Aujourd’hui dans le sport – Semaine à venir, du 13 au 19 octobre

13 octobre

1893 — Le yacht américain Vigilant remporte la Coupe de l’America avec un balayage de trois courses contre le challenger britannique Valkyrie II.

1903 — Les Pilgrims de Boston remportent la première Série mondiale, 5 matchs à 3, avec une victoire 3-0 sur les Pirates de Pittsburgh.

1947 — La LNH organise son premier match des étoiles, les All-Stars battant les Maple Leafs de Toronto 4-3. Harry Watson, de Toronto, marque le premier but du match et participe aux deux autres buts. Tirés de l’arrière 3-2 après deux périodes, Maurice Richard de Montréal et Doug Bentley de Chicago marquent chacun pour donner la victoire aux All-Stars.

1960 — Bill Mazeroski ouvre la fin de la neuvième avec un coup de circuit contre Ralph Terry des Yankees de New York pour donner aux Pirates de Pittsburgh une victoire 10-9 et le championnat des World Series.

1961 — Jacky Lee des Oilers de Houston réussit 457 verges et deux touchés dans un match nul 31-31 avec les Patriots de Boston. Charley Hennigan des Oilers capte 13 passes pour 272 verges.

1963 — Mickey Wright remporte son quatrième championnat de la LPGA en six ans en battant Mary Lena Faulk, Mary Mills et Louise Suggs par deux coups.

1982 — Le comité exécutif du CIO approuve le rétablissement des médailles d’or de Jim Thorpe aux Jeux olympiques de 1912.

1985 — Phil Simms des Giants de New York passe 513 verges avec un record de la NFL de 62 tentatives de passes dans une défaite 35-30 contre les Bengals de Cincinnati. Simms complète 40 passes dont 29 pour les premiers essais, également un record de la NFL.

1998 — Pour la première fois dans l’histoire de la NBA, la ligue annule les matchs de la saison régulière après la rupture des négociations syndicales.

2001 — DeShaun Foster, de l’UCLA, réalise un record scolaire de 301 verges et quatre touchés alors que les Bruins battent Washington 35-13.

2001 — L’arrière latéral de Georgia Southern, Adrian Peterson, est limité à 71 verges au sol, battant ainsi son record de la NCAA de 36 matchs consécutifs en saison régulière avec au moins 100 verges.

2011 — L’Américaine Jordyn Wieber remporte une autre médaille d’or en battant la Russe Viktoria Komova pour le titre du concours général aux championnats du monde de gymnastique à Tokyo. Wieber, qui a mené les Américains au titre par équipe deux jours plus tôt, termine avec 59,382 points, soit seulement 0,033 d’avance sur le Russe.

2013 — Le Kenyan Dennis Kimetto, à six semaines d’une crise de paludisme, franchit la marque du parcours en remportant le marathon de Chicago. Kimetto termine en 2 heures, 3 minutes et 45 secondes, menant un 1-2-3 pour les hommes kenyans. Il bat la marque de 2:04:38 établie par l’Ethiopien Tsegaye Kebede l’année dernière.

2017 — Gustav Nyquist marque deux fois et Détroit inscrit quatre buts en troisième période pour battre Vegas 6-3, infligeant à la nouvelle franchise de la LNH sa première défaite. Vegas est la première équipe d’expansion de la LNH à remporter ses trois premiers matchs.

2019 — Simone Biles devient la gymnaste la plus décorée de l’histoire lorsqu’elle remporte une 25e médaille record aux Championnats du monde à Stuttgart, en Allemagne.

_____

14 octobre

[1945—LesCardinalsdeChicagomettentfinàlapluslongueséquencededéfaitesdel’histoiredelaNFLavec29matchsavecunevictoirede16-7contrelesBearsdeChicago

1949 – Ezzard Charles TKO Pat Valentino en 8 pour le titre de boxe poids lourd.

