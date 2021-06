Aujourd’hui à l’Euro : l’Espagne, l’Allemagne, le Portugal, la France ont tout pour jouer lors des derniers matchs de groupe de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Les derniers matchs de groupe de l’Euro 2020 sont à nos portes et ce pourrait être le jour le plus excitant à ce jour, avec tout ce qu’il reste à jouer pour l’Espagne, l’Allemagne, le Portugal et la France.

le Portugal devront récupérer leur intensité et leur faim pour battre France après une décevante défaite 4-2 contre l’Allemagne.

« Nous devons être ce que nous avons toujours été, une équipe très combative et solidaire », a déclaré Pepe avant le match – un match revanche de la finale de l’Euro 2016, que le Portugal a remporté 1-0 après prolongation.

« Après l’Allemagne, nous étions très tristes mais nous avons analysé en profondeur nos performances et nous voulons montrer ce que nous valons. Le dernier match n’était pas bon, c’est vrai, mais demain nous avons la chance de prouver que nos sceptiques ont tort et jouer à notre meilleur niveau. »

La défaite contre l’Allemagne était la première fois que le Portugal avait concédé quatre fois en 58 matchs sous la direction de l’entraîneur Fernando Santos et seulement la deuxième fois qu’ils avaient inscrit trois buts.

« Ce n’était pas le Portugal que nous connaissons tous », a ajouté Santos. « Nous avons des joueurs expérimentés et ils ne gagnent pas toujours. Il y a des moments où les meilleures équipes ne gèrent pas bien la défaite mais nos joueurs sont habitués à réagir. »

Pologne le gardien Wojciech Szczesny insiste sur le caractère décisif du dernier match de groupe contre Suède a simplifié leur approche.

Avec un seul point dans le groupe E, les Polonais doivent gagner s’ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale.

Il y a trois ans, lors de la Coupe du monde en Russie, la Pologne était la première équipe européenne à être éliminée après avoir perdu ses deux premiers matches, mais le point qu’elle a obtenu contre l’Espagne la dernière fois leur a donné une bouée de sauvetage.

« Après notre premier match à la Coupe du monde 2018, alors que nous avions encore deux matches devant nous et que nous pouvions nous qualifier dans le groupe, il n’y avait aucun esprit dans l’équipe », a-t-il déclaré. Euro 2020.com.

« Ici, après le premier match, même si nous nous étions mis dans une position très difficile, on pouvait dire qu’on avait la foi et la volonté de se qualifier. Mentalement, c’est assez facile quand on sait qu’il faut gagner le match. Non besoin de spéculer.

« Donc, l’approche mentale d’un tel match est beaucoup plus simple parce que vous ne laissez aucune énergie pour les dernières minutes ou le match suivant. Vous jouez pour votre vie, et je pense que cela peut nous aider. »

Qui joue mercredi ?

Nouvelles de l’équipe

Slovaquie vs Espagne : Slovaquie L’homme large Ivan Schranz est à nouveau porté disparu et le défenseur Denis Vavro sera également absent après avoir été testé positif au coronavirus.

Pendant ce temps, Espagne le skipper Sergio Busquets devrait figurer après qu’un test positif au Covid-19 a vu le milieu de terrain de Barcelone se retirer des matchs nuls de son pays avec la Suède et la Pologne. Et les goûts de Cesar Azpilicueta, Thiago Alcantara et Mikel Oyarzabal sont tous en ligne pour commencer pour La Roja.

Suède vs Pologne : Pologne évaluera le défenseur de Southampton Jan Bednarek (muscle) et le milieu de terrain de Brighton Jakub Moder (genou) avant le match.

Allemagne vs Hongrie : l’Allemagne Mats Hummels et Ilkay Gundogan ont repris l’entraînement, tandis que la participation de Thomas Mueller reste incertaine. Ils avaient tous été blessés lors de la victoire 4-2 de l’Allemagne sur le Portugal la semaine dernière.

Portugal vs France : France sera privé d’Ousmane Dembele, qui a été renvoyé chez lui après s’être blessé au genou contre la Hongrie.

Qui a besoin de quoi pour se qualifier ?

Suède sont qualifiés pour les huitièmes de finale avec leurs quatre points suite à la victoire contre la Slovaquie vendredi, car même s’ils terminent troisième du groupe E, ils se classeront devant l’Ukraine et la Finlande en ayant déjà gagné quatre points.

