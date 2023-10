Aujourd’hui dans le sport – Semaine à venir, du 6 au 12 octobre

10 octobre

1920 — Les Cardinals de Chicago jouent un match nul 0-0 contre les Tigers de Chicago lors de leur premier match de l’American Professional Football Association. Le match se déroule au Cubs Park, rebaptisé plus tard Wrigley Field.

1920 – Bill Wambsganns, des Indians de Cleveland, termine un triple play sans aide dans les World Series.

1936 — Le trompettiste de l’Ohio State, John Brungart, met le « i » dans « Script Ohio » pour la première fois à la mi-temps de la défaite 6-0 des Buckeyes contre Pittsburgh au Ohio Stadium de Columbus, Ohio. Après Brungart, l’honneur a commencé à être attribué exclusivement aux joueurs de sousaphone, à l’exception des fans bien connus du programme de l’Ohio State, comme John Glenn, Jack Nicklaus et Bob Hope.

1964 — John Henry Johnson, de Pittsburgh, court sur 200 verges pour mener les Steelers à un triomphe de 23-7 contre les Browns de Cleveland.

1974 — Danny Gare de Buffalo marque 18 secondes après le début de son premier match dans la LNH alors que les Sabres battent les Bruins de Boston 9-5.

1979 — Réal Cloutier du Québec marque trois buts à son premier match dans la LNH, mais les Nordiques s’inclinent 5-3 contre les Flames d’Atlanta.

1981 — Marcus Allen, de Southern Cal, totalise 211 verges au sol, son cinquième match consécutif de plus de 200 verges au sol, dans une défaite de 13-10 contre l’Arizona.

1987 — Columbia établit un record de la NCAA avec sa 35e défaite consécutive, 38-8 contre Princeton.

1998 — Jerry Azumah du New Hampshire devient le premier arrière de l’histoire de la division I-AA de la NCAA à courir plus de 1 000 verges au cours de quatre saisons consécutives. Il totalise 165 verges et un touché dans une défaite de 22-13 contre Richmond.

2004 — La Nouvelle-Angleterre remporte son 19e match consécutif, établissant un record de la NFL pour les victoires consécutives — en comptant les séries éliminatoires — avec une victoire de 24-10 contre Miami.

2011 — Le commissaire de la NBA, David Stern, annule les deux premières semaines de la saison après que les propriétaires et les joueurs n’ont pas réussi à conclure un nouvel accord de travail et à mettre fin au lock-out. Les matchs initialement prévus du 1er au 14 novembre sont annulés.

2011 — Anthony Calvillo devient le leader de tous les temps en matière de passes dans le football professionnel de façon spectaculaire avec une passe de touché de 50 verges à Jamel Richardson qui cimente la victoire 29-19 des Alouettes de Montréal contre les Argonauts de Toronto. Calvillo a eu besoin de 258 verges pour battre le record de tous les temps de Damon Allen dans la LCF de 72 381 verges.

2017 — Les États-Unis sont éliminés de la Coupe du monde avec une défaite choquante 2-1 contre Trinité-et-Tobago. Trinidad marque deux buts en première mi-temps et les États-Unis rateront la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1986. Les Américains, classés 28e, n’avaient besoin que d’un match nul contre Trinidad, 99e, qui a perdu son sixième match de qualification consécutif la semaine dernière.

2017 — Les Golden Knights de Vegas remportent leur match d’ouverture à domicile et restent invaincus trois matchs après leur saison inaugurale grâce à une victoire de 5-2 contre les Coyotes de l’Arizona. Marc-André Fleury réalise 31 arrêts pour les Golden Knights, qui deviennent la première équipe de l’histoire de la LNH à débuter sa première saison avec trois victoires consécutives.

2020 — La Polonaise Iga Swiatek, 19 ans, remporte le premier titre majeur en simple de son pays en battant l’Américaine Sofia Kenin 6-4, 6-1 à Roland-Garros.

11 octobre

1890 — Le premier 100 yards en moins de 10 secondes est exécuté par John Owens à 9,8 lors d’une compétition d’athlétisme de l’AAU à Washington.

1902 — Laurie Auchterlonie bat Stewart Gardner avec un total de 307 pour remporter le titre de golf de l’US Open.

