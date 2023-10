Le 5 novembre 1942, le showman américain George M. Cohan décède d’un cancer à New York à l’âge de 64 ans.

En 1960, le chanteur Johnny Horton décède dans un accident de voiture à Milan, au Texas. Il avait 35 ans. Il est connu pour le hit de 1959 « La bataille de la Nouvelle-Orléans » et la chanson thème du film « Du nord à l’Alaska ».

En 1970, Brian Wilson fait une rare apparition avec les Beach Boys au Whisky-A-Go-Go de Los Angeles. Il a perdu l’équilibre à plusieurs reprises et a dû être aidé hors de la scène.

En 1989, le pianiste Vladimir Horowitz est décédé à 85 ans. Le même jour, l’auteur-compositeur-interprète Barry Sadler est décédé d’une insuffisance cardiaque à 49 ans à Murfreesboro, Tennessee.

En 1991, l’acteur Fred MacMurray est décédé d’une pneumonie dans un hôpital de Santa Monica, en Californie. L’un de ses rôles les plus connus était celui du père dans « Mes trois fils ».

En 1999, le chanteur Gary Cherone (sher-OWN’) quitte Van Halen.

En 2002, le chanteur original des Coasters, Billy Guy, est décédé subitement d’une maladie cardiaque à Las Vegas. Il n’a pas été enterré pendant 21 jours parce que les autorités n’ont pas pu retrouver ses anciens enfants, et sa petite amie de 30 ans n’a pas été autorisée à réclamer son corps.

En 2003, le chanteur Bobby Hatfield des Righteous Brothers a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à Kalamazoo, dans le Michigan, à peine 45 minutes avant le concert du duo. Hatfield avait 63 ans.

Toujours en 2003, « The Matrix Revolutions » a débuté au même moment dans le monde entier, à 9 heures du matin, heure de l’Est.

En 2021, huit personnes ont été tuées lorsque la foule a déferlé lors du set de Travis Scott au Astroworld Music Festival de Houston.

Anniversaires d’aujourd’hui : l’acteur Harris Yulin (“The Hurricane”, “Scarface”) a 86 ans. L’acteur Chris Robinson (“General Hospital”) a 85 ans. L’acteur Elke (ELK’-eh) Summer a 83 ans. Le chanteur Art Garfunkel a 82 ans. Peter Noone de Herman’s Hermits a 76 ans. La personnalité de la télévision Kris Jenner a 68 ans. L’acteur Nestor Serrano (« 24 ») a 68 ans. L’acteur comique Mo Gaffney a 65 ans. L’acteur Robert Patrick (« The X-Files ») a 65 ans. Le chanteur Bryan Adams a 64 ans. L’actrice Tilda Swinton a 63 ans. L’acteur Michael Gaston (émissions télévisées « Unforgettable », « The Mentalist ») a 61 ans. L’acteur-chanteur Andrea McArdle a 60 ans. L’acteur Tatum O’Neal a 60 ans. Le chanteur Angelo Moore de Fishbone a 58 ans. L’actrice Judy Reyes (« Scrubs ») a 56 ans. L’acteur Seth Gilliam (émission télévisée « Teen Wolf ») a 55 ans. Le claviériste Mark Hunter de James a 55 ans. L’acteur Sam Rockwell a 55 ans. Les chanteuses country Jennifer et Heather Kinley de The Kinleys ont 53 ans. Le guitariste-claviériste Jonny Greenwood de Radiohead a 52 ans. L’acteur Corin Nemec (« Parker Lewis Can’t Lose ») a 52 ans. Le chanteur-guitariste Ryan Adams a 49 ans. L’acteur Sebastian Arcelus (« Madame la Secrétaire », « House of Cards », ) a 47 ans. L’acteur Luke Hemsworth (« Westworld ») a 43 ans. L’actrice Annet Mahendru (MAH’-hen-droo) (« Les Américains ») a 38 ans. Le guitariste Kevin Jonas des Jonas Brothers a 36 ans.