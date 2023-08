Aujourd’hui seulement : bénéficiez de 72 % de réduction sur cette batterie de cuisine Cuisinart de 22 pièces

Alors que les élèves du monde entier retournent à l’école, il est impératif de s’approvisionner en quelques éléments de base pour une année réussie. Mais pour ceux qui emménagent dans des dortoirs ou des appartements, vous aurez besoin de plus que des sacs à dos et des classeurs – et obtenir tous vos essentiels de cuisine peut coûter une jolie somme.

Mais à l’heure actuelle, Best Buy a réduit le prix des produits Cuisinart. Batterie de cuisine complète Chef de 22 pièces d’un énorme 72 %, ce qui ramène le prix à seulement 50 $. Cela représente une économie de 130 $ par rapport au prix catalogue et une économie de 80 $ par rapport au prix de Cuisinart tout de suite. Et Amazone gère actuellement la même affaire. Il contient des casseroles, des poêles, des ustensiles et bien plus encore pour que chacun puisse démarrer du bon pied. Cette offre expire ce soir, le 23 août, à 21 h 59 HP (00 h 59 HE).

Que vous déménagiez seul pour la première fois, que vous ayez des provisions de base solides ou que vous souhaitiez offrir un superbe cadeau à un étudiant, un jeune marié ou un acheteur d’une première maison, cette batterie de cuisine en aluminium a beaucoup de d’excellents outils pour vous aider à préparer les repas.

Vous obtiendrez trois casseroles – une casserole de 1,5 litre, une sauteuse de 3 litres et une marmite de 5 litres – avec des couvercles pour chacune – ainsi qu’une poêle de 10 pouces, une feuille de support de 15 pouces, 10 des tasses et des cuillères à mesurer, des pinces de 9 pouces, une spatule et deux cuillères à mélanger. Et toutes les pièces incluses dans cet ensemble vont au lave-vaisselle, ce qui facilite le nettoyage. À seulement 50 $, c’est une excellente affaire.