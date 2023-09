Aujourd’hui dans le sport, 28 septembre — Norm Van Brocklin lance un record de la NFL avec 554 verges en un match | Des sports

28 septembre

1920 — Un grand jury de Chicago inculpe huit membres des White Sox de Chicago pour avoir truqué les World Series de 1919, connu sous le nom de « scandale des Black Sox ». Le propriétaire des White Sox, Charles Comiskey, suspend immédiatement les huit joueurs.

1940 — Bud Brennan, spectateur du Memorial Stadium, sort en courant des tribunes et tente de plaquer Tom Harmon du Michigan sur la ligne des 3 verges. Harmon échappe facilement à Brennan et complète un touché de 86 verges, son troisième retour pour un touché, dans une déroute 41-0 contre la Californie.

1941 — Ted Williams termine la saison avec une moyenne au bâton de .406.

1951 — Norm Van Brocklin de Los Angeles lance un record de la NFL avec 554 verges et cinq touchés pour mener les Rams à une déroute 54-14 contre les Yankees de New York. Elroy Hirsch capte quatre des passes de touché et termine avec 173 verges sur réception et son coéquipier Tom Fears a 162 verges sur réception.

1964 — L’Australie bat les États-Unis 3-2 pour remporter la Coupe Davis, la première fois qu’elle se joue sur terre battue.

1968 — Les Chiefs d’Atlanta battent les Toros de San Diego 3-0 pour remporter le premier championnat de la NASL.

1969 — Joe Kapp du Minnesota lance 449 verges et égalise un record de la NFL avec sept passes de touché pour donner aux Vikings une victoire de 52-14 sur les Colts de Baltimore.

1976 — Muhammad Ali remporte une décision unanime en 15 rounds contre Ken Norton au Yankee Stadium de New York pour conserver son titre mondial des poids lourds.

1979 — Larry Holmes élimine Earnie Shavers au 11e round à Las Vegas pour conserver son titre WBC des poids lourds.

1985 — L’ailier rapproché Brian Foster du Rhode Island capte 18 passes pour 327 verges pour établir un record de la NCAA dans une défaite 32-27 contre Brown.

1996 — Troy Davis, de l’Iowa State, totalise 378 verges, le troisième total le plus élevé de l’histoire d’une université majeure, pour mener les Cyclones devant le Missouri 45-31.

1997 — Wendy Ward enregistre le total le plus bas par rapport au par des 47 ans d’histoire du circuit LPGA pour sa première victoire. Le 23-under 265 de Ward lui donne une victoire par deux coups dans le Fieldcrest Cannon Classic. Ward, qui n’a commis qu’un seul bogey toute la semaine, termine avec 13 pars consécutifs pour égaler le record de la LPGA de Kelly Robbins pour le plus bas total de 72 trous.

2000 — L’attaquant de Tampa Bay Gordie Dwyer est suspendu pour 23 matchs par la LNH pour avoir malmené deux officiels alors qu’ils tentaient de combattre des adversaires lors d’un match hors-concours le 19 septembre contre Washington.

2008 — Brett Favre lance six passes de touché, un sommet en carrière et un record pour les Jets, trois à Laveranues Coles, et New York profite des erreurs de l’Arizona dans un grand deuxième quart d’une victoire de 56-35. Kurt Warner complète 40 des 57 passes pour 472 verges et deux touchés pour l’Arizona.

2012 — Homer Bailey des Reds de Cincinnati réalise le septième match sans coup sûr de la saison en battant les Pirates de Pittsburgh 1-0. Les sept matchs sans coup sûr égalent le record moderne (depuis 1900) pour une saison, égalant 1990 et 1991.

2017 — Sam Saunders, le petit-fils d’Arnold Palmer, tire un score de 59 de moins de 12 au premier tour du Web.com Championnat du circuit. Saunders termine avec six birdies consécutifs à l’Atlantic Beach Country Club pour le septième tour des moins de 60 ans Web.com Histoire de la tournée. Stephan Jaeger a établi le record de la tournée de 58 l’année dernière lors de l’Ellie Mae Classic au TPC Stonebrae à Hayward, en Californie. Saunders compte 13 birdies et un bogey.

2018 — La star du football Cristiano Ronaldo accusée de viol en 2009 dans le cadre d’un procès américain intenté au Nevada ; affaire rejetée pour violation inappropriée du secret professionnel des communications entre avocat et client.

2020 — Le Lightning de Tampa Bay remporte la Coupe Stanley pour la deuxième fois avec une victoire de 4-2 en série contre les Stars de Dallas à Edmonton, en Alberta.