1925 — Les Giants de New York perdent leur premier match dans la NFL, 14-0 contre Providence au Cycledrome. Le Steam Roller marque deux fois au deuxième quart, une récupération de botté de dégagement bloquée dans la zone des buts et un retour de coup d’envoi de 92 verges par Cy Wentworth.

1971 — Les États-Unis battent la Roumanie trois matches à deux pour remporter la Coupe Davis.

1981 — Tommy Kramer passe pour 444 verges et quatre touchés alors que les Vikings du Minnesota battent les Chargers de San Diego 33-31.

1991 — Chip Beck réussit le deuxième tour des moins de 60 ans de l’histoire du PGA Tour avec un 59 au Las Vegas Invitational. Beck obtient un 29-30, 13 sous, pour correspondre au deuxième tour d’Al Geiberger de la Memphis Classic 1977.

1992 — Deion Sanders, joue pour les Falcons d’Atlanta (NFL) et les Braves (Baseball).

2003 — Buffalo est la troisième équipe de la LNH depuis 1967-68 à être blanchie lors de chacun de ses deux premiers matchs après une défaite 6-0 contre les Islanders de New York.

2009 — Kurt Warner passe pour 301 verges lors de la victoire 28-21 de l’Arizona contre Houston. Il s’agit du 50e match de 300 verges pour Warner en 113 matchs, ce qui en fait le plus rapide à atteindre 50 dans l’histoire de la NFL. Dan Marino, qui a mis 176 matchs pour atteindre la marque, a été le plus rapide.

2010 — Brett Favre du Minnesota devient le premier joueur de la NFL à lancer 500 passes de touché et à parcourir 70 000 verges. Cependant, alors que Favre tente de rallier son équipe, Dwight Lowery renvoie une interception sur 26 verges pour un touché avec 1 min 30 s à jouer alors que les Jets de New York battent les Vikings 29-20.

2011 — Les Américaines remportent leur troisième titre aux championnats du monde de gymnastique organisés à Tokyo. Les Américains terminent avec 179,411 points, soit 4 points d’avance sur la Russie, championne de l’année dernière.

2012 — Meghan Stasi remporte son quatrième titre Mid-Amateur féminin des États-Unis pour égaler le record du tournoi, battant Liz Waynick 6 et 5. Stasi, 34 ans, qui a également gagné en 2006, 2007 et 2010, égalise le record de victoire établi par Ellen Port dans l’événement limité aux joueurs de 25 ans et plus.

2014 — Bryce Petty de Baylor lance pour 510 verges et six touchés, dont un égalisateur de 25 verges à Corey Coleman avec 4:42 à jouer lors de la victoire 61-58 des Bears n°9 contre le TCU n°9. Chris Callahan marque un panier de 28 verges à la fin du temps imparti et Baylor marque 24 points dans les 11 dernières minutes pour battre les Horned Frogs dans le match le plus marqué jamais vu entre deux équipes dans le Top 10 AP.

2015 — À Incheon, en Corée du Sud, les États-Unis se mobilisent pour remporter la Coupe des Présidents pour la sixième fois consécutive, celle-ci étant décidée par le match final. Les Américains obtiennent le point gagnant de Bill Haas, le fils du capitaine américain Jay Haas, qui gagne 2-up contre un Bae Sang-moon émotionnellement désemparé. Bae ayant besoin de gagner le dernier trou pour que l’équipe internationale partage la coupe, écrase un jeton. Les Américains gagnent 15 1/2-14 1/2, la compétition la plus serrée depuis 10 ans.

2020 — Le pilote britannique Mercedes Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de l’Eifel au Nürburgring en Allemagne pour égaler le record de Michael Schumacher de 91 victoires en Formule 1.

2020 — Roland-Garros de tennis masculin : Rafael Nadal bat Novak Đoković 6-0, 6-2, 7-5 ; 20e titre en simple du Grand Chelem ; record du 13ème titre français en simple.

2020 — Finales NBA : les LA Lakers ont battu le Miami Heat 106-93 lors du sixième match pour remporter un record égalant le 17e titre ; MVP : LeBron James ; premier à remporter le prix avec 3 équipes différentes.

12 octobre

1920 — Lors de la dernière course de sa carrière, Man O War, 3 ans, bat le vainqueur de la Triple Couronne de 1919, Sir Barton, dans un match race, la Kenilworth Park Gold Cup. Expulsé avec une cote de 1-20, Man o War s’impose par sept longueurs pour sa 14ème victoire consécutive.

