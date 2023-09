Aujourd’hui dans le sport, 22 septembre — L’entraîneur-chef de Miami, Don Shula, remporte sa 300e victoire en carrière | Des sports

22 septembre

1905 — Willie Anderson remporte l’US Open pour la quatrième fois en cinq ans, battant Alex Smith avec un total de 314 au Myopia Hunt Club de South Hamilton, Massachusetts.

1927 — Gene Tunney remporte une décision unanime en 10 rounds contre Jack Dempsey au Soldier Field de Chicago pour conserver son titre mondial des poids lourds. Le combat est gâché par un long décompte de 10 au septième round. Dempsey jette Tunney au tapis, mais Dempsey ne va pas dans un coin neutre. L’arbitre ne commence à compter que quatre ou cinq secondes après que Tunney soit tombé. Tunney reprend pied et continue de gagner.

1969 — Willie Mays devient le deuxième joueur des ligues majeures à réussir 600 circuits avec un tir de deux points contre Mike Corkins, donnant aux Giants de San Francisco une victoire 4-2 sur les Padres de San Diego.

1974 — Les Steelers de Pittsburgh et les Broncos de Denver sont les premières équipes à jouer à égalité, 35-35, avec la nouvelle règle des prolongations en vigueur.

1984 — Willie Totten du Mississippi Valley State passe 526 verges lors d’une victoire de 49-32 contre Jackson State. Le receveur large Jerry Rice totalise 285 verges en réception.

1986 — Le LA Dodger Fernando Valenzuela est le premier Mexicain à remporter 20 matchs.

1987 — L’Association des joueurs de la NFL, qui compte 1 585 membres, se met en grève après le match de lundi soir des Jets de la Nouvelle-Angleterre et de New York. La grève dure 24 jours.

1990 — Howard Griffith de l’Illinois établit un record de la NCAA en marquant huit touchés au sol dans une défaite 56-21 contre le sud de l’Illinois. Griffith obtient des touchés sur trois courses consécutives au deuxième quart et égalise un record de la NCAA avec quatre touchés au troisième quart. Griffith ne joue pas au quatrième quart-temps. C’est le plus grand nombre de points marqués dans un match de la NCAA par un joueur autre qu’un botteur.

1990 — Andre Dawson vole son 300e but et est le seul joueur autre que Willie Mays à avoir 300 HR, 300 interceptions et 2 000 coups sûrs.

1991 — L’entraîneur de Miami, Don Shula, remporte sa 300e victoire en carrière lors de la victoire 16-13 des Dolphins contre Green Bay.

1993 — Nolan Ryan, 46 ans, lance son dernier match.

2002 — Tom Brady, de la Nouvelle-Angleterre, complète 39 des 54 passes pour 410 verges et lance des passes de touché à quatre receveurs différents, menant les Patriots à une victoire de 41-38 en prolongation contre les Chiefs de Kansas City.

2007 — Graham Harrell de Texas Tech complète 46 des 67 passes pour 646 verges, le quatrième meilleur total de l’histoire d’une université majeure, dans une défaite de 49-45 contre Oklahoma State.

2007 — Andre Woodson du Kentucky établit un record universitaire majeur pour les passes consécutives sans interception, battant la marque de 271 détenue par Trent Dilfer de Fresno State.

2012 — Cobi Hamilton, de l’Arkansas, a réussi 10 attrapés pour un record de la Conférence du Sud-Est de 303 verges et trois touchés dans un 35-26 contre Rutgers.

2012 — Taylor Heinicke d’Old Dominion bat les records de la Division I de la NCAA en lançant pour 730 verges. Il complète 55 des 79 tentatives sans être intercepté et ramène les Monarchs d’un déficit de 23 points au troisième quart à une victoire de 64-61 contre le New Hampshire.

2018 — Anthony Joshua conserve ses titres IBF, WBO et WBA des poids lourds en arrêtant Alexander Povetkin au septième tour au stade de Wembley.

2018 — Jess McDonald marque deux buts et le North Carolina Courage remporte le championnat de la National Women’s Soccer League avec une victoire 3-0 contre les Portland Thorns.