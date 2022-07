Aujourd’hui, le podcast d’actualités quotidiennes phare de Vox, expliqué, ramène sa série d’été pour les enfants, aujourd’hui, expliquée aux enfants, sponsorisée par KiwiCo

Vox a annoncé aujourd’hui qu’il ramène Aujourd’hui, expliqué’s séries spéciales dérivées, Aujourd’hui, expliqué aux enfants, pour un autre été. La série de quatre épisodes vise à offrir aux familles une approche intelligente, sûre et amusante des grandes questions que les enfants se posent sur le monde qui les entoure. Cette saison, qui vise à améliorer l’avenir, se déroulera le samedi dans les deux Aujourd’hui, expliqué nourrir et le Aujourd’hui, expliqué aux enfants nourrir entre le 16 juillet et le 27 août, avec la bande-annonce sortie aujourd’hui. La série a été créée avec le soutien de KiwiCo, qui conçoit et propose des expériences pratiques et des projets couvrant la science, l’ingénierie, l’art et le design.

« Les nouvelles peuvent être effrayantes et difficiles – même pour les adultes ! Cette nouvelle série est un moyen amusant et accessible d’initier les enfants aux grands problèmes tout en se concentrant sur des moyens positifs et pratiques que nous pouvons tous aider à améliorer l’avenir,” dit Katherine Wells, directrice éditoriale de Vox pour les podcasts explicatifs.

Le partenariat de Vox avec KiwiCo exposera la marque à un public à Aujourd’hui, expliqué c’est au moins 56 % des parents, et apportez Aujourd’hui, expliqué aux enfants à la communauté de KiwiCo via des caisses co-marquées thématiquement alignées sur chaque épisode de la série, développées avec des experts en éducation de la petite enfance. Comme Aujourd’hui, expliqué aux enfants explore des sujets tels que la préservation des habitats naturels, l’alimentation à base de plantes, les énergies renouvelables, etc. Leurs caisses correspondantes de KiwiCo inspireront les enfants à s’engager davantage dans les épisodes avec des activités telles que la culture de votre propre jardin hydroponique, la fabrication de cahiers en papier recyclé et construire vos propres écouteurs, entre autres.

« Le monde a plus que jamais besoin d’innovation et de résolution de problèmes. KiwiCo et Vox ont une philosophie commune pour fournir à la prochaine génération les compétences et la confiance nécessaires pour devenir des résolveurs de problèmes créatifs et des penseurs critiques. Nous espérons qu’avec ce partenariat, les petites actions que nous inspirons aujourd’hui peuvent créer un grand impact pour demain », a déclaré Andrea Chen KiwiCo, directeur principal du marketing.

Cela marque Aujourd’hui, expliqué aux enfantss deuxième diffusion – le spectacle a lancé sa saison pilote en 2020 avec Aujourd’hui, Expliqué aux enfants : Camp d’été, une île magique entièrement réalisée et richement conçue par le son qui a abordé des sujets importants et complexes qui se produisent dans la culture et l’a décomposé juste pour les enfants.

À propos du réseau de podcasts Vox Media

Nommé par Adweek comme “le plus chaud des podcasts” en 2021, Vox Media Podcast Network propose plus de 150 émissions actives mettant en vedette des voix éditoriales et des conteurs de pointe des réseaux de Vox Media et au-delà. Des actualités quotidiennes et de la technologie à la culture et aux sports, en passant par les émissions de débats et d’interviews et la narration narrative riche, le réseau de podcasts Vox Media est l’une des collections de podcasts premium les plus vastes, à la croissance la plus rapide et les plus diversifiées. En savoir plus sur le réseau de podcasts Vox Media ici.

À propos de KiwiCo

KiwiCo développe des projets et des activités pratiques engageants pour susciter la curiosité et la créativité d’un enfant. KiwiCo a été fondée sur la profonde appréciation de la PDG Sandra Oh Lin pour la créativité et la curiosité innées des enfants. KiwiCo a pour mission de fournir à la prochaine génération d’innovateurs les compétences et la confiance nécessaires pour devenir des résolveurs de problèmes créatifs et des penseurs critiques. KiwiCo propose des projets, des inspirations et des activités adaptés au développement, créés par des experts internes et testés par des enfants. Achetez les caisses exclusives KiwiCo x Today Explained to Kids ici.