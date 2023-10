Aujourd’hui dans l’athlétisme universitaire de la Marine

Rifle (2-1, 0-0 lors de la Great American Rifle Conference) contre Akron (0-1, 0-0) ; 9h00 au champ de tir Bancroft Hall

Aperçu: https://navysports. com/news/2023/10/13/fusil- hôtes-akron-in-first-garc- match-de-saison.aspx

Résultats en direct gratuits : https://résultats. megalink.no/#!/us-naval- académie

Crosse féminine contre Virginia Tech ; 10h00 au Rip Miller Field



Crosse féminine contre l’État de l’Ohio ; 12h00 au Rip Miller Field



Crosse féminine contre Caroline de l’Est ; 14h00 au Rip Miller Field

Rugby féminin (2-3, 1-3 dans la National Intercollegiate Rugby Association) contre Sacred Heart (3-1, 3-1) ; 10h00 au Prusmack Rugby Center



Aperçu: https://navysports. com/news/2023/10/13/femmes- le rugby-le-rugby-féminin-commence- homestand-final-de-l’automne- saison-avec-sacred-heart.aspx



Vidéo en direct gratuite sur YouTube : https://www.youtube. com/chaîne/ UCwVmrfUxcyIHyfsNZaXDf2A/live

Tennis masculin contre le Navy Gold Invitational ; 10h00 aux courts de tennis de l’USNA et au Tose Family Tennis Center



Tennis masculin à la Classique de tennis des vétérans de San Diego ; 16h30 à San Diego, Californie.



Tennis féminin à la Classique de tennis des vétérans de San Diego ; 16h30 à San Diego, Californie.



Informations sur le match sur invitation Or : https://collèges. wearecollegetennis.com/ Compétitions/ITA/Tournois/ aperçu/146DEB2A-806E-4164- 86DF-80FEC4DD642F



Informations sur le tournoi de San Diego : https://www. sandiegoveteranstennisclassique. com/



Vidéo en direct gratuite du tournoi de San Diego : https://web.track. tennis/#/@031d1592-fcac-4e49- a766-6ccdc5e62c67/@031d1592- fcac-4e49-a766-6ccdc5e62c67/ evt-_XjJtyPiO2M

Cross-country féminin contre armée dans le Star Meet ; 10h30 à West Point, New York



Cross-country masculin contre armée dans le Star Meet ; 11h30 à West Point, New York



Aperçu: https://navysports. com/news/2023/10/13/femmes- cross-country-cross-country- face-à-l’armée-avec-une-paire-de- étoiles-sur-la-ligne.aspx



Résultats en direct gratuits : https://résultats. leonetiming.com/xc.html?mid= 5874



Aperçu vidéo : https://www.youtube. com/watch?v=MUkOKVUc1Yk



Mise à jour armée-marine : https://navysports. com/sports/2023/7/26/armée- calendrier-marine.aspx

Water-polo masculin n°19 (15-4, 5-2 au water-polo Mid-Atlantic) contre Fordham n°17 ​​(12-3, 8-0) ; 11h30 au Bronx, New York



Aperçu: https://navysports. com/news/2023/10/13/mens- water-polo-top-20-road-game- sur le pont pour le water-polo.aspx



Vidéo en direct gratuite sur Stretch : https://portail. stretchinternet.com/cwpa/



Vidéo des moments forts de la victoire sur Bucknell : https://www.youtube. com/watch?v=3CyUNSOGyto

Rugby masculin (6-0, 3-0 à Rugby East) contre Saint-Bonaventure (3-0, 3-0); 12h00 au Prusmack Rugby Center



Aperçu: https://navysports. com/news/2023/10/13/mens- rugby-milieu-et-bonnies-square- samedi libre pour la première place dans-le-rugby-est.aspx



Vidéo en direct gratuite sur YouTube : https://www.youtube. com/watch?v=3mcL9PQ8dv4



Vidéo des moments forts de Win Over Life : https://www.youtube.com/ regarder?v=HM_FDRtdpRA

Football (2-3, 1-2 en American Athletic Conference) à Charlotte (1-4, 0-1) ; 14h00 à Charlotte, Caroline du Nord



Aperçu: https://navysports. com/news/2023/10/9/marine- le football cherche la première route à gagner du-2023-samedi-à-charlotte. aspx



Vidéo en direct sur ESPN+ : https://www.espn.com/ montre/joueur/_/id/3803a41a- a8ce-4ee4-b158-fb41dd10c63b



