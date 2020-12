Vox

Le coronavirus a eu un impact sur tous les aspects de la vie des gens en 2020.

2020 est une année qui a tout changé. À la fin du mois de décembre, Aujourd’hui, expliqué revient sur l’impact de la pandémie de coronavirus sur tous les aspects de notre vie dans la nouvelle série Toi, moi et Covid-19.

Hôte Sean Rameswaram, avec le Aujourd’hui, expliqué L’équipe examinera comment le virus a changé nos relations les uns avec les autres et les endroits où nous vivons, comment il a bouleversé nos moyens de subsistance et comment il a redéfini ce que nous pensions être «normal».

La série comprend une interview spéciale avec le Dr Anthony Fauci, ainsi que des reportages des journalistes de Vox Brian Resnick et Haleema Shah. Le premier épisode sort le lundi 21 décembre, avec de nouveaux épisodes jusqu’au 29 décembre 2020.

Déménagement

Épisode 1, 21 décembre | Les milléniaux retournent chez leurs parents (encore une fois), mais ils découvrent que la vie multigénérationnelle a ses avantages. Une mère et sa fille réfléchissent à la façon dont la pandémie les a rapprochés, et un professeur examine la stigmatisation américaine de vivre avec vos parents.

L’année où la musique a vécu

Épisode 2, 22 décembre | C’était d’abord SXSW. Puis Coachella. Ensuite, à peu près tous les concerts et spectacles que vous pouvez imaginer. 2020 a dévasté l’industrie de la musique et ses fans, les performances live étant annulées ou reportées indéfiniment à cause de la pandémie. Haleema Shah de Vox explique comment, à la suite de défis économiques et de luttes pour se connecter avec le public, des musiciens comme DVSN ont fait ce que les artistes font de mieux: faire preuve de créativité et trouver un moyen de s’en sortir.

Le cauchemar du Dr Fauci avant Noël

Épisode 3, 23 décembre | Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Fauci a passé beaucoup de temps sous les projecteurs récemment. Dans une interview en direct avec l’humain non officiel de l’année, il a déclaré à Sean Rameswaram que 85% des États-Unis ont besoin du vaccin Covid-19 pour une «véritable immunité collective». Fauci réfléchit également à l’impact de cette année sur lui tant sur le plan professionnel que personnel.

Les animaux attrapent aussi Covid-19



Épisode 4, 28 décembre | Nous ne pouvons pas arrêter de parler de la façon dont le coronavirus a changé l’humanité, mais qu’en est-il des animaux? Certains sont en train de mourir. Certains d’entre eux prospèrent. Oh, et ils l’ont commencé. Vox’s Brain Resnick et Umair Irfan expliquent.

Comment 2020 nous a changé

Épisode 5, 29 décembre | Réflexions sur la manière dont la pandémie et les bouleversements politiques, économiques et sociaux qui ont suivi ont changé la façon dont les gens regardent le monde. Avec un gars qui a acheté une arme à feu, une personne incarcérée qui se sentait impuissante face aux mesures préventives, Carl Goldman (qui a été l’un des premiers Américains à contracter Covid-19 sur un bateau de croisière), des enfants qui ont passé beaucoup plus de temps à l’écran et des femmes qui ont connu une récession particulièrement pénible.