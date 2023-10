Aujourd’hui dans le sport – Tom Brady devient le 3e quart-arrière de la NFL à enregistrer 500 passes de touché en carrière | Des sports

4 octobre

1895 — Horace Rawlins remporte le premier US Open. Rawlins bat Willie Dunn avec un total de 36 trous de 173 au Newport Golf Club à Newport, RI

1927 — John Longden monte le premier vainqueur officiel de sa carrière, nommé Hugo K. Asher, à Salt Lake City.

1940 — Fritzie Zivic remporte une décision en 15 rounds contre Henry Armstrong pour remporter le titre mondial des poids welters à New York. Armstrong a réussi 20 défenses de titre.

1964 — Mary Wills remporte le championnat de la LPGA avec une victoire par deux coups sur Mickey Wright.

1964 — Bobby Hunt de Kansas City égale un record de l’AFL avec quatre interceptions alors que les Chiefs remportent une victoire de 28-7 sur les Oilers de Houston.

1969 — Archie Manning du Mississippi devient le premier joueur de l’histoire du football universitaire à lancer 300 verges et à courir 100 verges dans le même match alors que les Rebels échouent lors d’une défaite 33-32 en Alabama. Manning passe pour 436 verges et deux touchés tout en ajoutant 104 verges au sol et trois touchés.

1980 — La victoire 45-0 de l’Alabama sur le Kentucky à Legion Field donne à l’entraîneur Paul « Bear » Bryant sa 300e victoire d’entraîneur en carrière.

1987 — La NFL poursuit le calendrier de la saison régulière avec des joueurs de remplacement pendant que l’association des joueurs fait grève. La fréquentation moyenne est de 16 947 personnes, contre 57 205 la première semaine et 59 824 la deuxième semaine.

1991 — Les Oilers d’Edmonton échangent le capitaine Mark Messier (qui fait partie de l’équipe pour les cinq coupes Stanley) aux Rangers de New York en échange de Bernie Nicholls, Steven Rice et Louie DeBrusk ; Messier mène les Rangers à la Coupe 2 saisons plus tard.

1991 — Les Sharks de San Jose cèdent 52 tirs et s’inclinent 4-3 contre les Canucks de Vancouver lors de leur premier match de saison régulière dans la LNH.

1998 – Atlanta marque trois touchés en 48 secondes au troisième quart – le trio de touchés le plus rapide depuis la fusion NFL-AFL en 1970 – et bat la Caroline 51-23.

2001 — Le cogneur des SF Giants, Barry Bonds, frappe son 70e circuit lors d’une victoire 10-2 contre Houston ; égalise Mark McGwire pour le plus grand nombre de circuits MLB en une seule saison.

2003 — BJ Symons de Texas Tech lance huit passes de touché, un record de 12, et dépasse les 500 verges par la passe pour le troisième match consécutif lorsque les Red Raiders battent Texas A&M 59-28.

2010 — Les Européens récupèrent la Ryder Cup en gagnant 14½-13½. Les Américains se remettent d’un déficit de trois points pour égaliser le score, mais Graeme McDowell bat Hunter Mahan lors du dernier match en simple.

2012 — La LNH annule les deux premières semaines de la saison régulière, c’est la deuxième fois que des matchs sont perdus à cause d’un lock-out en sept ans. Incapable de trouver un moyen de partager les 3 milliards de dollars de revenus liés au hockey avec l’association des joueurs, la LNH annule 82 matchs entre le 11 et le 24 octobre.

2014 — Jared Goff lance 527 verges et cinq touchés alors que la Californie tient bon pour battre l’État de Washington 60-59. Le quart-arrière de la WSU, Connor Halliday, bat le record de passes de la NCAA avec 734 verges et six touchés pour l’État de Washington et établit le record de distances de passe de la NCAA pour tous les niveaux, battant la marque de 716 établie par David Klingler de Houston en 1990.

2015 — Drew Brees frappe CJ Spiller avec une courte passe que le porteur de ballon transforme en touché de 80 verges — le 400e de la carrière du quart-arrière des Saints — lors du deuxième jeu de la prolongation, et la Nouvelle-Orléans a gagné pour la première fois cette saison, 26 -20 contre les Cowboys de Dallas.

2015 — Adam Vinatieri inscrit un panier de 27 verges en prolongation pour permettre à Indianapolis de remporter une victoire de 16-13 contre Jacksonville. Vinatieri convertit les trois tentatives de placement et un PAT pour devenir le premier joueur de l’histoire de la NFL à marquer au moins 1 000 points avec deux équipes différentes.

2017 — Sylvia Fowles marque 17 points et bat son propre record des finales WNBA en captant 20 rebonds pour mener les Lynx du Minnesota à leur quatrième championnat en sept ans avec une victoire de 85-76 contre les Sparks de Los Angeles lors du cinquième match.

2018 — Tom Brady devient le 3e quart-arrière de la NFL à enregistrer 500 passes de touché en carrière.

2022 — Le cogneur des Yankees de New York, Aaron Judge, bat le record HR d’une seule saison de Roger Maris dans l’AL lorsqu’il claque son 62e circuit dans une défaite 3-2 contre les Rangers du Texas au Globe Life Field à Arlington, Texas.