20 octobre

1923 — Zev, vainqueur du Kentucky Derby de 1923, bat l’Anglais Papyrus, vainqueur du Derby d’Epsom de 1923, dans un match race de 100 000 $ à Belmont Park. La course, l’International Special, marque la première fois qu’un champion anglais est envoyé aux États-Unis pour courir. La course est si populaire qu’elle est diffusée à la radio, une première.

1944 — L’État du Michigan et le Maryland tentent une passe, le moins de dans l’histoire du football universitaire. Les Terrapins ont lancé la passe, tandis que les Spartans n’ont pas tenté de passe et Michigan State remporte le match 8-0 à College Park, Maryland.

1963 — Jim Brown établit le record de course au sol de la NFL en une seule saison, 1 863 verges.

1963 — Clem Daniels des Raiders d’Oakland totalise 200 verges et deux touchés dans une victoire de 49-26 contre les Jets de New York.

1968 — L’Américain Dick Fosbury, grâce à sa technique non conventionnelle, remporte la médaille d’or du saut en hauteur masculin aux Jeux olympiques de Mexico ; Le « Fosbury Flop » devient reconnu comme la technique la plus efficace.

1972 — Les Buffalo Braves marquent un record NBA de 58 points au quatrième quart, mais perdent quand même contre les Celtics au Boston Garden, 126-118.

1976 — Les 76ers de Philadelphie acquièrent Julius Erving des Nets de New York pour 3 millions de dollars.

1984 — Rueben Mayes, de l’État de Washington, totalise 216 verges et marque quatre touchés pour surmonter un déficit de 28-7 à la mi-temps et mener les Cougars à une victoire de 49-42 contre Stanford.

1994 — George McCandless, 83 ans, devient le conducteur de harnais le plus âgé à remporter une course de pari mutuel lorsqu’il guide le scooter de Kehm vers la victoire lors de la quatrième course au Freehold (NJ) Raceway.

2004 — À seulement trois retraits après avoir été balayés dans la série de championnats de l’AL trois soirs plus tôt, les Red Sox de Boston ont finalement battu les Yankees de New York, remportant le septième match dans un choc de 10-3 pour devenir la première équipe des ligues majeures à vaincre un 3-0. déficit en séries éliminatoires.

2010 — L’agent de Vancouver Rick Rypien est suspendu indéfiniment, en attendant une audience, pour avoir attrapé un fan lors de la défaite des Canucks au Minnesota le 19 octobre. La LNH condamne plus tard Rypien à une suspension de six matchs.

2012 — Kasey Carrier du Nouveau-Mexique établit un record de la Mountain West Conference avec 338 verges au sol et compte trois touchés dans une défaite de 28-23 contre l’Air Force.

2013 — Tim Cahill marque le but le plus rapide de l’histoire de la MLS et les Red Bulls de New York battent le Houston Dynamo 3-0. Cahill donne l’avantage à New York après 8 secondes de jeu. Le précédent but le plus rapide de l’histoire de la MLS était celui de Dwayne De Rosario 11 secondes après le début d’un match de 2003.

2016 — Le sauteur court de Nneka Ogwumike à 3,1 secondes de la fin donne aux Los Angeles Sparks une victoire de 77-76 sur les champions en titre des Minnesota Lynx pour leur premier titre en 14 ans lors du match décisif de la finale de la WNBA.

_____

21 octobre

1950 — Tom Powers de Duke marque six touchés — trois au sol, trois en réception — lors d’une victoire de 41-0 contre Richmond.

1956 — Billy Howton des Packers de Green Bay capte sept passes pour 257 verges et deux touchés dans une victoire de 42-17 contre les Rams de Los Angeles.

1961 — Eddie Arcaro remporte la Gold Cup du Jockey Club pour une 10e fois record. Sa monture, Kelso, remporte sa deuxième Gold Cup consécutive.