1951 — Jack Christiansen de Detroit renvoie deux bottés de dégagement pour des touchés, mais les Lions perdent quand même, 27-21, contre les Rams de Los Angeles.

1962 — George Blanda de Houston lance six passes de touché pour mener les Oilers à une défaite 56-17 contre les Titans de New York.

1967 — Les Kings de Los Angeles, menés par Brain Kilrea, battent les Flyers de Philadelphie 4-2 à leurs débuts dans la LNH. Le match se déroule à la Long Beach (Californie) Arena. Kilrea marque deux buts, dont le premier de l’histoire des Kings.

1973 — Le dernier succès en carrière de Willie Mays, futur voltigeur central du Temple de la renommée du baseball, âgé de 42 ans, a permis aux Mets de New York de battre les A, 10-7 lors du deuxième match des World Series à Oakland.

1978 — Darryl Sittler des Maple Leafs de Toronto obtient sept passes décisives dans une victoire de 10-7 contre les Islanders de New York.

1979 — Wayne Gretzky d’Edmonton marque son premier but dans la LNH dans un match nul 4-4 avec les Canucks de Vancouver. Gretzky bat le gardien Glen Hanlon avec le but égalisateur en avantage numérique avec 1:09 à jouer en troisième période.

1990 — Joe Montana réussit des sommets en carrière de 476 verges et six touchés et Jerry Rice égalise un record de la NFL avec cinq réceptions marquantes alors que les 49ers de San Francisco battent les Falcons d’Atlanta 45-35.

1991 — L’ailier droit des Rangers de New York, Mike Gartner, marque son 500e but en carrière en première période d’une défaite de 5-3 contre les Capitals de Washington.

2005 — Ryan Newman établit un record NASCAR en remportant sa cinquième course consécutive de la Busch Series, la Charlotte 300 au Lowe’s Motor Speedway.

2006 — Mats Sundin marque son 500e but en carrière, complétant un tour du chapeau avec un but gagnant en prolongation en infériorité numérique et donnant à Toronto une victoire de 5-4 sur Calgary. Le troisième but est le 15e de Sundin en prolongation – le plus grand nombre dans l’histoire de la LNH.

2007 — Tom Brady, de la Nouvelle-Angleterre, totalise 388 verges par passe et cinq touchés, un sommet en carrière, dans une victoire de 48-27 contre Dallas, jusqu’alors invaincu. Les cinq touchés donnent à Brady la marque de la NFL avec au moins trois dans chacun des six premiers matchs de la saison.

2011 — Le Japonais Kohei Uchimura devient le premier homme à remporter trois titres aux championnats du monde de gymnastique à Tokyo. Uchimura termine avec 93,631 points au concours général masculin, soit plus de trois points devant l’Allemand Philipp Boy.

2012 — Aaron Rodgers de Green Bay établit un record en carrière et égalise un record de franchise avec six passes de touché, trois à Jordy Nelson, et les Packers battent les Texans de Houston 42-24. Rodgers complète 24 des 37 passes pour 338 verges et égalise le record en un seul match de Matt Flynn pour les passes de TD, établi lors de la finale de la saison régulière de l’année dernière contre Detroit.

2015 — Sylvia Fowles compte 20 points et 11 rebonds alors que les Lynx du Minnesota remportent leur troisième titre WNBA en cinq ans avec une victoire de 69-52 sur l’Indiana Fever lors du cinquième match.

2018 — Stephen Gostkowski a inscrit un panier de 28 verges à la fin du temps imparti, et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont battu les Chiefs de Kansas City 43-40 après avoir perdu une grosse avance à la mi-temps. Tom Brady passe 340 verges et un touché et court pour un autre score lors de sa 200e victoire en tant que quart partant, le sommet de l’histoire de la NFL. Alors que la Nouvelle-Angleterre menait 24-9 à la mi-temps, Patrick Mahomes dirige un rallye impressionnant de Kansas City en seconde période. Il termine 23 sur 36 pour 352 verges lors de sa première défaite en tant que quart partant, avec trois de ses quatre passes de touché allant à Tyreek Hill.

