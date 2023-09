Aujourd’hui dans le sport – Jerry Rice réalise son 51e match sur réception sur 100 verges et bat le record de Don Maynard dans la NFL

25 septembre

1866 — Jerome Park, du nom de son fondateur Leonard Jerome, ouvre ses portes dans le Bronx à New York. Jérôme, cherchant à imiter le système de course britannique, crée également l’American Jockey Club, précurseur de l’actuel Jockey Club, créé en 1894.

1920 — Molly Bjurstedt Mallory remporte son cinquième titre en six ans avec une victoire en deux sets contre Marion Zinderstein aux championnats de la US Lawn Tennis Association.

1926 — Walter Hagen remporte son troisième championnat consécutif et son quatrième championnat de la PGA. Hagen bat Leo Diegel 4 et 3 lors du match de championnat au Salisbury Golf Links à Westbury, NY

1949 — Louise Suggs remporte l’US Women’s Open par 14 coups sur Babe Didrikson Zaharias.

1962 — Sonny Liston élimine Floyd Patterson à 2:06 du premier tour au Comiskey Park de Chicago pour remporter le titre mondial des poids lourds.

1966 — Gloria Ehret remporte le championnat de la LPGA par trois coups sur le quadruple champion Micke Wright.

1982 — Ricky Edwards totalise 177 verges et quatre touchés pour aider Northwestern à mettre fin à sa séquence de 34 défaites consécutives dans une victoire de 31-6 contre le nord de l’Illinois.

1988 — Les Américains remportent les médailles au saut en longueur aux Jeux olympiques de Séoul ; Carl Lewis remporte sa deuxième médaille d’or des Jeux avec un saut de 8,72 m devant ses coéquipiers Mike Powell et Larry Myricks.

1988 — Le super nageur Matt Biondi remporte sa 5e médaille d’or aux Jeux olympiques de Séoul en soutenant l’équipe américaine victorieuse du relais 4 x 100 m quatre nages.

1994 — Oliver McCall marque une surprise majeure en arrêtant Lennox Lewis 31 secondes après le deuxième tour pour remporter le titre WBC des poids lourds à Londres.

1995 — Jerry Rice totalise 181 verges sur réception lors de la défaite 27-24 de San Francisco contre Detroit. Il s’agit de son 51e match de 100 verges, ce qui bat le record de Don Maynard dans la NFL.

1997 — La WNBA annonce l’ajout des franchises Détroit et Washington, DC.

2000 — Le basketteur américain Vince Carter saute par-dessus 7 pieds 2 pouces Frédéric Weis aux Jeux olympiques d’été de 2000, connus en France sous le nom de « le dunk de la mort ».

2004 — Bobby Seck de Hofstra lance huit passes de touché pour égaler la marque Atlantic 10 et établir un record scolaire lors de la victoire 62-43 de la Pride contre le Rhode Island.

2005 — Fernando Alonso devient le plus jeune champion de Formule 1 en terminant troisième du Grand Prix du Brésil. Alonso, 24 ans, six fois vainqueur lors de sa troisième saison complète en Formule 1, met fin aux cinq années de maintien du titre par Michael Schumacher.

2010 — Collingwood et St. Kilda se retrouvent à égalité 68-68, la première d’une grande finale de football australien depuis 1977, organisant une revanche pour décider du titre de champion.

2011 — Les Lions de Détroit mettent fin à une séquence de 13 défaites consécutives avec une victoire de 26-23 contre les Vikings du Minnesota. Les Lions, qui ont gagné au Métrodome pour la première fois depuis 1997, sont 3-0 pour la première fois depuis 1980.

2013 — Le skipper Jimmy Spithill et Oracle Team USA remportent la Coupe de l’America avec l’un des plus grands retours de l’histoire du sport pour conserver le plus ancien trophée sportif international aux États-Unis. Spithill mène le catamaran de 72 pieds de l’ère spatiale d’Oracle vers sa huitième victoire consécutive, dépassant Dean Barker et Emirates Team New Zealand lors de la course 19 gagnante dans la baie de San Francisco. Presque vaincus il y a une semaine, l’Australien de 34 ans et son équipage international se rattrapent à deux reprises après un déficit de sept points pour s’imposer 9-8.

2016 — Rory McIlroy se mobilise pour participer à des séries éliminatoires à trois et remporter la FedEx Cup. Après avoir été mené par trois tirs avec trois trous à jouer dans le Tour Championship, McIlroy réussit un putt de birdie de 15 pieds sur le quatrième trou supplémentaire pour remporter les séries éliminatoires et réclamer le bonus de 10 millions de dollars de la FedEx Cup.

2022 — Laver Cup Men’s Tennis, Londres : Team World balaie la dernière journée pour une victoire 13-8 contre Team Europe ; Le tournoi marque la retraite de Roger Federer.

_____