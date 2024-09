Aujourd’hui seulement : obtenez une paire d’écouteurs Apple AirPods Max pour seulement 299,99 $ chez Best Buy

Les AirPods Max d’Apple sont normalement vendus à un prix considérablement plus élevé que ses concurrents les plus sérieux (549 $ contre 349 $ pour le Bose QuietComfort Ultra ou le Sony WH-1000XM5), mais il existe actuellement un moyen de l’obtenir pour beaucoup, beaucoup moins cher. Pour aujourd’hui seulement, Best Buy propose Reconditionné certifié par Geek Squad unités pour seulement 299,99 $. Ceux-ci sont accompagnés d’une garantie Best Buy de 90 jours. Je les prendrais certainement plutôt qu’une paire d’occasion sur eBay ou Facebook Marketplace, d’autant plus que cette offre les rend moins chers, que Geek Squad a un processus de classement standardisé et que ces écouteurs sont accompagnés d’une garantie.

AirPods Max d'Apple

Contrairement à ses frères AirPods, les AirPods Max sont des écouteurs supra-auriculaires de style plus traditionnel. Si vous n’êtes pas fan des écouteurs intra-auriculaires, les écouteurs supra-auriculaires vous conviendront certainement mieux. Une grande partie du coût élevé des AirPods Max provient des matériaux et de la qualité de fabrication. Les AirPods Max sont dotés d’une construction entièrement métallique avec un matériau de type silicone enroulé autour du bandeau et des oreillettes en maille tricotée et en mousse à mémoire de forme qui sont à la fois confortables sur vos oreilles et isolent efficacement le son. La charnière et les mécanismes de réglage sont lisses et très faciles à utiliser. Apple a tout misé sur l’artisanat et cela se voit.

La qualité audio et la suppression active du bruit sont également excellentes grâce à la puce et au logiciel Apple H1 et à l’audio spatial personnalisé. Il rivalise facilement avec d’autres écouteurs haut de gamme comme le Sony WH1000XM5 que nous avons testé ou le QuietComfort Ultra. Vous en tirerez toutefois le meilleur parti si vous l’associez à un appareil iOS ou Mac OS comme un iPhone, un iPad ou un MacBook. Bien qu’il fonctionne avec les appareils Android ou Windows, vous sacrifiez une bonne partie des fonctionnalités telles que l’audio spatial, l’égalisation automatique, le couplage instantané, etc.

Au prix de détail conseillé, les AirPods Max ont toujours été un achat de luxe car, bien qu’il s’agisse d’un très bon casque, il est bien plus cher que d’autres casques offrant des performances similaires. Cette offre Best Buy le ramène à un prix réellement compétitif tant que vous êtes prêt à vous procurer un modèle reconditionné.

Vous recherchez des options intra-auriculaires ? Apple a récemment annoncé les nouveaux Apple AirPods 4, dont un modèle qui se trouve être les AirPods les moins chers avec suppression active du bruit. Ils sont tous déjà disponible en précommande.