Aujourd’hui, les dirigeants « supplient » Hoda Kotb de rester présente et « n’ont pas renoncé » à la garder malgré l’annonce de son départ.

AUJOURD’HUI, les dirigeants n’ont pas renoncé à garder Hoda Kotb dans la série et la supplient de rester malgré son annonce de départ.

Une source a déclaré en exclusivité au US Sun que les hauts responsables de NBC croient toujours qu’ils peuvent empêcher Hoda de quitter complètement l’émission matinale.

Hoda Kotb, avec Jenna Bush Hager

Hoda a annoncé en larmes son prochain départ aujourd'hui la semaine dernière

« Des négociations sont en cours pour qu’elle fasse un jour par semaine comme Barbara Walters l’a fait autrefois dans The View », a déclaré la source.

« C’est pourquoi elle a été très vague sur la date de son départ et sur ce qu’elle fera ensuite. Ils sont encore en train de le découvrir.

« Elle veut faire des émissions spéciales aux heures de grande écoute, comme Diane Sawyer le fait pour ABC.

« Ce n’est pas la dernière fois que nous voyons Hoda. »

PLUS QUE DE L’ARGENT

L’initié a également contesté un Palet rapportent que Hoda, 60 ans, a été invitée à accepter une réduction de salaire. Puck a rapporté que la prétendue coupure était la véritable raison de son départ de Today.

« Ce n’est pas vrai, ils la supplient de rester. De plus, Hoda ne s’est jamais souciée de l’argent. Elle n’est pas tape-à-l’œil. »

Un initié avait précédemment déclaré que les dirigeants de NBC avaient essayé de convaincre Hoda de rester à temps plein à Today, mais qu’elle « ne voulait tout simplement pas le faire ».

« Hoda se sent à 60 ans, la télé du matin est un jeu de jeune », a déclaré la source, ajoutant qu’un réveil à 4 heures du matin « gâche toute votre vie ».

Ils ont ajouté qu’il s’agissait de vouloir plus de temps avec ses filles et de retrouver l’amour.

TOUT SUR LES FILLES

La mère célibataire de deux enfants a souhaité consacrer plus de temps à ses filles adoptives, Hope, 5 ans, et Haley, 7 ans.

Hoda Kotb révèle la raison pour laquelle elle a rompu avec son ex-fiancé Joel Schiffman, affirmant que « beaucoup de gens sont probablement » dans la même situation

Avec les heures qu’elle passe à travailler chez Today, la source a déclaré qu’au moment où ses filles sortent de l’école, elle est « complètement anéantie ».

Ils ont également ajouté que l’année dernière, lorsque sa plus jeune fille, Hope, est tombée malade et a été hospitalisée, « tout a changé pour elle dans sa vision du travail ».

Fait effrayant, la fille de Hoda a été hospitalisée en février 2023, bien que l’hôte n’ait pas révélé la nature de sa maladie.

Au cœur de la décision de Hoda de quitter Today se trouvait sa lutte pour trouver un équilibre gérable entre vie professionnelle et vie privée.

La source a affirmé que faire de la télévision le matin, c’est comme être un athlète et que « toute votre vie tourne autour de cela ».

Aux pressions conflictuelles liées aux horaires s’ajoute le fait que l’heure du coucher de Hoda à 20 heures est devenue plus tôt que celle de ses filles, maintenant qu’elles ne sont plus des tout-petits.

LE PROCHAIN ​​ACTE DE HODA

Hoda passera à la vitesse supérieure et se consacrera au travail d’envoyé spécial et interviewera des célébrités dans des segments de format long, ont-ils ajouté.

Elle continuera à enregistrer son podcast, Making Space, et l’auteure pour enfants accomplie continuera également à écrire des livres, selon la source.

ANNONCE CHOQUANTE

Hoda a surpris les téléspectateurs d’aujourd’hui la semaine dernière lorsqu’elle a brusquement annoncé qu’elle quittait l’émission au milieu de l’émission de jeudi.

« Alors je faisais le calcul et j’ai réalisé que j’avais passé 26 ans à NBC – sois cool, sois cool », a commencé Hoda, au bord des larmes.

« Je viens d’avoir 60 ans, et ce fut un moment tellement monumental pour moi quand j’ai eu 60 ans… Que signifie cette décennie ?… Et j’ai réalisé qu’il était temps pour moi de tourner la page à 60 ans et d’essayer quelque chose de nouveau. «

« Je pensais que ça ne pouvait pas aller mieux. Et j’ai décidé que c’était le bon moment pour passer à autre chose. »

Ses co-stars, dont Savannah Guthrie, sont également devenues émues lorsqu’elle a prononcé son discours.

« Quand vous regardez autour de vous et voyez ces larmes, c’est de l’amour. Vous êtes tellement aimé. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous puisse imaginer cet endroit sans vous », a déclaré Savannah, la voix brisée.

« Donc c’est compliqué parce que nous t’aimons tellement et ne voulons pas que tu partes un jour.

« Je suis tellement fier de mon ami. Tu as du courage. Pour que quelqu’un parte au sommet de son art, laisse quelque chose de merveilleux, que tu aimes, où c’est facile et confortable et beau et amusant et dis, mais je rêve même plus grand pour moi.

Hoda a terminé son annonce en assurant aux fans et à ses collègues qu’elle resterait dans la famille NBC, mais qu’elle quitterait Today début 2025.