Radio: WBAL 1090 AM / 101,5 FM (Baltimore) | WFED 820 AM, 94,3 FM (Frederick, Maryland) | WFED 15h00 (Washington, DC) | WFED 104,5 FM (Western Fairfax / Loudon, Virginie) | WNAV 14 h 30, 99,9 FM (Annapolis) | KWFN 97,3 FM (San Diego) | WGH 1310 AM / 100,9 FM (Norfolk, Virginie) | WJGM 105,7 FM (Jacksonville, Floride) | Satellite : Sirius Ch. 121 ou 202, Application SXM Ch. 965 | Applications : Audacy (WNAV) et TuneIn (WBAL)



Statistiques en direct gratuites : https://statistiques. statbroadcast.com/broadcast/? identifiant=473172&vislive=marine



Notes de jeu de la Marine : https://navysports.com/ documents/2023/10/9/6_-_ Charlotte_Notes_Pack.pdf



Entretien avec Andrew Duhart, Sophomore Corner : https://www.youtube. com/watch?v=vZgD9d5UK0E



Entretien avec le Sophomore Raider Luke Pirris et le coordinateur des Raiders / Strikers / Special Teams Ricky Brown : https://www.youtube. com/watch?v=wGz_wAMxQ_s



Entretien avec le parieur junior Riley Riethman : https://www.youtube. com/watch?v=LUCyK8sPKGI



Entretien avec l’ailier défensif junior Justin Reed et le coordinateur défensif PJ Volker : https://www.youtube. com/watch?v=Uo_ueLjbIrI



Entretien avec le quart-arrière senior Tai Lavatai et le coordonnateur offensif/entraîneur de la ligne offensive Grant Chesnut : https://www.youtube. com/watch?v=-778i75KL_E



Entretien avec l’entraîneur-chef Brian Newberry : https://www.youtube. com/watch?v=ou7ylTxF2u8



Entretien avec l’arrière défensif junior Mbiti Williams : https://www.youtube. com/watch?v=8ZP_Ja7UwFY



Vidéo des moments forts de la victoire contre le nord du Texas : https://www.youtube. com/watch?v=6E61dmUuSVM



Conférence de presse d’après-match après la victoire contre le nord du Texas : https://www.youtube. com/watch?v=43ATelyyV-Y

Triathlon féminin aux qualifications régionales de l’Est de la NCAA ; 14h30 à Huddleston, Virginie.



Aperçu: https://navysports. com/news/2023/10/13/femmes- triathlon-semble-à-prendre- un autre pas en avant chez la ncaa east-regionals.aspx



Résultats en direct gratuits : https://runsignup. com/Course/Résultats/13408# resultSetId-347501 ; par page : 10

Football féminin (6-6-3, 1-5 dans la Patriot League) contre Armée (6-6-3, 3-2-1 dans la Patriot League) dans le Star Match ; 19h00 au complexe de football Glenn Warner



Aperçu: https://navysports. com/actualités/2023/10/13/2023- star-du-football-féminin-sur-le- ligne-samedi-soir-in- annapolis.aspx



Vidéo en direct sur ESPN+ : https://www.espn.com/ montre/joueur/_/id/e23d569b- 658e-493f-a6dd-68b9ad6acdb6



Statistiques en direct gratuites : https://statistiques. statbroadcast.com/broadcast/? identifiant=470804



Aperçu vidéo : https://www.youtube. com/watch?v=khxPr2f3i3k



Notes de jeu de la Marine : https://navysports.com/ documents/2023/10/13/Marine- Army_GameNotes-101423.pdf



Programme de jeux numériques : https://navysports. com/documents/2023/8/17/Navy- Armée-1014.pdf



Mise à jour armée-marine : https://navysports. com/sports/2023/7/26/armée- calendrier-marine.aspx

Voile intercollégiale au Trophée Nevins ; Toute la journée à Kings Point, New York



Voile intercollégiale à la course de flotte d’automne du Washington College ; Toute la journée à Chestertown, Maryland.



Voile intercollégiale au Championnat féminin de la côte atlantique ; Toute la journée à New Haven, Connecticut.



Récapitulatif de la semaine dernière : https://navysports.com/ actualités/2023/10/9/ voile-intercollégiale- avances vers l’ouverture de l’atlantique finale-du-championnat-de-la-cote.aspx