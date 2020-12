Aujourd’hui, la présentatrice de l’émission Bobbie Thomas s’est prononcée après la perte déchirante de son mari.

Bobbie a confirmé que son mari Michael Marion est décédé la semaine dernière à l’âge de 42 ans.

Elle a dit qu’il souffrait de « problèmes impliquant plusieurs systèmes d’organes ».

Bobbie a partagé la tragique nouvelle sur Instagram, en publiant un trio de photos d’eux ensemble.

Dans l’un, elle se penche sur son lit d’hôpital pour planter un baiser sur sa joue et dans un autre, la caméra est focalisée sur leurs mains alors qu’elles se tiennent l’une sur l’autre.

Bobbie a écrit: « Rien n’est normal. Peut-être que rien ne sera plus jamais normal. Pour moi, ce ne sera pas le cas. Mon mari est parti.







(Image: bobbiethomas / Instagram)



«Avec toute la peur, la colère et la division dans le monde en ce moment, il est si facile de s’énerver à propos du manque de normalité. Mais je vous en supplie, tout le monde qui lit ceci, retenez ce que vous avez en ce moment au lieu de vous concentrer sur ce que vous n’avez pas. Une chose que nous avons tous est la gentillesse. Absorber, étendre, épuiser. Parce qu’à la fin, la SEULE chose qui compte c’est l’amour.

« Si vous êtes assez chanceux pour l’avoir, appréciez-le, chaque instant, chaque jour. Surtout pendant les moments difficiles. Il n’y aura jamais assez de temps et certains de nos avant-postes sont beaucoup trop courts. Alors que je tape à travers les larmes embrassez la gratitude … tenant notre précieux fils Miles et les souvenirs du temps que j’ai passé avec Michael, plus près de mon cœur brisé.

«Merci à tous pour l’amour et le soutien que vous nous avez témoignés, à nous et à nos familles. S’il vous plaît, allez embrasser les gens que vous aimez.







(Image: bobbiethomas / Instagram)



Bobbie a confirmé dans l’émission aujourd’hui que la mort de son mari n’était pas liée à la pandémie de Covid-19.

Elle a expliqué plus en détail dans un communiqué: « Michael a travaillé dur pour se remettre de son accident vasculaire cérébral et avait fait de tels progrès qu’il prévoyait de retourner au travail. Il a atterri à l’hôpital en raison de problèmes impliquant plusieurs organes, indépendamment de son accident vasculaire cérébral de 18 il y a des mois, et sans rapport avec le COVID-19. «

Elle a été inondée du soutien de visages célèbres après avoir partagé la tragique nouvelle de la mort de Michael.







(Image: bobbiethomas / Instagram)



La chanteuse Fergie lui a dit: « Bobbie, je suis vraiment désolée. Envoi de prières d’ange à toi et à Miles »

Perez Hilton a commenté: « Mes plus sincères condoléances. Force à vous! Et lumière! »

Bobbie et Michael se sont mariés en 2013 et ont accueilli leur fils Miles il y a trois ans.