Aujourd’hui dans le sport – Wayne Gretzky dépasse Gordie Howe au titre de meilleur buteur de tous les temps dans la LNH

1933 — Les Eagles de Philadelphie disputent leur premier match dans la NFL et subissent une défaite de 56-0 contre les Giants de New York.

1961 — Mickey Wright remporte son troisième championnat de la LPGA avec une déroute, neuf coups devant Louise Suggs. Wright tire un 3-over, 287 au Stardust Country Club de Las Vegas pour son troisième titre majeur de l’année et sa dixième victoire sur le circuit de la saison.

1972 — Stan Mikita des Blackhawks de Chicago devient le sixième joueur de la LNH à totaliser 1 000 points en carrière. Mikita assiste sur le but de Cliff Koroll lors d’une défaite 3-1 contre les Blues de St. Louis au Chicago Stadium.

1983 — Les Black Hawks de Chicago et les Maple Leafs de Toronto marquent cinq buts en 1 minute et 24 secondes pour établir un record de la LNH pour les cinq buts les plus rapides marqués par deux équipes. Les Maple Leafs ont battu les Black Hawks 10-8.

1988 — L’Oklahoma se précipite pour un record de la NCAA de 768 verges, dont 123 par le quart-arrière Charles Thompson. Thompson marque trois touchés et passe pour un dans la première période d’une déroute 70-24 contre Kansas State.

1988 — Mario Lemieux des Penguins de Pittsburgh marque huit points — deux buts et six passes — dans une victoire de 9-2 contre les Blues de St. Louis au Civic Arena de Pittsburgh.

1989 — Wayne Gretzky des Kings de Los Angeles dépasse Gordie Howe en tant que meilleur buteur de tous les temps de la LNH lors d’une victoire de 5-4 en prolongation contre les Oilers d’Edmonton. Gretzky décoche un tir du revers devant le gardien de but des Oilers Bill Ranford à 53 secondes de la fin pour égaliser le match et dépasser Howe avec 1 851e point. Gretzky remporte le match en prolongation.

1995 — Les Panthers de la Caroline battent les Jets de New York 26-15 pour remporter leur première victoire dans la NFL.

2005 — Le Michigan cède un touché à Penn State à 53 secondes de la fin, puis marche sur le terrain pour marquer sur une passe TD de Chad Henne à Mario Manningham sans plus de temps pour une victoire de 27-25 contre les Nittany Lions, huitièmes.

2005 — Matt Leinart, de Californie du Sud, se fraye un chemin jusqu’à la zone des buts à 3 secondes de la fin pour couronner une fin chaotique de la 28e victoire consécutive des Trojans, les mieux classés, une victoire aller-retour 34-31 contre le n°9 Notre-Dame. Dame.

2008 — Fabian Brunnstrom marque trois buts à ses débuts dans la LNH pour égaler le record de la ligue lors de la victoire 6-4 de Dallas contre Nashville.

2009 — Nicklas Lidstrom, de Détroit, devient le premier défenseur européen et le huitième au total à atteindre 1 000 points, en récoltant deux passes décisives lors de la victoire 5-2 des Red Wings contre les Kings de Los Angeles.

2012 — Les Nets ramènent le sport professionnel à Brooklyn avec une victoire de pré-saison, battant les Wizards de Washington 98-88 lors du premier match de basket-ball au Barclays Center.

2015 — Carey Price réalise 25 arrêts et les Canadiens de Montréal entrent dans l’histoire de l’équipe en commençant la saison avec cinq victoires consécutives, la dernière en date étant une victoire de 3-0 contre les Rangers de New York.

2017 — Le quart-arrière de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady, passe 257 verges avec deux touchés lors de la victoire 24-17 des Patriots contre les Jets de New York. Brady, qui compte 187 victoires en saison régulière, surpasse les membres du Temple de la renommée Brett Favre (186) et Peyton Manning (186) pour le plus grand nombre de victoires en saison régulière par un quart partant dans l’histoire de la NFL.

