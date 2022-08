Un avion nolisé en provenance du Pakistan, transportant plus de 300 réfugiés d’Afghanistan, a atterri à Winnipeg vendredi matin.

Le vol fait partie de l’engagement du gouvernement du Canada de réinstaller 40 000 Afghans au Canada.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a déclaré à CBC News que près de 17 600 Afghans et les membres de leur famille sont arrivés au Canada depuis août 2021.

Un an après la chute de Kaboul aux mains des talibans, l’Afghanistan est confronté à une crise humanitaire, avec des millions de personnes qui luttent pour trouver de la nourriture, tandis que les femmes et les filles ont perdu leurs droits fondamentaux.

Pour Sayed Najib Amin, c’est un jour de joie et de douleur extrême.

Vendredi marque exactement un an depuis que son frère et sa belle-sœur ont été tués par un kamikaze près de l’aéroport de Kaboul le jour où ils devaient quitter l’Afghanistan. Leur mort a rendu orphelins deux garçons, maintenant âgés de 2 ans et demi et de quatre ans.

Amin, qui vit à Montréal, s’est envolé pour Winnipeg jeudi pour chercher ses neveux.

“Nous avons beaucoup souffert, alors aujourd’hui est un jour fantastique. C’est le plus beau jour de ma vie. J’ai hâte de serrer mes neveux dans mes bras”, a-t-il déclaré en exprimant ses mots entre deux sanglots.

Les garçons vivaient au Pakistan avec un autre oncle et sa femme, qui font également le voyage. Amin prévoit de les emmener tous à Montréal pour vivre avec sa famille.

“Nous comptions chaque seconde de notre vie [to get them]. Dieu m’a donné une autre vie aujourd’hui. Je ne peux pas le décrire, à quel point je suis heureux et émotif.”

Le vol devait initialement arriver le mois dernier mais a été retardé, ce qui a rendu l’attente beaucoup plus longue, a déclaré Amin.

Mais le jour est enfin arrivé “et je ne vis plus dans le passé”, a déclaré Amin. “Je suis une personne présente.”

Boris Ntambwe, responsable de la réinstallation et du logement pour l’Accueil francophone, a déclaré que 115 des réfugiés iront à Brandon, Winkler et Winnipeg, et que les autres s’installeront dans différentes régions du Canada.

“On va leur offrir d’abord une place… [to] avoir de la nourriture et se détendre un peu et avoir une prise et avoir une évaluation immédiate pour voir s’il y a des besoins urgents qui doivent être satisfaits, des problèmes médicaux ou de santé », a-t-il déclaré.

Dans cette image fournie par le US Marine Corps, des familles montent à bord d’un Boeing C-17 Globemaster III de l’US Air Force lors d’évacuations à l’aéroport international Hamid Karzai, à Kaboul, en Afghanistan, le 24 août 2021. (Sergent Samuel Ruiz/US Marine Corps/Associated Press)

L’organisme à but non lucratif qui offre des services et des programmes aux nouveaux arrivants dans la province était là pour accueillir les réfugiés vers 7 h vendredi et anticipe leur arrivée depuis début juillet.

“Cela n’a cessé d’être reporté et cela n’a pas été facile à ce moment particulier… les hôtels sont réservés partout. Nous recevons des Ukrainiens, des Afghans, donc tout est plein à craquer”, a déclaré Ntambwe, qui a été gérer les nombreuses pièces mobiles de l’arrivée de vendredi.

Il a collaboré avec des compagnies aériennes, des hôtels, des aéroports, des services de restauration et des services de santé afin que les Afghans aient ce dont ils ont besoin, a-t-il déclaré.

Boris Ntambwe, gestionnaire de la réinstallation et du logement pour l’Accueil francophone, a collaboré avec d’autres organismes à but non lucratif, des entreprises hôtelières et des aéroports pour aider à accueillir plus de 300 réfugiés afghans au Canada. (Karen Pauls/CBC)

Les services d’immigration de Westman sont prêts à emmener 50 des réfugiés à Brandon – le plus grand nombre de réfugiés que l’organisation ait jamais eu à la fois.

Ils aideront ensuite à trier les logements temporaires et permanents et fourniront aux familles une évaluation des besoins, a déclaré un porte-parole des services d’immigration de Westman.

Les personnes qui se dirigent vers d’autres destinations au Canada passeront quelques jours à Winnipeg avant de poursuivre leur voyage.

Ariana Yaftali, qui est née à Kaboul et cofondatrice de l’Afghan Canadian Women’s Organization, est l’une des bénévoles qui offre du soutien aux nouveaux arrivants.

Elle sait par expérience personnelle à quel point les réfugiés peuvent être bouleversés et émotifs lorsqu’ils arrivent.

“Nous leur fournirons ce soutien essentiel, qui leur assure que maintenant ils sont dans un endroit sûr, ils sont au Canada, où nous respectons les droits de l’homme. Ils sont libres de toute forme de violence [and] persécution », a déclaré Yaftali.

Elle espère qu’elle pourra être un modèle et les aider à s’y retrouver, comme se préparer à l’hiver et inscrire les enfants à l’école – des défis auxquels Yaftali a dû faire face lorsqu’elle est arrivée au Canada.

“S’ils voient des gens comme moi et des membres de la communauté, ou des personnes qui ont vécu ce voyage … alors ils peuvent voir, oh, vous savez quoi ? Cette personne peut le faire, et je peux le faire aussi.”