Slovaquie a surpris la Pologne lors de son premier match du tournoi, mais reste sur trois points avant son dernier match contre l’Espagne. Un point devrait suffire pour atteindre les huitièmes de finale, mais une défaite laisserait leur progression en suspens.

Pendant ce temps, Espagne ont encore beaucoup de travail à faire après leur match nul 0-0 contre la Suède lors du premier match et le nul 1-1 qui a suivi contre la Pologne.

Pologne maintenu leur tournoi en vie avec ce résultat – et les quatre équipes sont toujours en mesure de terminer dans les deux premières lors de la dernière journée.

L’Allemagne s’est classée deuxième du groupe avec sa victoire écrasante le Portugal, qui a raté la chance de réserver sa place pour les 16 derniers. cependant, de la France dessiner avec Hongrie plus tôt samedi a tout laissé à jouer dans le groupe F lors du dernier tour des matches.

Les quatre équipes ont une chance de décrocher une place automatique ou de progresser avec un total de points élevés à la troisième place.

France sont la seule équipe garantie d’atteindre déjà les 16 derniers, car même s’ils terminent troisième du groupe F, ils se classeront devant l’Ukraine et la Finlande en ayant déjà gagné quatre points.

Statistiques clés…

L’Espagne a fait match nul lors de ses deux matches de l’EURO 2020 ; dans l’histoire du Championnat d’Europe, une seule équipe a fait match nul lors de ses trois matchs en une seule phase de groupes – le Portugal en 2016, qui allait remporter l’intégralité du tournoi cette année-là.

La Suède a remporté neuf de ses 11 derniers matches contre la Pologne (D1 L1), dont chacun des cinq derniers. La dernière victoire polonaise remonte à un match amical à domicile en août 1991 (2-0).

Aucun des 26 matches précédents entre la Suède et la Pologne ne s’est terminé sans but.

Le Portugal n’a remporté qu’un seul de ses 13 derniers matches contre la France (D1 L11) – c’était la finale de l’Euro 2016, disputée au Stade de France.

Le Portugais Cristiano Ronaldo n’a jamais marqué contre la France. C’est d’ailleurs l’adversaire contre lequel il a joué le plus souvent sans jamais trouver le fond des filets dans le football international (6 matchs, 439 minutes).

L’Allemagne a été éliminée des phases de groupes de la Coupe du monde 2018 ; ils ne sont jamais sortis en phase de poules de grands tournois consécutifs (Coupe du Monde et Euros).

Aussi à l’Euro 2020…

L’UEFA a refusé une demande du maire de Munich pour que le stade de la ville soit illuminé aux couleurs de l’arc-en-ciel pour le match du groupe F de l’Euro 2020 entre l’Allemagne et la Hongrie.

L’instance dirigeante du football européen a déclaré avoir reçu lundi la demande du maire de la ville allemande, Dieter Reiter.

Reiter avait déclaré qu’il voulait illuminer le stade aux couleurs pour protester contre une nouvelle loi en Hongrie qui interdit la diffusion de contenu dans les écoles réputées promouvoir l’homosexualité et le changement de genre.

Sur cette base, l’UEFA a déclaré qu’elle ne pouvait pas accéder à la demande et a proposé des dates alternatives pour que le stade soit éclairé aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Cette décision intervient après que l’UEFA a également abandonné une enquête sur le port par Manuel Neuer d’un brassard aux couleurs de l’arc-en-ciel lors des matches de l’Euro 2020 entre l’Allemagne et la France et le Portugal.

Le gardien du Bayern portait le brassard, symbole de solidarité avec la communauté LGBT+, pendant le mois de la fierté en juin.

L’UEFA cherchait à savoir si le brassard avait enfreint ses règles concernant les déclarations politiques sur le terrain, mais dimanche, la DFB a confirmé que l’enquête avait été arrêtée.

Pendant ce temps, l’instance dirigeante du football européen enquête également sur d’éventuels incidents discriminatoires survenus lors des deux premiers matches de la Hongrie du tournoi à la Puskas Arena de Budapest.

0:31



Joe Ledley pense que le Pays de Galles a toutes les raisons d’être confiant pour son match des huitièmes de finale de l’Euro 2020 avec le Danemark.



Après avoir atteint les huitièmes de finale dimanche, le Pays de Galles poursuivra ses préparatifs pour son premier match à élimination directe, à Amsterdam samedi soir.

Et l’international gallois Joe Ledley pense que son pays a toutes les raisons d’être confiant pour son match des huitièmes de finale de l’Euro 2020 avec le Danemark.