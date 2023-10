Le 30 octobre 1938, la pièce radiophonique « La guerre des mondes », mettant en vedette Orson Welles, fut diffusée sur CBS. Utilisant de faux bulletins d’information et des reportages simulés sur place pour décrire une invasion martienne, l’émission a semé la panique parmi les auditeurs qui pensaient que les événements dramatisés étaient authentiques.

En 1961, le label Philles du producteur de musique Phil Spector sort son premier single. C’était un disque des Crystals : « Oh, Yeah, Maybe Baby » accompagné de « There’s No Other (Like My Baby) ».

En 1964, Roy Orbison a reçu un disque d’or pour « Oh, Pretty Woman ».

En 1967, Brian Jones des Rolling Stones a plaidé coupable de possession de drogue et a été condamné à neuf mois de prison. Il a été libéré dans l’attente d’un appel.

En 1970, Jim Morrison du groupe The Doors a été condamné à six mois de prison et à une amende de 500 dollars pour s’être exposé à Miami. Il n’a jamais purgé sa peine parce qu’il faisait appel de la décision à son décès en juillet suivant.

En 1972, Elton John a réalisé une prestation de commandement pour la reine Elizabeth.

En 1974, Kathy Silva a demandé le divorce du musicien Sly Stone de Sly and the Family Stone après moins de six mois de mariage.

En 1978, le téléfilm d’animation « Kiss Meets the Phantom of the Park » est diffusé sur NBC.

En 1982, le chanteur Paul Weller annonce la dissolution du groupe britannique The Jam.

En 1984, Linda Ronstadt fait ses débuts à l’opéra dans une production de « La Bohème » à New York.

En 1997, le batteur Bill Berry quitte REM

En 2002, Jam Master Jay de Run-DMC a été tué par balle dans son studio d’enregistrement à New York. Il avait 37 ans.

En 2004, le batteur de Blink-182, Travis Barker, a épousé l’ancienne Miss USA Shanna Moakler à Santa Barbara, en Californie. Depuis, ils se sont séparés.

Anniversaires d’aujourd’hui : l’auteur-compositeur Eddie Holland de Holland-Dozier-Holland a 84 ans. La chanteuse Grace Slick a 84 ans. Le chanteur Otis Williams de The Temptations a 82 ans. L’acteur Henry Winkler a 78 ans. La journaliste de télévision Andrea Mitchell a 77 ans. Le bassiste Timothy B. Schmit de The Eagles (et Poco) ont 76 ans. L’acteur Leon Rippy (« Saving Grace ») a 74 ans. L’acteur Harry Hamlin a 72 ans. L’acteur Charles Martin Smith (« American Graffiti ») a 70 ans. Le chanteur country T. Graham Brown a 69 ans. L’acteur Kevin Pollak a 66 ans. Le chanteur-guitariste Jerry De Borg de Jesus Jones a 63 ans. L’acteur Michael Beach (« Soul Food », « Third Watch ») a 60 ans. Le chanteur-guitariste Gavin Rossdale de Bush a 58 ans. L’acteur Jack Plotnick (« Reno 911 ») !”) a 55 ans. L’animateur de “Cash Cab” Ben Bailey a 53 ans. L’acteur Billy Brown (“How To Get Away With Murder”, “Dexter”) a 53 ans. L’actrice Nia Long a 53 ans. La chanteuse country Kassidy Osborn de SHeDAISY (sh -DAY’-zee) a 47 ans. L’acteur Gael Garcia Bernal (« Babel », « The Motorcycle Diaries ») a 45 ans. L’acteur Matthew Morrison (« Glee ») a 45 ans. L’actrice Fiona Dourif (« When We Rise », « True Blood”) a 42 ans. L’acteur Shaun Sipos (SEE’-pohs) (“Melrose Place”) a 42 ans. L’acteur Tasso Feldman (“The Resident”) a 40 ans. L’acteur Janel (juh-NEHL’) Parrish (“Pretty Little Liars “) a 35 ans. L’acteur Tequan Richmond (“Tout le monde déteste Chris”) a 31 ans. L’acteur Kennedy McMann (émission télévisée “Nancy Drew”) a 27 ans.