1967 — L’expansion des Seattle SuperSonics remporte son premier match NBA, une victoire 117-110 en prolongation contre San Diego.

1973 — Fred Dryer des Rams de Los Angeles devient le premier joueur de la NFL à enregistrer deux sécurités lors d’une victoire 24-7 contre les Packers de Green Bay.

1975 — Carlton Fisk interrompt une compétition passionnante avec un circuit en 12e manche pour donner aux Red Sox de Boston une victoire 7-6 sur les Reds de Cincinnati et forcer un septième match dans les World Series.

1979 — Le gardien des Chicago Bulls, Sam Smith, marque le premier jeu à 4 points de l’histoire de la NBA lors d’une défaite 113-111 contre les Bucks à Milwaukee.

1980 — Les Phillies de Philadelphie remportent la Série mondiale pour la première fois en 98 ans d’histoire, battant les Royals de Kansas City 4-1 en six matchs.

1998 — Les Yankees de New York gagnent 3-0 à San Diego, balayant les Padres pour remporter leur 24e championnat de la Série mondiale, record.

2006 — Deux lanceurs recrues débutent les World Series pour la première fois. Anthony Reyes lance la neuvième manche pour aider Saint-Louis à dépasser Détroit et Justin Verlander 7-2 lors du premier match.

2006 — L’État du Michigan se remet d’un déficit de 35 points au troisième quart pour battre Northwestern 41-38 lors du plus grand retour de l’histoire de la division IA de la NCAA. Brett Swenson marque le panier gagnant de 28 verges à 13 secondes de la fin suite à une interception de Travis Key.

2007 — Rob Bironas marque huit buts sur le terrain, un record de la NFL, le dernier sur 29 verges sans plus de temps pour donner au Tennessee une victoire de 38-36 contre Houston. Bironas ajoute deux points supplémentaires pour établir le record de la NFL pour le plus grand nombre de points par un botteur, avec 26. Les Texans, menés 32-7, survivent aux quatre passes de touché du quart-arrière suppléant Sage Rosenfels au quatrième quart. La quatrième passe de touché de Rosenfels, un 53 verges à Andre’ Davis pour donner une avance de 36-35 à Houston avec 57 secondes à jouer, égalise un record de la NFL.

2007 — Tom Brady, de la Nouvelle-Angleterre, totalise 354 verges par la passe et six touchés, un record d’équipe, dans une victoire de 49-28 contre Miami.

2012 — Tamika Catchings marque 25 points pour aider l’Indiana Fever à remporter son premier titre WNBA avec une victoire de 87-78 contre les Lynx du Minnesota.

2015 — Daniel Murphy et les Mets de New York terminent un balayage des séries éliminatoires contre les Cubs de Chicago avec une victoire de 8-3 pour atteindre les World Series. Murphy homers pour un sixième match consécutif en séries éliminatoires.

2017 — Steven Stamkos et Nikita Kucherov prolongent à neuf matchs leur séquence d’ouverture de la saison avec au moins un point, propulsant le Lightning de Tampa Bay devant les Penguins de Pittsburgh 7-1.

_____

22 octobre

1933 — Primo Carnera conserve le titre mondial des poids lourds avec une décision en 15 rounds contre Paolino Uzcudun à Rome.

1950 — Les Rams de Los Angeles battent les Colts de Baltimore 70-27.

1961 — Erich Barnes des Giants de New York égale un record de la NFL en renvoyant une interception de 102 verges pour un touché lors d’une défaite 17-16 contre les Cowboys de Dallas.

1966 — Bobby Orr des Bruins de Boston marque son premier but.

1975 — La Ligue mondiale de football, composée de 10 équipes, invoquant le manque de soutien en matière de télévision et d’abonnements, se dissout avant la 12e semaine d’une saison de 20 semaines.

1975 — Les Reds de Cincinnati battent les Red Sox de Boston 4-3 à Fenway Park Quatre matchs à trois pour remporter les World Series.

