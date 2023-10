Aujourd’hui dans le sport, 18 octobre — Reggie Jackson atteint 3 HR consécutifs, égalant le record des World Series de Babe Ruth | Des sports

18 octobre

1912 — Le boxeur noir Jack Johnson est arrêté pour avoir violé la loi Mann pour avoir « transporté des femmes à travers les frontières de l’État à des fins immorales » en raison de sa relation avec la femme blanche Lucille Cameron, prétendument une prostituée. Plus tard reconnu coupable par un jury composé uniquement de blancs et condamné à un an de prison.

1924 — Harold « Red » Grange compte six touchés lors de la victoire 39-14 de l’Illinois contre le Michigan. Grange renvoie le coup d’envoi d’ouverture à 95 yards pour un touché. Il enchaîne avec des touchés de 66, 55 et 40 verges dans les 12 premières minutes du match. Grange passe plus tard pour un autre touché et renvoie un autre coup de pied pour un touché.

1953 — Woodley Lewis des Rams de Los Angeles totalise 120 verges en retours de botté de dégagement, dont un retour de touché de 78 verges, et 174 verges en retours de coup d’envoi lors d’une victoire 31-19 contre les Lions de Détroit.

1968 — L’Américain Bob Beamon bat le record du monde de saut en longueur aux Jeux olympiques d’été de Mexico. Le saut de Beamon de 29 pieds et 2 1-2 pouces améliore la marque d’un pied, 9 3-4 pouces. Le précédent record, 27-4 3-4, était détenu par le sauteur soviétique Igor Ter-Ovanesyan et Ralph Boston.

1969 – Mike Adamle court pour 316 verges alors que Northwestern bat le Wisconsin 27-7.

1974 — Le centre de Chicago Nate Thurmond, lors de son premier match avec les Bulls, enregistre le premier quadruple-double de la NBA. Thurmon compte 22 points, 14 rebonds, 13 passes décisives et 12 blocs lors de la victoire 120-115 en prolongation des Bulls contre les Hawks d’Atlanta au Chicago Stadium.

1977 — Reggie Jackson réussit trois circuits consécutifs, tous sur le premier lancer, pour mener les Yankees de New York au championnat des World Series contre Los Angeles en six matchs.

1978 — Dave Gall devient le premier jockey à remporter huit courses au cours d’un seul programme. Il a participé à 10 courses consécutives au cours de la journée à Cahokia Downs à Alorton, dans l’Illinois, terminant deuxième et cinquième de ses deux efforts perdus.

1981 — Joe Danelo des Giants de New York inscrit six paniers dans une victoire 32-0 contre les Seahawks de Seattle.

1992 — Miami et Washington sont à égalité au premier rang du sondage Top 25 du football de l’Associated Press. C’est la première égalité au sommet depuis 51 ans et la troisième depuis le début du scrutin en 1936.

1997 — Liz Heaston, une junior de Willamette, devient la première femme à participer à un match de football universitaire lorsqu’elle marque deux points supplémentaires lors d’une victoire 27-0 contre Linfield College dans la NAIA.

2002 — Le Néo-Zélandais Michael Campbell remporte le match le plus long (43 trous) de l’histoire du World Match Play dans la matinée, puis bat Ian Woosnam plus tard dans la journée pour atteindre les demi-finales. Le putt de birdie de 10 pieds de Campbell au septième trou à mort subite bat Nick Faldo, le match le plus long des 39 ans d’histoire de l’événement par trois trous.

2005 — Brian Leetch de Boston devient le septième défenseur — et le 69e joueur — de l’histoire de la LNH à atteindre la barre des 1 000 points en carrière avec un but et une aide lors de la défaite 4-3 des Bruins contre Montréal.

2009 — Tom Brady, des Patriots, lance six passes de touché — cinq en un quart, une marque de la NFL, lors d’une victoire de 59-0 dans la neige contre le Tennessee.

2013 — Grambling annule son match de football contre Jackson State après que les joueurs mécontents de Grambling aient refusé de se rendre à Jackson pour le match du 19 octobre.

2015 — Les Packers de Green Bay arrêtent San Diego au quatrième et but sur 3 avec 15 secondes à jouer et surmontent une journée en carrière de Philip Rivers pour retenir les Chargers 27-20. Rivers établit des sommets en carrière avec 43 passes complétées, 65 tentatives et 503 verges par la passe avec deux touchés.

2016 — L’attaquant des Blackhawks de Chicago Marian Hossa est devenu le 44e joueur de la LNH à atteindre 500 buts en carrière. Hossa, 37 ans, a glissé un revers en avantage numérique entre les jambes du gardien de Philadelphie Michal Neuvirth à 5:04 de la deuxième période, donnant aux Blackhawks une avance de 4-0. Chicago a gagné 7-4.