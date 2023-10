Aujourd’hui dans le sport, 10 octobre — La Nouvelle-Angleterre remporte un 19e match consécutif, établissant le record de la NFL pour les victoires consécutives | Des sports

10 octobre

1920 — Les Cardinals de Chicago jouent un match nul 0-0 contre les Tigers de Chicago lors de leur premier match de l’American Professional Football Association. Le match se déroule au Cubs Park, rebaptisé plus tard Wrigley Field.

1920 – Bill Wambsganns, des Indians de Cleveland, termine un triple play sans aide dans les World Series.

1936 — Le trompettiste de l’Ohio State, John Brungart, met le « i » dans « Script Ohio » pour la première fois à la mi-temps de la défaite 6-0 des Buckeyes contre Pittsburgh au Ohio Stadium de Columbus, Ohio. Après Brungart, l’honneur a commencé à être attribué exclusivement aux joueurs de sousaphone, à l’exception des fans bien connus du programme de l’Ohio State, comme John Glenn, Jack Nicklaus et Bob Hope.

1964 — John Henry Johnson, de Pittsburgh, court sur 200 verges pour mener les Steelers à un triomphe de 23-7 contre les Browns de Cleveland.

1974 — Danny Gare de Buffalo marque 18 secondes après le début de son premier match dans la LNH alors que les Sabres battent les Bruins de Boston 9-5.

1979 — Réal Cloutier du Québec marque trois buts à son premier match dans la LNH, mais les Nordiques s’inclinent 5-3 contre les Flames d’Atlanta.

1981 — Marcus Allen, de Southern Cal, totalise 211 verges au sol, son cinquième match consécutif de plus de 200 verges au sol, dans une défaite de 13-10 contre l’Arizona.

1987 — Columbia établit un record de la NCAA avec sa 35e défaite consécutive, 38-8 contre Princeton.

1998 — Jerry Azumah du New Hampshire devient le premier arrière de l’histoire de la division I-AA de la NCAA à courir plus de 1 000 verges au cours de quatre saisons consécutives. Il totalise 165 verges et un touché dans une défaite de 22-13 contre Richmond.

2004 — La Nouvelle-Angleterre remporte son 19e match consécutif, établissant un record de la NFL pour les victoires consécutives — en comptant les séries éliminatoires — avec une victoire de 24-10 contre Miami.

2011 — Le commissaire de la NBA, David Stern, annule les deux premières semaines de la saison après que les propriétaires et les joueurs n’ont pas réussi à conclure un nouvel accord de travail et à mettre fin au lock-out. Les matchs initialement prévus du 1er au 14 novembre sont annulés.

2011 — Anthony Calvillo devient le leader de tous les temps en matière de passes dans le football professionnel de façon spectaculaire avec une passe de touché de 50 verges à Jamel Richardson qui cimente la victoire 29-19 des Alouettes de Montréal contre les Argonauts de Toronto. Calvillo a eu besoin de 258 verges pour battre le record de tous les temps de Damon Allen dans la LCF de 72 381 verges.

2017 — Les États-Unis sont éliminés de la Coupe du monde avec une défaite choquante 2-1 contre Trinité-et-Tobago. Trinidad marque deux buts en première mi-temps et les États-Unis rateront la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1986. Les Américains, classés 28e, n’avaient besoin que d’un match nul contre Trinidad, 99e, qui a perdu son sixième match de qualification consécutif la semaine dernière.

2017 — Les Golden Knights de Vegas remportent leur match d’ouverture à domicile et restent invaincus trois matchs après leur saison inaugurale grâce à une victoire de 5-2 contre les Coyotes de l’Arizona. Marc-André Fleury réalise 31 arrêts pour les Golden Knights, qui deviennent la première équipe de l’histoire de la LNH à débuter sa première saison avec trois victoires consécutives.

2020 — La Polonaise Iga Swiatek, 19 ans, remporte le premier titre majeur en simple de son pays en battant l’Américaine Sofia Kenin 6-4, 6-1 à Roland-Garros.