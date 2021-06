Aujourd’hui à l’Euro : le Pays de Galles, la Suisse et la Turquie cherchent à rejoindre l’Italie en huitièmes de finale | Actualités footballistiques

Le dernier tour des matches de groupe de l’Euro 2020 débutera dimanche, la Turquie, la Suisse et le Pays de Galles espérant tous rejoindre l’Italie en huitièmes de finale.

Italie ont déjà garanti leur place au tour suivant après avoir remporté leurs deux premiers matches, et assureront la première place du groupe A tant qu’ils éviteront la défaite lors de leur dernier match de groupe contre le deuxième Pays de Galles.

Un point au Stadio Olimpico de Rome suffirait également à garantir à l’équipe invaincue de Rob Page sa propre place en huitièmes de finale, même si même une défaite associée à une différence de buts inférieure à cinq sur la Suisse, troisième, les verrait terminer deuxième.

Les Italiens ne se sont même pas qualifiés pour la Coupe du monde en 2018, mais les victoires consécutives 3-0 ont poursuivi leur invincibilité à 29 matches toutes compétitions confondues, et ont intensifié les discussions selon lesquelles les finalistes de 2012 pourraient revenir au sommet cette année. Championnats d’Europe.

« C’est une excellente équipe avec peu de faiblesses – et ils ont disputé deux grands matchs », a déclaré l’ailier gallois Daniel James, qui fait partie d’une équipe de Manchester United qui a remporté un match nul en Ligue Europa en mars en battant l’AC Milan à San Siro. .

« C’est le type de joueurs que vous admirez, mais nous pensons que nous pouvons obtenir un résultat. Nous sommes pleins de confiance et nous n’entrons dans aucun match pour un match nul.

« Nous voulons gagner chaque match et nous croyons pleinement que nous pouvons le faire. Nous l’avons montré lors des derniers Euros et dans notre forme récente. »

la Suisse sont toujours à la recherche de leur première victoire à l’Euro de cette année et tout sauf trois points à Bakou contre dinde, qui a perdu ses deux matchs jusqu’à présent, les verra probablement éliminés en phase de groupes.

Les Turcs ont besoin d’une grande chance pour sortir du groupe A quoi qu’il arrive – car leur différence de buts de -5 les laisserait dans une situation délicate dans le classement de la troisième place qui décidera qui rejoindra les 12 équipes de qualification dans le dernier- 16.

« Toute la nation est déçue. C’est bien d’être déçu, cela arrive dans le sport », a déclaré le milieu de terrain suisse Steven Zuber. « Nous savons ce que c’est que d’être de l’autre côté, et c’est notre objectif – être de l’autre côté dimanche. »

L’entraîneur Vladimir Petkovic subit une pression croissante en raison des mauvaises performances de la Suisse lors des phases de groupes de cette année. Il est entré dans l’Euro 2020 en tant que troisième entraîneur le plus ancien du tournoi, mais avant le martelage 3-0 de mercredi par l’Italie, il n’avait pas vu son équipe battue en phase de groupes d’une finale de tournoi depuis qu’il avait pris les rênes en 2014.

Il a pris la décision inhabituelle de plaider auprès des supporters du pays pour qu’ils soutiennent leur équipe avant leur match incontournable en Azerbaïdjan dimanche, qui ressemblera à nouveau à un match à domicile pour leurs adversaires en raison des relations étroites entre les deux pays. .

Le capitaine turc Burak Yilmaz a déclaré que l’équipe était « cassé » après la défaite 3-0 contre l’Italie



« Les footballeurs et les entraîneurs ont des sentiments, des inquiétudes, des peurs et du bonheur comme tout le monde. Nous sommes tout aussi vulnérables », a écrit Petkovic dans une lettre ouverte publiée samedi dans le Suisse am Wochenende journal. « Et c’est pourquoi nous avons besoin de votre soutien à tous avant ce match décisif. Votre solidarité. Votre positivité. Nous ferons tout pour que nous puissions tous célébrer ensemble dimanche soir. »

Qui joue dimanche ?

Groupe A: Italie contre Pays de Galles ; Coup d’envoi 17h (Rome)

Groupe A: Suisse vs Turquie ; Coup d’envoi 17h (Bakou)

Nouvelles de l’équipe

Italie vs Pays de Galles : Marco Verratti est de retour à l’entraînement en Italie, mais avec sa doublure Manuel Locatelli qui a marqué deux fois contre la Suisse la dernière fois, il y aura peu d’envie de le repousser. Alessandro Florenzi a raté la victoire contre la Suisse pour se remettre d’un coup et ne devrait pas revenir pour le match contre le Pays de Galles.

Le Pays de Galles a le choix entre une équipe complète, mais peut choisir de rester avec le même onze de départ que celui qui a affronté la Turquie après sa performance à Bakou.

Suisse vs Turquie : Les deux équipes ont une équipe complète de joueurs parmi lesquels choisir, la Suisse ne s’écartant probablement pas de sa configuration normale 3-5-2. L’entraîneur turc Petkovic pourrait être tenté par des changements après deux résultats et performances inférieurs à la moyenne pour un affrontement incontournable à Bakou.

