Aujourd’hui dans l’histoire du divertissement : Sinatra et Gardner se sont mariés

Le 7 novembre 1951, Frank Sinatra et Ava Gardner se sont mariés. Elle demanda le divorce en 1954.

En 1960, AP Carter du country-gospel Carter Family Singers est décédé à Kingsport, Tennessee. Il avait 62 ans.

En 1963, la comédie all-star « C’est un monde fou, fou, fou, fou » a eu sa première mondiale à Los Angeles.

En 1968, les Doors ont été interdits à Phoenix après que Jim Morrison ait demandé au public de se lever. La police se méfiait des intentions de Morrison car il avait récemment trompé un public.

En 1974, Ted Nugent a remporté le concours national de tir à l’arc sur écureuil en frappant un écureuil à 150 mètres avec un arc et une flèche.

En 1977, la bande originale de « Saturday Night Fever » est sortie. Le film est sorti cinq semaines plus tard.

En 1990, l’animateur de talk-show Arsenio Hall a obtenu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

En 1991, l’acteur Paul Reubens, mieux connu sous le nom de Pee Wee Herman, n’a pas contesté une accusation d’exposition à la pudeur. Il avait été arrêté à Sarasota, en Floride, pour s’être soi-disant exposé dans une salle de cinéma.

En 1997, Rosemary Clooney a épousé son compagnon de longue date, Dante DiPaolo, à Maysville, Kentucky, après avoir vécu ensemble pendant 24 ans.

En 2006, Britney Spears a demandé le divorce de Kevin Federline. Ils étaient mariés depuis un peu plus de deux ans et elle avait donné naissance à leur deuxième fils deux mois plus tôt.

En 2011, le Dr Conrad Murray a été reconnu coupable d’homicide involontaire suite à la mort de Michael Jackson en 2009.

En 2016, le musicien Leonard Cohen est décédé après une chute à son domicile de Los Angeles. Il avait 82 ans.

Anniversaires d’aujourd’hui : l’acteur Dakin (DAY’-kin) Matthews (“Gilmore Girls”, “King of Queens”) a 83 ans. Le chanteur Johnny Rivers a 81 ans. L’auteur-compositeur-interprète Joni Mitchell a 80 ans. L’acteur Christopher Knight (“The Brady Bunch” ) a 66 ans. Le guitariste Tommy Thayer de Kiss a 63 ans. L’actrice Julie Pinson (« As The World Turns », « Days of Our Lives ») a 56 ans. Le guitariste Greg Tribbett de Mudvayne a 55 ans. L’actrice Michelle Clunie (« Queer As Folk, ” “The Jeff Foxworthy Show”) a 54 ans. Le documentariste Morgan Spurlock (“Super Size Me”) a 53 ans. L’acteur Jeremy London (“Party of Five”) a 51 ans. L’acteur Jason London (“The Rage: Carrie Two”) a 51 ans. L’acteur Yunjin Kim (« Mistresses », « Lost ») a 50 ans. L’acteur Adam DeVine (« Modern Family ») a 40 ans. Le guitariste Zach Myers de Shinedown a 40 ans. L’acteur Lucas Neff (« Raising Hope ») a 38 ans. Le rappeur Tinie (TY’-nee) Tempah a 35 ans. Le chanteur Lorde (LORD) a 27 ans.