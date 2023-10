Aujourd’hui dans le sport, 9 octobre — Les Orioles de Baltimore remportent la première Série mondiale de l’histoire de la franchise, Frank Robinson MVP | Des sports

9 octobre

1928 — Série mondiale de baseball : les Yankees de New York battent les Cardinals de St. Louis, 7-3 à Sportsman’s Park pour devenir les premiers à remporter des Séries mondiales consécutives ; Babe Ruth frappe 3 HR pour les Yanks.

1934 — Série mondiale de baseball : les Cardinals de St Louis battent les Tigers de Detroit, 11-0 à Navin Field pour remporter 4 matchs contre 3 victoires en série et 3e championnat.

1943 — Bob Hoernschemeyer lance six passes de touché, un record de la NCAA pour un étudiant de première année, pour mener l’Indiana devant le Nebraska 54-13.

1965 — Les États-Unis remportent la Ryder Cup 19½-12½ au Royal Birkdale Golf Club de Southport, en Angleterre. Arnold Palmer remporte le titre en battant Peter Butler 2. Il s’agit de la 13e victoire des Américains dans cette épreuve qui a débuté en 1927. La Grande-Bretagne, triple vainqueur, a gagné pour la dernière fois en 1957.

1966 — Série mondiale de baseball : les Orioles de Baltimore remportent le premier championnat de l’histoire de la franchise ; devancer les LA Dodgers, 1-0 au Memorial Stadium pour un balayage 4-0 ; MVP : le voltigeur des Orioles Frank Robinson.

1974 — Les Capitals de Washington perdent leur premier match dans la LNH, 6-3 contre les Rangers au Madison Square Garden de New York.

1982 — Al Del Greco inscrit six paniers pour tous les points d’Auburn lors d’une victoire 18-3 contre le Kentucky.

1983 — Joe Ferguson de Buffalo passe pour 419 verges et cinq touchés lors d’une victoire de 38-35 en prolongation contre Miami. Uwe Von Schamann des Dolphins rate deux placements en prolongation et Joe Danelo termine le match avec un placement de 36 verges.

1988 — Dennis Eckersley sauve les quatre matchs d’une série de championnat.

1991 — Les Sharks de San Jose remportent leur première victoire dans la LNH en battant les Flames de Calgary 4-3.

1993 — Scott Eckers du Minnesota réussit 402 verges par passe et six touchés, un record scolaire, à son premier départ universitaire, envoyant les Gophers devant Purdue 59-56.

1993 — Carey Bender court 33 fois pour 417 verges, établissant un record de course au sol dans toutes les divisions de la NCAA, lors de la victoire 69-7 de Coe en Division III contre Grinnell.

2004 — Texas Tech bat le Nebraska 70-10, la pire défaite des 114 ans d’histoire des Cornhuskers.

2004 — Le Texas perd contre l’Oklahoma 12-0, se faisant blanchir pour la première fois en 282 matchs et mettant ainsi fin à la plus longue séquence du pays.

2005 — Chris Burke frappe un circuit en fin de 18e manche et Roger Clemens lance trois manches de relève sans but lors de la victoire 7-6 de Houston contre Atlanta dans la NLDS. Le match éliminatoire le plus long de l’histoire dure 5 heures et 50 minutes.

2010 — Mike Brinkley réussit six touchés et Armond Smith marque cinq scores pour mener Union (Ky.) à une victoire de 84-55 contre Bethel (Tenn.) dans un match de la NAIA.

2010 — Derek Stepan devient le quatrième joueur à marquer trois fois à ses débuts dans la LNH pour mener les Rangers de New York à une victoire de 6-3 contre les Sabres de Buffalo.

2011 — Sebastian Janikowski inscrit quatre paniers, dont trois à au moins 50 mètres (54, 55, 50), lors de la victoire 25-20 d’Oakland contre Houston. Matt Schaub de Houston lance 416 verges et deux touchés.

2011 — La LNH revient à Winnipeg, mais Carey Price arrête 30 tirs et les Canadiens de Montréal gâchent la célébration de la ville avec une victoire de 5-1 contre les Jets.

2012 — Jerry Sandusky est condamné à au moins 30 ans de prison dans le cadre du scandale d’abus sexuels sur des enfants qui a fait honte à Penn State et conduit à la chute de l’entraîneur Joe Paterno.

2015 — Sepp Blatter, qui espère revenir au pouvoir en tant que président de la FIFA, est suspendu pour 90 jours, mettant ainsi fin à son règne de 17 ans à la tête de l’instance dirigeante du football. Le président de l’UEFA Michel Platini a également été suspendu pendant 90 jours à la suite d’une enquête pour mauvaise conduite financière au sein de la FIFA dans le cadre d’une affaire pénale suisse.

2016 — Tom Brady revient de sa suspension de quatre matchs « Deflategate », passant pour 406 verges et trois touchés à Martellus Bennett lors de la victoire 33-13 des New England Patriots contre les Cleveland Browns.

2022 — Le pilote néerlandais Red Bull Max Verstappen remporte son deuxième titre consécutif de champion du monde des pilotes de F1 après avoir terminé devant Sergio Pérez et Charles Leclerc lors du GP du Japon à Suzuka.