1976 — Les frères jumeaux Tom et Dick Van Arsdale jouent ensemble dans un match pour les Phoenix Suns, devenant ainsi le premier et le seul frère à jouer pour le même club NBA.

1984 — Le quart-arrière du Future Pro Football HOF, Ken Stabler, prend sa retraite après 17 saisons dans la NFL avec les Oakland Raiders, les Houston Oilers et les New Orleans Saints.

1994 — Steve McNair d’Alcorn State devient le leader en carrière de la NCAA avec 15 049, dépassant l’ancienne marque établie par Ty Detmer de Brigham Young, qui en avait 14 665. Les 649 verges de McNair battent également son propre record d’un match en Division I-AA alors qu’il mène les Braves à une victoire de 41-37 contre Southern.

2000 — Le demi offensif des Bengals Corey Dillon se précipite pour un record de la NFL en un seul match de 278 verges lors d’une victoire 31-21 contre les Broncos de Denver. Dillon améliore de trois mètres la marque de Walter Payton, âgé de 27 ans.

2001 – New York bat Seattle 12-3 lors du cinquième match pour remporter le fanion AL pour la 38e fois. Les Yankees deviennent la première équipe depuis leurs prédécesseurs en 1960-64 à remporter quatre fanions consécutifs.

2005 — Mount Union abandonne un match de saison régulière pour la première fois depuis 1994, s’inclinant 21-14 contre Ohio Northern dans un match de Division III. Les Purple Raiders, vainqueurs de 110 matchs consécutifs en saison régulière, n’avaient pas perdu un seul match de saison régulière depuis qu’ils avaient été battus 23-10 par Baldwin-Wallace le 15 octobre 1994.

2012 — Lance Armstrong est déchu de ses sept titres du Tour de France et banni à vie par l’instance dirigeante du cyclisme à la suite d’un rapport de l’Agence antidopage américaine qui l’accuse de mener un programme de dopage massif au sein de ses équipes.

2014 — Serena Williams est battue 6-0, 6-2 par Simona Halep lors du tournoi à la ronde des finales WTA, l’une des défaites les plus unilatérales de la carrière de la 18 fois championne du Grand Chelem. La dernière fois que Williams a réussi à remporter seulement deux matchs dans un match du circuit WTA ou du Grand Chelem, c’était en 1998, alors qu’elle avait 16 ans.

2016 — Kyle Hendricks devance Clayton Kershaw, Anthony Rizzo et Willson Contreras sur les circuits précoces et les Cubs de Chicago ont remporté leur premier fanion depuis 1945, battant les Dodgers de Los Angeles 5-0 lors du sixième match de la série de championnat de la NL.

2016 — Baker Mayfield compte sept passes de touché et 545 verges pour aider le numéro 16 de l’Oklahoma à battre Texas Tech 66-59 dans le match qui bat le record de la NCAA pour les verges offensives combinées avec 1 708 verges.

2016 — Leonard Fournette bat le record de course en un seul match de LSU lors de ses huit premières courses seulement alors que les Tigres n°25 battent le n°23 du Mississippi 38-21. Fournette termine avec 284 verges au sol lors de son premier action depuis l’aggravation d’une blessure à la cheville gauche le 24 septembre. Il totalise en moyenne 17,8 verges en 16 courses et ses touchés totalisent 78, 76 et 59 verges.

2017 — L’entraîneur des pompiers des Phoenix Suns, Earl Watson, à seulement trois matchs de la saison NBA.

2020 — La Ligue nationale de hockey a annoncé que le Match des étoiles et le Concours d’habiletés annuel de la LNH seraient reportés en raison de la pandémie de COVID-19.

_____

23 octobre

1921 — Les Packers de Green Bay jouent le premier match de l’APFA (précurseur de la NFL) ; battre les Marines de Minneapolis, 7-6 à Hagemeister Park, Green Bay, Wisconsin.