2020 — La NFL annule le Pro Bowl prévu le 31 janvier 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

_____

15 octobre

1933 — Les Eagles de Philadelphie disputent leur premier match dans la NFL et subissent une défaite de 56-0 contre les Giants de New York.

1961 — Mickey Wright remporte son troisième championnat de la LPGA avec une déroute, neuf coups devant Louise Suggs. Wright tire un 3-over, 287 au Stardust Country Club de Las Vegas pour son troisième titre majeur de l’année et sa dixième victoire sur le circuit de la saison.

1972 — Stan Mikita des Blackhawks de Chicago devient le sixième joueur de la LNH à totaliser 1 000 points en carrière. Mikita assiste sur le but de Cliff Koroll lors d’une défaite 3-1 contre les Blues de St. Louis au Chicago Stadium.

1983 — Les Black Hawks de Chicago et les Maple Leafs de Toronto marquent cinq buts en 1 minute et 24 secondes pour établir un record de la LNH pour les cinq buts les plus rapides marqués par deux équipes. Les Maple Leafs ont battu les Black Hawks 10-8.

1988 — L’Oklahoma se précipite pour un record de la NCAA de 768 verges, dont 123 par le quart-arrière Charles Thompson. Thompson marque trois touchés et passe pour un dans la première période d’une déroute 70-24 contre Kansas State.

1988 — Mario Lemieux des Penguins de Pittsburgh marque huit points — deux buts et six passes — dans une victoire de 9-2 contre les Blues de St. Louis au Civic Arena de Pittsburgh.

1989 — Wayne Gretzky des Kings de Los Angeles dépasse Gordie Howe en tant que meilleur buteur de tous les temps de la LNH lors d’une victoire de 5-4 en prolongation contre les Oilers d’Edmonton. Gretzky décoche un tir du revers devant le gardien de but des Oilers Bill Ranford à 53 secondes de la fin pour égaliser le match et dépasser Howe avec 1 851e point. Gretzky remporte le match en prolongation.

1995 — Les Panthers de la Caroline battent les Jets de New York 26-15 pour remporter leur première victoire dans la NFL.

2005 — Le Michigan cède un touché à Penn State à 53 secondes de la fin, puis marche sur le terrain pour marquer sur une passe TD de Chad Henne à Mario Manningham sans plus de temps pour une victoire de 27-25 contre les Nittany Lions, huitièmes.

2005 — Matt Leinart, de Californie du Sud, se fraye un chemin jusqu’à la zone des buts à 3 secondes de la fin pour couronner une fin chaotique de la 28e victoire consécutive des Trojans, les mieux classés, une victoire aller-retour 34-31 contre le n°9 Notre-Dame. Dame.

2008 — Fabian Brunnstrom marque trois buts à ses débuts dans la LNH pour égaler le record de la ligue lors de la victoire 6-4 de Dallas contre Nashville.

2009 — Nicklas Lidstrom, de Détroit, devient le premier défenseur européen et le huitième au total à atteindre 1 000 points, en récoltant deux passes décisives lors de la victoire 5-2 des Red Wings contre les Kings de Los Angeles.

2012 — Les Nets ramènent le sport professionnel à Brooklyn avec une victoire de pré-saison, battant les Wizards de Washington 98-88 lors du premier match de basket-ball au Barclays Center.

2015 — Carey Price réalise 25 arrêts et les Canadiens de Montréal entrent dans l’histoire de l’équipe en commençant la saison avec cinq victoires consécutives, la dernière en date étant une victoire de 3-0 contre les Rangers de New York.

2017 — Le quart-arrière de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady, passe 257 verges avec deux touchés lors de la victoire 24-17 des Patriots contre les Jets de New York. Brady, qui compte 187 victoires en saison régulière, surpasse les membres du Temple de la renommée Brett Favre (186) et Peyton Manning (186) pour le plus grand nombre de victoires en saison régulière par un quart partant dans l’histoire de la NFL.

