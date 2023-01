Aujourd’hui seulement : Économisez 300 $ sur Microsoft Surface Laptop Studio

Les esprits créatifs à la recherche d’un ordinateur soucieux de son budget appréciera tout ce que le Studio pour ordinateur portable Surface a à offrir. Cet appareil est comme avoir un ordinateur portable et une tablette en un, avec suffisamment de puissance pour prendre en charge la création multimédia, les jeux et à peu près tout autre travail qui se présente à vous.

Best Buy a réduit le prix du Surface Laptop Studio (512 Go) de Microsoft de 300 $, portant le prix à seulement 1 800 $. Cependant, expire ce soir, vous devrez donc faire votre achat bientôt si vous voulez attraper l’un de ces appareils à ce prix. Amazon a également cette affaire. Vous pouvez trouver diverses autres configurations du Surface Laptop Studio pour 300 $ de réduction sur Amazon et en commandant directement auprès de .

Le Surface Laptop Studio arbore un écran tactile de 14,4 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 600 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, ainsi que Dolby Vision IQ qui aide votre appareil à s’adapter aux conditions d’éclairage changeantes lors de la lecture de contenu pris en charge. L’affichage peut être réglé sur trois positions, y compris la conception à clapet traditionnelle pour la saisie, un affichage incliné sur le clavier pour diffuser des émissions et des films ou des jeux, et un mode où l’écran se pose sur le clavier avec une légère inclinaison, ce qui donne essentiellement vous un espace de type tablette pour le dessin, la prise de notes et d’autres activités.

Cet ordinateur portable est livré avec 512 Go de stockage sur un disque SSD, 16 Go de RAM et un processeur Intel Core i7. Il est également équipé du système d’exploitation Windows 11, ainsi que d’une caméra HD 1080p et de deux micros Studio pour les chats vidéo, ainsi que des graphiques Nvidia GeForce RTX 3050 Ti pour des performances puissantes qui peuvent même prendre en charge les jeux de nouvelle génération.

Selon votre utilisation, la batterie peut durer jusqu’à 18 heures sur une seule charge. Et si vous aimez utiliser un stylet, vous pouvez également saisir un Stylet Surface Slim 2qui se fixe magnétiquement sous le clavier avant pour le stockage et le chargement, mais cet accessoire est vendu séparément.