[1945—JackieRobinsonsigneuncontrataveclesRoyalsdeMontréaléquipeagricoledesliguesmineuresdesDodgersdeBrooklyn

1949 — Don Doll des Lions de Détroit intercepte quatre passes dans une victoire de 24-7 contre les Cardinals de Chicago.

1960 — Jim Martin de Détroit devient le premier botteur à marquer deux paniers sur 50 verges dans un match alors que les Lions battent les Colts de Baltimore 30-17.

1964 — Joe Frazier domine l’Allemand Hans Huber pour une victoire facile aux points et remporte la médaille d’or en boxe des poids lourds à Tokyo.

1971 — Greg Pruitt totalise 294 verges au sol en 19 courses pour mener les Sooners d’Oklahoma à un record de la NCAA de 711 verges au sol et une victoire de 75-28 contre Kansas State.

1976 — Tony Dorsett de Pittsburgh parcourt 180 verges dans une défaite 45-0 contre la Navy pour devenir le meilleur coureur en carrière de l’histoire de la NCAA avec 5 206 verges.

1988 — Dan Marino passe 521 verges, trois touchés et cinq interceptions alors que les Dolphins de Miami perdent contre les Jets de New York 44-30. Marino complète 35 des 60 passes et produit le deuxième meilleur total de verges en un seul match de l’histoire de la NFL.

1993 — Les Maple Leafs de Toronto battent le record de la LNH pour le plus grand nombre de victoires en début de saison, remportant leur neuvième match consécutif en battant le Lightning de Tampa Bay, qui en était à sa deuxième année, 2-0.

1999 — Bobby Bowden de l’État de Floride remporte sa 300e victoire avec une victoire de 17-14 contre son fils, l’entraîneur de Clemson, Tommy Bowden. Avec cette victoire, Bowden rejoint Bear Bryant, Pop Warner, Joe Paterno et Amos Alonzo Stagg en tant que seuls entraîneurs universitaires majeurs à atteindre 300 victoires.

2000 — Les Jets de New York, menés 30-7 à la fin du troisième quart-temps, reviennent pour battre les Dolphins de Miami 40-37 en prolongation lundi soir. Les Jets marquent quatre touchés et un panier au quatrième quart pour forcer la prolongation.

2005 — LaDainian Tomlinson de San Diego est limité à 7 verges au sol en carrière en 17 courses et ne parvient pas à marquer lors de la défaite 20-17 des Chargers à Philadelphie, mettant fin à sa séquence de matchs égalant le record de la NFL avec un touché à 18.

2008 — Brandon Sutter de la Caroline marque un autre jalon à l’une des familles les plus célèbres du hockey en marquant son premier but dans la LNH lors d’une défaite de 4-1 à Pittsburgh. Sutter, 19 ans, fils de l’entraîneur des Devils du New Jersey Brent Sutter, est le neuvième membre de la famille Sutter à jouer dans la LNH.

2011 — Tim Tebow rallie les Broncos pour deux touchés dans les dernières 2 min 44 s du quatrième quart-temps pour forcer la prolongation, et le panier de 52 verges de Matt Prater donne à Denver une improbable victoire 18-15 sur les Dolphins de Miami, stupéfaits. Les Broncos ont semblé battus alors qu’ils étaient menés 15-0 avec 5:23 à jouer et ont pris le relais à 20.

2016 — Jay Ajayi égale un record de la NFL en dépassant les 200 verges au sol pour le deuxième match consécutif, aidant les Dolphins de Miami à battre les Bills de Buffalo 28-25. Ajayi totalise 214 verges en 29 courses après avoir totalisé 204 verges une semaine plus tôt lors d’une victoire contre Pittsburgh.

2019 — Le meneur All Star Kyrie Irving marque 50 points, établissant un nouveau record NBA de points lors de ses débuts avec une nouvelle équipe alors que ses Brooklyn Nets s’inclinent 127-126 à domicile contre les Timberwolves du Minnesota.

_____