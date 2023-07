Aujourd’hui seulement : gardez votre batterie rechargée avec jusqu’à 50 $ de réduction sur les chargeurs Anker

Être à court de batterie alors que vous êtes au milieu de quelque chose est une déception, surtout parce que nous utilisons nos smartphones, ordinateurs portables et autres technologies de pointe pour tant de choses dans notre vie quotidienne. Mais pour garder vos appareils alimentés toute la journée, Anker propose de nombreux chargeurs que vous pouvez utiliser à la maison, au bureau ou même en déplacement. Et aujourd’hui seulement, Best Buy a réduit certains chargeurs Anker jusqu’à 50 $, ce qui en fait le moment idéal pour en attraper un. Ces offres expirent ce soir, le 4 juillet, à 21 h 59 PT (00 h 59 HE, le 5 juillet).

Si vous voulez un appareil avec une charge à haute vitesse qui peut augmenter la batterie de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur portable, pensez à accrocher le 30W d’Anker PowerPort Atom PD1 chargeur et cordon USB-C de 6 pieds aujourd’hui. Habituellement coté pour 50 $, vous pouvez acheter ce chargeur pour seulement 30 $ dès maintenant. Et il est plus compact que ses concurrents, ce qui le rend facile à emporter avec vous lors de vos déplacements.

Et pour charger plusieurs appareils à la fois, Anker’s PowerCore III Élite le chargeur est une excellente option. Il arbore deux ports USB-A et deux ports USB-C, et sa capacité massive de 25 600 mAh devrait vous permettre d’obtenir de nombreux boosts sur vos appareils. C’est 50 $ de rabais en ce moment, ce qui porte le prix à 100 $.

Vous cherchez un chargeur de batterie magnétique portable ? Anker’s 633 MagGo Le chargeur prend en charge les appareils compatibles MagSafe et dispose même d’un support pliable pour que vous puissiez regarder votre appareil pendant qu’il se charge. Normalement 80 $, il est tombé à 60 $ en ce moment.

Et les propriétaires d’iPhone peuvent obtenir un PowerPort PD Nano Chargeur 20 W avec un câble Lightning USB-C pour seulement 20 $ aujourd’hui (économisez 15 $).

Il existe également d’autres options à prix réduits, alors assurez-vous de magasiner le toute la sélection de vente chez Best Buy. Il convient également de noter que certains de ces articles peuvent uniquement être disponibles pour le ramassage en magasin, alors assurez-vous de vérifier votre code postal sur la page du produit avant d’acheter pour déterminer si vous pouvez le faire expédier ou non dans votre région.

