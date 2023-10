Aujourd’hui dans Sports, 5 octobre — Peyton Manning de Denver a terminé 31 sur 47 pour un sommet en carrière de 479 verges avec quatre touchés, dont le 500e de sa carrière, ainsi que deux interceptions pour aider les Broncos à battre l’Arizona 41-20. | Agate

5 octobre

1900 — Le Britannique Harry Vardon remporte le titre de golf de l’US Open en battant JH Taylor avec un total de 313 au Chicago Golf Club.

1985 — Eddie Robinson devient l’entraîneur le plus gagnant du football universitaire alors que Grambling bat Prairie View A&M 27-7. Il s’agit de la 324e victoire en carrière de Robinson, une de plus que Paul « Bear » Bryant avant de prendre sa retraite de l’Alabama après la saison 1982.

1991 — Fresno State égalise un record de la NCAA pour le plus grand nombre de points en un quart, avec 49 en deuxième période alors qu’il bat le Nouveau-Mexique 94-17. Derek Mahoney de Fresno State égale un record de la NCAA avec 13 points supplémentaires.

1994 — La NBA réduit la distance de 3 points à 22 pieds uniforme.

1996 — Byron Hanspard totalise 287 verges, son cinquième match consécutif sur 200 verges cette saison, pour mener Texas Tech à une victoire de 45-24 contre Baylor.

2001 — Barry Bonds établit une nouvelle marque pour les circuits en une seule saison, atteignant les numéros 71 et 72, mais San Francisco est éliminé des séries éliminatoires avec une défaite 11-10 contre les Dodgers de Los Angeles.

2001 — Les Mariners remportent leur 115e match de l’année pour devenir l’équipe la plus gagnante de l’histoire de la Ligue américaine, dépassant le record établi par les Yankees trois ans plus tôt.

2004 — L’attaquant Scottie Pippen, sept fois All-Star et six fois champion de la NBA, annonce sa retraite de la NBA et des Chicago Bulls.

2005 — Daniel Alfredsson marque deux fois dans les six dernières minutes du temps réglementaire et un fois lors de la première fusillade de l’histoire de la LNH, menant Ottawa à une victoire de 3-2 contre Toronto.

2006 — Brendan Shanahan des Rangers de New York devient le 15e joueur à totaliser 600 buts dans la LNH lorsqu’il marque deux fois dans une victoire de 5-2 contre Washington.

2008 — Peyton Manning transforme l’effondrement colossal des Texans de Houston en une victoire éclatante pour les Colts d’Indianapolis. Les Colts marquent 21 points en 2 min 10 s – deux touchés grâce aux échappés de Sage Rosenfels – puis interceptent la dernière tentative de retour de Rosenfels pour une victoire 31-27.

2013 — L’État de Floride, huitième au classement, reste invaincu lors de la conférence de la côte atlantique avec une victoire de 63-0 sur le Maryland, n°25. Le Maryland correspond à la plus grande marge de défaite d’une équipe classée. L’UCLA a battu le Texas, n°11, 66-3, le 13 septembre 1997.

2013 — Marcus Mariota lance cinq passes de touché et marque deux scores alors que le numéro 2 de l’Oregon bat le Colorado 57-16. Les Ducks atteignent le plateau des 50 points pour un record scolaire pour la cinquième fois consécutive. L’Oregon a marqué au moins 55 points dans tous ses matchs sous la direction de l’entraîneur de première année Mark Helfrich.

2014 — La passe de touché de 6 verges de Brian Hoyer à Travis Benjamin avec 1:09 à jouer permet aux Browns de Cleveland d’un déficit de 25 points pour battre les Titans du Tennessee 29-28. Il s’agit du plus grand retour de l’histoire de la ligue pour une équipe sur route.

2014 — Peyton Manning de Denver a terminé 31e sur 47 pour un sommet en carrière de 479 verges avec quatre touchés, dont le 500e de sa carrière, ainsi que deux interceptions pour aider les Broncos à battre l’Arizona 41-20.

2015 — L’attaquant des Sharks de San Jose Raffi Torres est frappé par la plus longue suspension de l’histoire de la LNH lorsque la ligue l’a banni pour les 41 premiers matchs de la saison pour un chèque illégal à la tête de Jakob Silfverberg d’Anaheim lors d’un match préparatoire le 3 octobre.

2017 — Connor McDavid, Alex Ovechkin, Wayne Simmonds et Brandon Saad ont chacun réussi un tour du chapeau lors du premier match de la saison de leur équipe. C’est la première fois que quatre joueurs différents marquent au moins trois buts lors de son premier match de saison en 100 ans, depuis les deux premiers matchs de la LNH en 1917.