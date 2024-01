Aujourd’hui est le dernier jour pour obtenir un crédit de 50 $ pour la précommande du Galaxy S24

Que vous ayez des enfants à poursuivre ou que vos activités secondaires aient des activités secondaires, la vie d’adulte peut être extrêmement chargée, et passer du temps à nettoyer est la dernière chose que la plupart d’entre nous veulent faire. Si vous n’êtes pas financièrement équipé pour payer un service de nettoyage, vous pouvez racheter votre temps et économiser beaucoup d’argent avec le Roomba Combo j7 Plus . Le Combo j7 Plus a fait ses débuts à 1 099 $ il y a un peu plus d’un an, et il a maintenu un prix réduit de 699 $ (300 $ de réduction) depuis le Black Friday. Vous pouvez trouver cette offre sur Amazone , Meilleur achat , Cible , Roomba et Bots de puits .

Ce robot aspirateur vous libère de deux tâches en combinant l’aspiration et le nettoyage automatiques avec l’intelligence éprouvée de cartographie des pièces d’iRobot. Comme la plupart des Roombas, le j7 Plus apprend la disposition de votre maison au fil du temps et c’est l’un des aspirateurs les plus fiables que vous puissiez acheter en termes de couverture complète et d’évitement des objets. Jennifer Pattison Tuohy, qui a examiné le Roomba Combo j7 Plus pour Le bord, dit qu’il n’a pas eu besoin d’une réorientation constante dans ses tests et qu’il se souviendra même de pièces individuelles et les ignorera sur commande. Comme la plupart des Roombas, il s’agit principalement d’un nettoyage sans intervention dans la mesure où il nettoie vos sols et retourne à sa base d’origine pour être chargé et vidé selon un programme automatisé. Cependant, vous devrez intervenir entre chaque travail de nettoyage pour remplir manuellement son petit réservoir d’eau.