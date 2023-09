Aujourd’hui, « cinq Américains innocents » emprisonnés en Iran rentrent chez eux

Les citoyens américains Siamak Namazi (à droite), Emad Sharqi (à gauche) et Morad Tahbaz (au centre) débarquent d’un avion qatari à leur arrivée à l’aéroport international de Doha, à Doha, le 18 septembre 2023.

Le président Joe Biden a célébré lundi la libération de cinq prisonniers américains d’Iran.

« Aujourd’hui, cinq Américains innocents emprisonnés en Iran rentrent enfin chez eux », a déclaré Biden dans un communiqué.

Cette publication intervient alors que les dirigeants du monde se réunissent cette semaine à New York pour les réunions annuelles de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies. Le président iranien Ibrahim Raisi sera présent, tout comme Biden.

Siamak Namazi, Morad Tahbaz, Emad Sharghi et deux citoyens anonymes ont été libérés lundi dans le cadre d’un accord qui a dégelé 6 milliards de dollars d’argent iranien de la Corée du Sud vers le Qatar et a conduit à la libération de cinq Iraniens emprisonnés aux États-Unis. La Corée du Sud devait à l’Iran, mais n’avait pas payé, l’argent pour le pétrole acheté avant que les États-Unis n’imposent les sanctions.

« Depuis près de huit ans, je rêve de ce jour », a déclaré Namazi, emprisonné en 2015, dans un communiqué après sa libération.

« Ma joie ineffable de ma prochaine réunification avec ma famille est mêlée de chagrin – un sentiment douloureux et profond de culpabilité d’avoir repris mon souffle en toute liberté alors que tant d’individus courageux que j’aime et admire continuent de languir derrière ces murs », a déclaré Namazi.

Biden a remercié l’émir du Qatar et le sultan d’Oman pour leur aide visant à faciliter le commerce. Il n’a pas mentionné les 6 milliards de dollars, ni félicité les dirigeants iraniens pour leur rôle dans cet échange. Au contraire, le président a annoncé de nouvelles sanctions contre l’Iran.

« Aujourd’hui, nous sanctionnons l’ancien président Mahmoud Ahmadinejad et le ministère iranien du Renseignement en vertu de la loi Levinson pour leur implication dans des détentions injustifiées. Et nous continuerons d’imposer des coûts à l’Iran pour leurs actions provocatrices dans la région », a-t-il déclaré.

Dans sa déclaration, le président a rappelé aux Américains de ne pas se rendre en Iran, citant un avertissement du Département d’État.

« Le Département d’État américain émet depuis longtemps un avertissement aux voyageurs qui stipule : ‘Ne voyagez pas en Iran en raison du risque d’enlèvement et d’arrestation et de détention arbitraires de citoyens américains.’ Tous les Américains devraient tenir compte de ces paroles et ne pas s’attendre à ce que leur libération puisse être obtenue s’ils ne le font pas. »