Qui a besoin de quoi pour se qualifier ?

Après deux victoires lors de leurs deux premiers matches contre la Turquie et la Suisse, Italie sont qualifiés et finiront en tête du groupe s’ils évitent la défaite contre le Pays de Galles dimanche.

Pays de Galles, qui peut encore dominer le groupe avec une victoire sur l’Italie, sera confirmé dans les deux premiers avec un match nul ou si la Suisse ne parvient pas à battre la Turquie.

la Suisse, qui sera éliminé du tournoi s’il perd contre la Turquie, peut également terminer dans les deux premiers s’il gagne et que le Pays de Galles perd. Les deux équipes seraient à égalité de points et seront ensuite séparées à la différence de buts.

Pour terminer, dinde n’ont aucune chance de terminer dans les deux premiers, mais ils doivent battre la Suisse pour terminer troisième du groupe – et ensuite espérer qu’ils se classent suffisamment haut pour se qualifier.

Statistiques clés…

Il s’agira de la deuxième rencontre entre la Suisse et la Turquie lors d’un tournoi majeur. Leur première rencontre a eu lieu lors de la phase de groupes de l’Euro 2008 – les Suisses, en tant que co-organisateurs, ont perdu 2-1 contre les Turcs.

La Turquie a remporté chacune de ses deux dernières rencontres avec la Suisse, les deux victoires voyant les Suisses ouvrir le score. Les Turcs n’ont jamais gagné trois fois de suite contre la nation helvétique.

Les cinq derniers matchs entre la Suisse et la Turquie ont produit 17 buts, une moyenne de 3,4 par match.

La Suisse (D1 L1) cherche à éviter de rester sans victoire lors de ses trois matches de phase de groupes lors d’un tournoi majeur pour la première fois depuis l’Euro 2004.

Les trois derniers matches entre l’Italie et le Pays de Galles joués sur le sol italien ont produit 11 buts, tous marqués par l’Italie (W3).

La dernière rencontre entre l’Italie et le Pays de Galles remonte à 18 ans, lors d’un match de qualification pour le Championnat d’Europe en septembre 2003. Ce jour-là, Filippo Inzaghi a marqué son seul et unique triplé avec l’équipe nationale italienne (4-0).

L’Italie est invaincue lors de ses 29 derniers matches toutes compétitions confondues (V24, N5) depuis une défaite 0-1 contre le Portugal en septembre 2018. S’ils évitent la défaite contre le Pays de Galles, ils égaleront leur plus longue série de 30 matches sans défaite entre novembre 1935. et juillet 1939.

Le Pays de Galles est sorti de la phase de groupes lors de ses deux précédentes apparitions dans un tournoi majeur (Coupe du monde 1958, Euro 2016). S’ils évitent la défaite dans ce match, ils sont assurés d’avoir une place dans les huitièmes de finale de ce tournoi.

L’Italie cherche à remporter ses trois matches de phase de groupes pour la quatrième fois dans un tournoi majeur, ce qu’elle avait déjà fait lors des Coupes du monde 1978 et 1990, et à l’Euro 2000.

Aussi à l’Euro 2020…

Atteindre la phase à élimination directe peut avoir des inconvénients pour les joueurs du Championnat d’Europe.

Le défenseur suédois Victor Lindelof s’est étouffé et a dû poser une question lors d’une conférence de presse après avoir été interrogé sur le manque de sa famille à la maison.

Cela est venu après que la femme de Lindelof a partagé des photos sur son compte de réseau social de leur jeune fils reconnaissant son père sur une publicité à l’extérieur d’un magasin.

Un Lindelof ému a déclaré: « Ce n’est pas un bon jour pour demander une telle chose », avant de se pencher en arrière, d’étirer les bras puis de baisser la tête pendant quelques secondes.

Les joueurs suédois ont quitté leur famille pour rejoindre l’équipe le 2 juin et ils doivent rester dans la bulle du tournoi. Une victoire 1-0 sur la Slovaquie vendredi signifie que les Suédois sont susceptibles de se qualifier pour les huitièmes de finale et d’être à l’Euro 2020 au moins jusqu’à la fin du mois.

Que font les nations d’origine?

l’Ecosse les joueurs seront de retour à leur base d’entraînement avant le match incontournable de mardi contre la Croatie à Hampden Park, frais d’un temps d’arrêt après une partie de golf à la suite du match nul et vierge de vendredi contre l’Angleterre.

L’entraîneur adjoint de l’Écosse, Steven Reid, a déclaré aux journalistes: « Vous avez besoin d’un jour ou deux pendant quelques semaines intenses pour vous déconnecter. Ils joueront quelques trous. Certainement pas un 18 complet. »

Angleterre sont de retour à St George’s Park après leur propre journée de récupération alors qu’ils se préparent pour leur propre dernier match de groupe contre la République tchèque, qu’ils doivent gagner pour terminer en tête du groupe D.

Sky Sports News aura toute la préparation pour les matchs de mardi – avec Gary Neville revenant sur l’impasse de vendredi à Wembley à 10h.