pi Prime, ainsi que le cadeau gratuit. peau inoxydable pour faire entrer et sortir vos pizzas du four en toute sécurité, pour seulement 350 $.

Ou passez au Pi Prime pack de démarrage et obtenez des extras comme un tapis en silicone, un thermomètre infrarouge, un coupe-pizza et bien plus encore – ainsi que la peau en acier inoxydable gratuite – pour seulement 470 $. Les deux options sont expédiées gratuitement et bénéficient d’une garantie à vie, mais gardez à l’esprit que vous devrez acheter votre propre réservoir de propane – bien qu’un réservoir de GPL standard de 20 livres devrait durer jusqu’à 20 heures sur le Pi « élevé ». Réglage de la température initiale.