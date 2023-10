Le 27 octobre 1936, le musicien country Ernest Tubb réalise ses premiers enregistrements.

En 1947, l’émission de radio « You Bet Your Life », mettant en vedette Groucho Marx, a été créée sur ABC. C’est ensuite devenu une émission de télévision sur NBC.

En 1954, la première émission télévisée de Walt Disney, intitulée « Disneyland » en hommage à son parc à thème encore inachevé, a été créée sur ABC.

Toujours en 1954, le divorce de Marilyn Monroe avec Joe DiMaggio fut finalisé, dix mois après leur mariage.

En 1956, « Ain’t Got No Home » de Clarence Henry sort. C’était son premier succès et l’inspiration pour son nom « Frogman », car il chantait comme une grenouille sur le disque.

En 1960, Ben E. King enregistre « Spanish Harlem » et « Stand By Me » lors de sa première session d’enregistrement solo pour Atlantic Records.

En 1964, sort le single « Come See About Me » des Supremes.

En 1975, Bruce Springsteen est apparu sur les couvertures de Newsweek et de Time.

En 1989, Jane Pauley a annoncé qu’elle quittait l’émission « Today » de NBC.

En 1995, la chanteuse Gloria Estefan s’est produite pour le pape Jean-Paul II dans le cadre de la célébration de son 50e anniversaire de prêtrise. Elle a été la première pop star à recevoir un appel du pape pour se produire.

En 1999, le rappeur Master P a été exclu des Raptors de Toronto de la NBA. C’était sa deuxième tentative d’atteindre les ligues professionnelles. Les Charlotte Hornets l’ont renoncé l’année précédente.

En 2013, le musicien Lou Reed est décédé d’une maladie du foie à son domicile de Southampton, New York. Il avait 71 ans.

Anniversaires d’aujourd’hui : l’acteur-comédien John Cleese a 84 ans. Le chanteur country Lee Greenwood a 81 ans. Le chanteur-guitariste country Jack Daniels (Highway 101) a 74 ans. Le bassiste Garry Tallent de Bruce Springsteen et du E Street Band a 74 ans. L’auteur Fran Lebowitz a 73 ans. Le guitariste KK Downing (Judas Priest) a 72 ans. La personnalité de la télévision Jayne Kennedy a 72 ans. L’acteur-réalisateur Roberto Benigni (buh-NEE’-nee) (« La vie est belle ») a 71 ans. L’acteur Peter Firth (« C’est la vie ») a 70 ans. L’acteur Robert Picardo (« The Wonder Years », « China Beach ») a 70 ans. Le chanteur Simon LeBon de Duran Duran a 65 ans. Le claviériste JD McFadden (Sixpence None The Richer, The Mavericks) a 59 ans. Le batteur Jason Finn de Presidents des États-Unis d’Amérique a 56 ans. L’acteur Sean Holland (Film et TV « Clueless ») a 55 ans. L’acteur Channon Roe (« Murder in the First ») a 54 ans. L’acteur Sheeri Rappaport (« CSI », « NYPD Blue ») a 46 ans. La personnalité de la télévision Kelly Osbourne a 39 ans. L’acteur Bryan Craig (« General Hospital ») a 32 ans. L’acteur Troy Gentile (jen-TEEL’) (« Les Goldbergs ») a 30 ans.

Droits d’auteur © 2023 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce site Web n’est pas destiné aux utilisateurs situés dans l’Espace économique européen.