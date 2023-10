Le 31 octobre 1926, le magicien Harry Houdini mourut à Détroit d’une gangrène et d’une péritonite résultant d’une rupture d’appendice. Il avait 52 ans.

En 1967, les Stooges ont donné leur premier concert, lors d’une fête d’Halloween dans leur maison d’Ann Arbor, Michigan.

En 1970, la chanteuse Michelle Phillips de The Mamas and The Papas a épousé l’acteur Dennis Hopper. Ils ont divorcé au bout de huit jours.

En 1986, le guitariste de Pink Floyd, Roger Waters, a intenté une action à Londres pour dissoudre Pink Floyd et conserver les droits sur le nom. Les autres membres du groupe ont obtenu des droits temporaires sur le nom, puis des droits complets.

En 1988, l’acteur John Houseman décède à l’âge de 96 ans à Malibu, en Californie. Il est probablement mieux connu pour son travail sur « The Paper Chase ».

Également en 1988, la chanteuse Debbie Gibson a organisé une séance lors de sa fête d’Halloween pour contacter Liberace (lih-ber-AH’-chee) et Sid Vicious.

En 1991, Joseph Papp, le producteur qui a présenté « A Chorus Line » à Broadway, est décédé à New York. Il avait 70 ans.

En 1993, le réalisateur Federico Fellini décède à Rome à l’âge de 73 ans.

Toujours en 1993, l’acteur River Phoenix est décédé après s’être effondré devant une discothèque de Los Angeles. Il avait 23 ans.

En 1996, le divorce d’Elizabeth Taylor avec Larry Fortensky a été finalisé.

En 1997, plus de 200 billets contrefaits ont été confisqués lorsque Jane’s Addiction s’est réunie pour un spectacle à New York. Des centaines de fans ont été refoulés et des remboursements ont été accordés aux détenteurs légitimes de billets.

En 2020, l’acteur Johnny Depp a perdu son procès en diffamation contre le tabloïd The Sun pour l’avoir qualifié de « batteur de femme ».

En 2022, Taylor Swift est devenue le premier acte de l’histoire du classement Billboard Hot 100 à occuper les dix premières places. Les dix chansons provenaient de son album « Midnights », avec « Anti-Hero » au numéro un.

Anniversaires d’aujourd’hui : l’acteur Lee Grant a 98 ans. Le présentateur Dan Rather a 92 ans. Le chanteur folk Tom Paxton a 86 ans. L’acteur Ron Rifkin (“Alias”) a 85 ans. L’actrice Sally Kirkland a 82 ans. L’acteur Brian Doyle-Murray (“Caddyshack”, ” Bob l’éponge) a 78 ans. L’acteur Stephen Rea (RAY) (« The Crying Game », « V For Vendetta ») a 77 ans. L’acteur Deidre Hall (« Days Of Our Lives ») a 76 ans. La journaliste Jane Pauley a 73 ans. Broadway l’interprète Brian Stokes Mitchell a 66 ans. Le réalisateur Peter Jackson (« Le Seigneur des Anneaux ») a 62 ans. Le batteur Larry Mullen Junior de U2 a 62 ans. Le batteur Mikkey Dee de Motorhead et de Scorpions a 60 ans. Le guitariste Johnny Marr de Modest Mouse (et The Smiths) a 60 ans. L’acteur Dermot Mulroney a 60 ans. L’acteur Rob Schneider a 60 ans. Le chanteur country Darryl Worley a 59 ans. L’acteur Mike O’Malley (« Glee ») a 58 ans. Le guitariste Ad-Rock des Beastie Boys a 57 ans. Le musicien Rob Van Winkle (Vanilla Ice) a 56 ans. Le guitariste Rogers Stevens de Blind Melon a 54 ans. Le chanteur Linn Berggren de Ace of Base a 53 ans. L’animateur de téléréalité Troy Hartman (« Extreme Survival », « No Boundaries ») a 52 ans. Le chanteur de gospel Smokie Norful a 50 ans. L’acteur Piper Perabo (PEER’-uh-boh) a 47 ans. L’acteur Brian Hallisay (la série télévisée “Revenge”) a 45 ans. L’acteur Samaire (SAH’-mee-rah) Armstrong (la série télévisée “Resurrection”) a 43 ans. L’acteur Eddie Kaye Thomas (« American Pie ») a 43 ans. Le guitariste Frank Iero (My Chemical Romance) a 42 ans. L’acteur Justin Chatwin (« American Gothic ») a 41 ans. L’acteur Holly Taylor (« The Americans ») a 26 ans. L’acteur Danielle Rose Russell (« Legacies », « The Originals ») a 24 ans. Le chanteur-acteur Willow Smith a 23 ans.