1940 — Le Tennessee enregistre son 17e blanchissage consécutif en saison régulière avec une défaite 53-0 contre Tennessee-Chattanooga. La séquence record a débuté le 5 novembre 1938, également contre Tennessee-Chattanooga.

1946 — Les Texas Longhorns n°2 battent l’Oklahoma n°1 28-7. C’est le huitième match 1-2 dans l’histoire du sondage AP et la première fois que l’équipe classée deuxième remporte le match.

1976 — Don Murdoch des Rangers de New York égale un record de recrues dans la LNH avec cinq buts dans une victoire de 10-4 contre les North Stars du Minnesota.

1979 — Le gardien des Boston Celtics, Chris Ford, marque le premier panier à 3 points de l’histoire de la NBA au 1er quart-temps de la victoire 114-106 contre Houston au Boston Garden ; Le match marque également les débuts de la recrue de Boston Larry Bird.

1979 — Magic Johnson, futur attaquant du Basketball Hall of Fame, fait ses débuts avec les Lakers de Los Angeles aux Clippers de San Diego ; Les Lakers gagnent, 103-102.

1986 — Walter Payton devient le premier joueur de la NFL à accumuler 20 000 verges polyvalentes lors de la victoire 20-7 des Bears de Chicago contre les Oilers de Houston. Payton totalise 76 verges au sol et 30 verges sur réception pour un total en carrière de 20 045.

1989 — Le porteur de ballon de Dallas, Herschel Walker, est échangé des Cowboys aux Vikings du Minnesota contre 5 joueurs et 6 futurs choix au repêchage, dont les futures stars Emmitt Smith, Russell Maryland, Kevin Smith et Darren Woodson.

1991 — Doug Flutie des Lions de la Colombie-Britannique bat le record de Warren Moon dans la LCF pour les verges par la passe en une saison avec une performance de 582 verges dans une défaite de 45-38 en prolongation contre Edmonton.

1997 — James Stewart des Jaguars de Jacksonville devient le quatrième joueur de l’histoire de la NFL et le premier depuis 1963 à se précipiter pour cinq touchés. Tous les touchés durent moins de 10 verges, et il termine avec 102 verges en 15 courses lors de la victoire 38-21 de Jacksonville contre Philadelphie.

2003 — Finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Home Depot Center, Carson, Californie : Nia Künzer marque la victoire en prolongation lors d’une mort subite alors que l’Allemagne bat la Suède, 2-1.

2003 — Michael Schumacher remporte un sixième titre mondial, un record. Il remporte le championnat de Formule 1 avec deux points d’avance après avoir terminé huitième du Grand Prix du Japon. Son coéquipier chez Ferrari, Rubens Barrichello, remporte la course de fin de saison.

2007 — L’attaquant de Philadelphie Jesse Boulerice est suspendu 25 matchs par la LNH pour avoir frappé Ryan Kesler de Vancouver au visage avec son bâton, la plus longue suspension d’une saison dans l’histoire de la ligue.

2008 — L’Arizona devient la première équipe de l’histoire de la NFL à bloquer un botté de dégagement pour marquer le touché gagnant en prolongation lors de sa victoire 30-24 contre Dallas.

2009 — Brent Seabrook marque après 26 secondes de prolongation et les Blackhawks de Chicago réalisent le plus grand retour de l’histoire de la LNH, comblant un déficit de cinq buts pour battre les Flames de Calgary 6-5. Chicago a pris du retard 5-0 en première période avant de dépasser les Flames.

2016 — Il faut 40 minutes à Auston Matthews pour entrer dans le livre des records de la LNH. Lors des débuts les plus marquants de l’histoire moderne de la LNH, Matthews marque quatre buts pour les Maple Leafs de Toronto dans une défaite de 5-4 contre Ottawa. Kyle Turris marque 37 secondes après le début de la prolongation pour donner aux Sénateurs la victoire d’ouverture de la saison. Matthews, 19 ans, qui était le 12e premier choix au total à marquer à ses débuts dans la LNH, inscrit son quatrième but avec 3 secondes à jouer en deuxième période.

2019 — Le coureur de fond kenyan Eliud Kipchoge devient le premier à courir le marathon en moins de deux heures (1:59:40)

