Aujourd’hui, les animateurs Hoda Kotb et Jenna Bush Hager fondent en larmes à la télévision en direct alors qu’ils admettent que pleurer sera «  un vrai problème  »

TODAY, les co-animatrices Hoda Kotb et Jenna Bush Hager ont pleuré à la télévision en direct alors qu’elles parlaient franchement de la maternité.

Jenna a même admis que leurs pleurs seraient probablement «un vrai problème».

Hier, Hoda a expliqué à sa co-animatrice, Jenna Bush Hager, sur Today: « Les gens toujours, la première question (est) ‘Avez-vous des enfants?’ C’est la première question, et je dis toujours «Oh mes nièces, je les aime tellement», je parle toujours de mes nièces.

«Et littéralement, je me suis arrêté quand cette femme m’a demandé: ‘Avez-vous des enfants?’ Et je l’ai regardée et je me suis dit: «Ouais, c’est vrai. Comme je ne pouvais pas croire que je le disais, je me suis dit: « Oui, j’ai une fille, oui. »

« Et juste pour dire les mots à haute voix, nous parlons de dire quelque chose à voix haute, c’était tellement émouvant. »

Hoda et son fiancé Joel Schiffman ont adopté leur fille, Haley Joy, trois ans, en 2017, et ils ont adopté leur fille cadette, Hope, une, en 2019.

À la suite de la révélation émotionnelle de Hoda, Jenna a partagé qu’elle savait qu’être interrogée sur les enfants était également difficile pour sa sœur jumelle, Barbara, qui n’en a pas encore.

Jenna a noté: « J’ai ressenti sa douleur parce qu’elle les voulait, j’en suis sûre. Je suis sûre que c’était une question qui pouvait faire mal, tout d’un coup … Tu étais comme, tellement ravie de le dire à voix haute. »

Elle a ensuite plaisanté: « S’asseoir près de vous me fait pleurer plus fort. Cela va être un vrai problème. »

Jenna et son mari, Henry, ont trois enfants, Mila, huit ans, Poppy, cinq ans et Hal, qui auront deux ans en août.

En octobre, Hoda a révélé qu’elle et Joel prévoyaient de adopter un troisième enfant.

Elle a dit Divertissement ce soir: « Joel et moi avons eu cette conversation parce que – vous avez l’impression d’avoir un temps limité sur Terre et votre cœur se dilate, et parfois vous ne réalisez pas la capacité de votre cœur à se dilater tant que vous ne l’avez pas rempli, et parfois vous pensez que vous êtes au sommet, puis vous vous rendez compte qu’il y a plus de place.

«Et nous nous sommes demandé si notre famille serait mieux avec un autre enfant? Avons-nous assez d’amour? Avons-nous assez de temps? Serons-nous une meilleure famille? Et la réponse à toutes ces questions semble être oui.

« Mais vous ne pouvez pas contrôler le fonctionnement de la vie. Tout ce que nous pouvons faire est de la mettre dans l’univers et de remplir des papiers puis d’attendre et si cela se produit wow, vous savez, c’était censé être.

Hoda et Joel prévoyaient également se marier l’année dernière, mais a dû reporter en raison de la pandémie.

Le couple est ensemble depuis 2013 et s’est fiancé en novembre 2019.

Elle a partagé la situation difficile: « [It] signifierait que les gens montent dans des avions, alors nous attendions un peu ce qui pourrait arriver. Mais la destination vers laquelle nous allions est en train de devenir l’un des points chauds, il semble donc que nous devrons peut-être reporter. Nous sommes un peu déçus à ce sujet parce que l’endroit où nous allions était comme notre endroit préféré sur Terre. Nous adorons ça là-bas.