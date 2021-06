La contributrice d’aujourd’hui, Bobbie Thomas, fond en larmes et admet « J’ai tellement peur » dans sa première interview après la mort de son mari Michael.

Michael est décédé subitement en décembre de complications médicales.

Bobbie Raconté d’aujourd’hui Hoda Kotb de faire face depuis la mort de Michael : « J’ai été tellement submergée par le soutien, mais je me sens incroyablement isolée et seule.

« Vivre tant de douleur m’a vraiment isolé, et d’autres personnes qui vivent cela qui ont tendu la main, c’est comme si mon cœur était connecté immédiatement

Elle a poursuivi : « J’ai l’impression qu’il est important de dire à haute voix pour moi et pour les autres qu’il faut se donner la grâce de ne pas essayer de réparer la douleur parce que si souvent nous sommes dans une position où la douleur est inconfortable, et c’est presque identifié comme le problème.

« … Il y a beaucoup de bonnes intentions là-dedans, mais malheureusement, on a l’impression d’avoir honte d’avoir mal, et on est encore plus isolé, et ce n’est pas bien. »

« La douleur est si précieuse pour moi. C’est ma connexion avec lui. Je ne veux pas que la douleur disparaisse parce qu’elle s’éloigne. … Si je peux faire quelque chose pour dire à d’autres personnes qui vivent cela parce que je sais à quel point je me sens seul et que j’ai tellement de soutien, c’est de ne pas me sentir comme le problème.

Bobbie a également expliqué comment elle préservait la mémoire de Michael en notant: «Je parle de Michael et je pense qu’il est vraiment important qu’il soit entouré de lui. … (Miles) a tellement de souvenirs vivaces. Il entre, il me dit : « Maman, regarde, le bonbon préféré de papa. » C’est du genre : ‘Est-ce une excuse pour manger les bonbons ou ?’ », a-t-elle plaisanté. « Il est tellement fier, et il dira : ‘La guitare de mon père, je dois en prendre vraiment soin.' »

Elle a également raconté comment l’un des amis proches de Michael, que leur fils de cinq ans, Miles, appelle l’oncle Andrew, lui a dit lors d’un appel : « Ton père était mon meilleur ami, tu as donc une grande responsabilité. Ça veut dire que tu es mon meilleur ami.

« Son visage était juste comme, il était si heureux. »

Michael avait une maladie du système immunitaire connue sous le nom de déficit immunitaire variable commun (DICV).

Bobbie a dit qu’elle était au courant du diagnostic avant les deux se sont mariés en 2013.

Elle a déclaré à Hoda: «Cela a toujours été positionné comme chronique et gérable. Au fond de moi, je savais que nous ne nous tenions peut-être pas la main à 80, 90.

« Mais d’après toutes les informations que nous avions recueillies et le soutien dont nous disposions, je pensais que nous envisagions au moins 20 ans plus tard. »

Bobbie a également partagé comment Michael a géré sa maladie et le couple a essayé de concevoir un enfant, en disant: « Il était tellement malade alors que l’accent était mis sur ma FIV, ce qui était une blague par rapport à ce à quoi il avait affaire.

« C’était lui. Il était l’incarnation de la grâce. Il a traité chaque infirmière, soignant de patient, médecin, toute personne avec un sourire et un « merci ».

Cependant, Bobbie a également décrit comment elle a perdu Michael, se souvenant : « Le pire souvenir de toute ma vie a été de voir son dernier souffle, de devoir regarder ses parents et sa mère.

« Je ne pourrai jamais aimer quelqu’un plus profondément, et je ferai tout pour sa famille et sa sœur. Ses parents sont les plus forts, et face à la perte de leur fils, ils étaient là pour essayer de me consoler.

Elle essaie tout de même de se concentrer sur la façon dont Michael a combattu la maladie, partageant: « Michael s’est rétabli, et il est si important que nous nous concentrions sur le rétablissement, car Michael est encore au cours de cette année-là, il est passé de ne pas marcher, ne pas parler à réapprendre à parler, obtenir hors de son fauteuil roulant et en train de marcher »,

«(Il) était prêt à retourner au travail, et il a été radié. On m’a dit : ‘Je ne suis pas sûr que Michael soit au courant, mais je ne sais pas s’il retournera un jour au travail.’ Il était implacable là-dedans. Il allait prendre soin de nous.

Bobbie a également décrit l’amour profond qu’elle et Michael partageaient en disant: « Mon truc préféré n’importe quel jour au hasard, il regardait simplement à travers la pièce et disait: » Hé, nous avons une très bonne chose, non? Et je dirais, ‘Ouais.’ … Nous étions si profondément liés.

« Il me manque tellement. Il était ma personne. … Il avait cette facilité pour lui, et j’étais toujours stressé, et il me disait simplement : « C’est bon. »

Bobbie a poursuivi: « Le jour de notre anniversaire, il y a un endroit où il vient de sortir de la voiture à un moment donné l’année dernière, et je me suis dit: » Où vas-tu? Et il a une canne, et il a marché tout seul jusqu’à l’eau et est revenu, et il y a quelque chose à propos de cet endroit sur cette plage. Je sens juste le vent souffler, c’est comme s’il était là à me serrer dans ses bras.

Bobbie dit toujours qu’elle ne changerait rien à son temps avec Michael.

Elle a déclaré: «Si je pouvais le ramener à son pire … je le ferais, car lorsque vous êtes vraiment amoureux, vous vous souciez du bien-être de quelqu’un d’autre égal au vôtre.

«Au lieu de m’inquiéter de ce que je l’ai perdu, je pense que le peu de temps qu’il avait, il m’a donné. (Je suis) vraiment, vraiment chanceux.





Bobbie a ajouté qu’elle vit à la fois avec gratitude et chagrin pour sa situation en notant: «Je veux juste m’asseoir sur le canapé avec quelqu’un et regarder la télévision ou ne pas avoir à réfléchir parfois. Je n’ai pas besoin qu’on me dise qu’il y avait une lueur d’espoir ou une raison plus importante. Il n’y en a pas. C’est nul.

« Il n’y a rien de bon à cela. Il n’est pas là. Mon fils n’a pas son père.

«C’est OK pour moi de ressentir. En même temps, j’ai aussi de la gratitude.