_____

16 octobre

1897 — Le Michigan bat l’Ohio State 34-0 à Ann Arbor, première rencontre entre ces rivaux légendaires.

1909 — Lors de sa 4e défense de titre, Jack Johnson met KO Stanley Ketchel au 12e round à la Mission St Arena de Colma, en Californie, pour conserver sa couronne de boxe poids lourd.

1932 — Après un match nul 0-0 plus tôt dans la saison, les Packers de Green Bay battent les Bears de Chicago 2-0.

1946 — Gordie Howe de Détroit marque un but et participe à deux combats à son premier match dans la LNH. Les Red Wings égalisent les Maple Leafs de Toronto 3-3.

1964 — Babe Parilli des Boston Patriots passe pour 422 verges et quatre touchés dans un match nul 43-43 avec les Raiders d’Oakland.

1968 — Les Américains Tommie Smith et John Carlos saluent le pouvoir noir lors des cérémonies de remise des médailles du 200 mètres et sont ensuite bannis à vie de toute compétition olympique par le CIO.

1971 — Norm Ullman des Maple Leafs de Toronto enregistre son 1 000e point dans une défaite de 5-3 contre les Rangers de New York. Ullman obtient deux passes décisives pour devenir le quatrième joueur de la LNH à franchir ce cap.

1976 — Tony Franklin de Texas A&M inscrit deux paniers sur 60 verges pour un record de la NCAA. Les distances sont de 65 et 64 mètres alors que les Aggies battent Baylor 24-0.

1977 — Les Broncos de Denver interceptent sept passes contre Ken Stabler des Raiders d’Oakland dans une victoire de 30-7.

1977 — Les Vikings du Minnesota battent les Bears de Chicago 16-10 en prolongation avec le seul faux panier réussi en prolongation de la NFL.

1987 — Mike Tyson conserve son titre incontesté des poids lourds en battant Tyrell Biggs par KO en sept rounds à Atlantic City, New Jersey.

1999 — Virginia Tech, quatrième au classement, enregistre une défaite record de 62-0 contre Syracuse, n°16. Il s’agit de la pire défaite par blanchissage d’une équipe classée dans l’histoire du sondage de l’Associated Press.

1999 — Mount Union bat Otterbein 44-20 pour sa 48e victoire consécutive, dépassant la marque de 47 victoires consécutives de l’Oklahoma dans toutes les divisions, vieille de 42 ans.

2004 — Lionel Messi, 17 ans, fait ses débuts en championnat pour le FC Barcelone lors d’une victoire 1-0 contre son rival de l’Espanyol.

2004 — Mount Union bat Marietta 57-0 pour sa 100e victoire consécutive en saison régulière. La dernière défaite des Purple Raiders en saison régulière remonte au 15 octobre 1994, à domicile contre Baldwin-Wallace.

2011 — Danell Leyva devient le premier gymnaste américain à remporter une médaille d’or aux Championnats du monde depuis 2003. Leyva remporte le titre aux barres parallèles et devient le premier médaillé d’or pour les États-Unis depuis que Paul Hamm a remporté les titres au sol et au concours multiple en 2003.

2011 — Dan Wheldon, 33 ans, meurt dans un accident enflammé de 15 voitures au Las Vegas Motor Speedway lorsque sa voiture en a survolé une autre au tour 13 et s’est écrasée contre le mur juste à l’extérieur du virage 2.

2017 — L’Association sportive de Louisville licencie officiellement l’entraîneur Rick Pitino près de trois semaines après que l’école a reconnu que son programme de basket-ball masculin faisait l’objet d’une enquête dans le cadre d’une enquête fédérale pour corruption. L’association, qui supervise les programmes sportifs de Louisville et est composée d’administrateurs, de professeurs, d’étudiants et d’administrateurs, a voté à l’unanimité pour évincer l’entraîneur de longue date des Cardinals à la suite d’une réunion du conseil d’administration.

_____