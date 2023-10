Aujourd’hui dans le sport – Tom Brady devient le leader de tous les temps de la NFL en termes de verges par la passe en carrière, dépasse Drew Brees

3 octobre

1942 — Avec une victoire à la Jockey Club Gold Cup, Whirlaway devient le premier cheval à amasser plus de 500 000 $ de gains au cours de sa vie.

1951 — Bobby Thomson frappe un circuit de trois points contre Ralph Branca des Dodgers de Brooklyn avec un retrait en fin de neuvième pour donner aux Giants de New York une victoire spectaculaire 5-4 en séries éliminatoires et le fanion de la Ligue nationale.

1971 — Billie Jean King remporte le tournoi Virginia Slims-Thunderbird à Phoenix et devient la première joueuse de tennis à gagner 100 000 $ en un an.

1973 — La création de la Ligue mondiale de football est annoncée.

1974 — Frank Robinson signe un contrat joueur-manager de 175 000 $ par an avec les Indians de Cleveland, faisant de lui le premier manager noir de l’histoire des ligues majeures.

1974 — Jerry West (« M. Clutch »), futur gardien du Temple de la renommée du basket-ball, prend sa retraite après 14 saisons NBA avec les LA Lakers ; West compte 25 192 points en carrière ; en moyenne 29,1 points par match en 153 matchs éliminatoires.

1976 — Hank Aaron, futur voltigeur droit du Temple de la renommée du baseball, fait un simple lors de sa dernière présence au bâton en MLB et marque lors de son 2 297e point alors que les Brewers de Milwaukee perdent, 5-2 contre les Tigers de Detroit.

1981 — Marcus Allen, de Californie du Sud, totalise 223 verges contre l’Oregon State, son quatrième match consécutif de plus de 200 verges au sol.

1981 — Après un an d’inactivité, le boxeur américain Mike Weaver devance son compatriote James « Quick » Tillis en 15 rounds à Chicago pour conserver son titre WBA des poids lourds.

1990 — George Brett, des Royals de Kansas City, devient le premier joueur de l’histoire de la MLB à remporter un titre au bâton au cours de trois décennies différentes.

1993 — Les Blue Jays de Toronto deviennent la première équipe de l’histoire de la Ligue américaine à voir ses coéquipiers terminer 1-2-3 dans la course au bâton. John Olerud mène la ligue avec une moyenne au bâton de .363, Paul Molitor termine à .332 et Roberto Alomar à .326.

1995 — OJ Simpson, ancien porteur de ballon, animateur et acteur de la NFL, est déclaré non coupable du meurtre de Nicole Simpson et de Ron Goldman à Los Angeles, en Californie.

1997 — Gordie Howe, 69 ans, membre du Temple de la renommée, effectue la première présence avec les Vipers de Détroit lors de leur match d’ouverture de la Ligue internationale de hockey, devenant ainsi le seul professionnel de son sport à concourir en six décennies.

1998 — Ricky Williams se précipite pour un record scolaire de 350 verges et cinq touchés pour établir des records de la NCAA avec 65 touchés au sol en carrière et des points en carrière par un non-kicker (394) alors que le Texas bat l’Iowa State 54-33.

1999 — Le joueur de premier but de St Louis, Mark McGwire, frappe son 65e circuit de la saison lors d’une victoire 9-5 écourtée par la pluie contre les Cubs au Busch Stadium ; remporte un 2e titre HR consécutif contre Sammy Sosa, qui atteint son 63e HR dans le même match.

2001 — Le cogneur des Giants de San Francisco, Barry Bonds, est marché pour la 171e fois lors d’une victoire 11-8 à Houston ; bat le record de marches d’une seule saison de la MLB de Babe Ruth en 1923.

2004 — Le voltigeur des Mariners de Seattle, Ichiro Suzuki, termine la saison avec un record de la MLB de 262 coups sûrs en une seule saison.

2004 — Les New England Patriots remportent leur 18e match consécutif dans la NFL, en battant les Buffalo Bills, 31-17 au Ralph Wilson Stadium ; Tom Brady 17 pour 30 pour 298 verges et 2 touchés.

2009 — Aqib Talib a réalisé trois interceptions lors de la défaite 16-13 de Tampa Bay contre Washington.

2010 — Angel McCoughtry marque 18 points alors que les États-Unis remportent l’or au championnat du monde de basket-ball féminin grâce à une victoire de 89-69 contre la République tchèque.

2010 – Josh Scobee marque un panier de 59 verges – le huitième plus long panier de l’histoire de la NFL et le plus long de l’histoire de la franchise – alors que le temps expire pour donner à Jacksonville une victoire de 31-28 sur Indianapolis.

2012 — L’attaquant vedette portugais Cristiano Ronaldo marque son premier triplé en Ligue des champions lors de la victoire 4-1 du Real Madrid contre l’Ajax à Amsterdam.

2015 — Leonard Fournette met en évidence son troisième match consécutif de 200 verges avec un touché de 75 verges, et le LSU n°9 bat l’Est du Michigan 44-22. Fournette totalise 233 verges et trois touchés pour devenir le premier joueur de l’histoire de la Conférence du Sud-Est à totaliser plus de 200 verges en trois matchs consécutifs.

2015 — Max Scherzer lance son deuxième match sans coup sûr cette saison pour Washington, établissant un record d’équipe de 17 et menant les Nationaux contre les champions de l’Est de la NL, les Mets de New York, 2-0 pour un balayage double.

2021 — Tom Brady devient le leader de tous les temps de la NFL en termes de distances de passe en carrière, éclipsant le sommet de Drew Brees de 80 358.

