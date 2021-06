Aujourd’hui à l’Euro : Croatie vs République Tchèque et Suède vs Slovaquie également en action | Actualités footballistiques

Alors que tous les regards au Royaume-Uni seront tournés vers l’Angleterre contre l’Écosse, il y a deux autres matchs à l’Euro 2020 vendredi, dont la Croatie contre la République tchèque dans le groupe D.

La Croatie sera prête à réagir après une défaite 1-0 contre l’Angleterre à Wembley lors de son premier match du Groupe D de l’Euro 2020, tandis que les Tchèques pourraient s’assurer une place en phase à élimination directe avec une victoire après avoir battu l’Écosse lundi.

Malgré l’impressionnant à Hampden, l’entraîneur de la République tchèque Jaroslav Silhavy a déclaré que ses hommes avaient encore du travail à faire pour sortir du groupe.

« La Croatie a des joueurs qui aiment jouer au ballon, combiner et construire des attaques par l’arrière. S’ils réussissent leur bonne journée, ils seront des adversaires très coriaces pour nous », a déclaré Silhavy. « Je les considère toujours parmi les deux favoris de notre groupe et nous sommes les troisièmes derrière.

« Notre désir est clair – nous voulons nous qualifier dans le groupe. Un point sur deux matchs pourrait suffire, mais nous ne voulons pas jouer pour un match nul.

La Croatie a été battue par l’Angleterre lors de son premier match de l’Euro 2020



« La Croatie a terminé deuxième de la Coupe du monde avec des joueurs de haut niveau issus de grands clubs. Si nous voulons réussir, nous avons besoin d’une autre excellente performance d’équipe avec quelques éléments supplémentaires. C’est la seule façon de gagner. »

Pour la Croatie, ils viseront une performance bien meilleure après une défaite plutôt molle contre l’Angleterre.

« Il y aura des changements car nous devons montrer beaucoup plus d’intention et de détermination à l’avant si nous voulons avoir une chance de battre les Tchèques », a déclaré le sélectionneur croate Zlatko Dalic.

« Nous devons redécouvrir notre menace offensive. Les Tchèques sont excellents pour sortir de la défense avec six ou sept joueurs, mais cela nous permettra également de contre-attaquer.

« Ils sont dans une position confortable après avoir remporté leur match d’ouverture et nous ne le sommes pas, mais nous avons toujours continué quand les choses se sont compliquées dans le passé et je suis optimiste car notre destin est toujours entre nos mains. »

La Slovaquie a remporté le choc contre la Pologne lors de son match d’ouverture



Dans le groupe E, il y a un leader de choc comme Slovaquie ouvrir la voie après leur superbe victoire 2-1 contre la Pologne lors de leur match d’ouverture.

« On dirait que nous sommes les favoris, premiers de notre groupe après le premier tour, mais nous sommes toujours les outsiders de ce groupe », a déclaré Marek Hamsik aux journalistes jeudi.

« C’est la façon de l’aborder – personne ne nous donnera rien gratuitement, ni victoire ni points, nous ne pouvons gagner cela que par une bonne performance sur le terrain, comme nous l’avons fait contre les Polonais. »

Ils assument Suède vendredi, qui se sont eux-mêmes battus pour un match nul et vierge contre l’Espagne lors de leur lever de rideau, les deux équipes étant confiantes avant le deuxième match du groupe.

Robin Olsena et Ludwig Augustinsson célèbrent le point de la Suède contre l’Espagne



« Ils ont joué de manière claire dans un certain nombre de matchs maintenant, notre analyse est que ce n’est pas un match de type espagnol que nous allons rencontrer, ce sera un type de match différent », a déclaré l’entraîneur suédois Janne Andersson.

« Nous nous attendons à avoir un peu plus de ballon dans la phase de préparation et nous devrons faire avancer davantage le match. Ils sont assez profonds et ils sont très bons dans leur phase de contre-attaque … Je pense qu’ils vont un peu à la maison, mais on ne peut jamais le savoir avec certitude. »

« Nous sommes très sûrs de nous-mêmes… Les gens auront toujours des opinions, critiques ou non, quelque part notre sentiment de base est que nous avons pris un point à l’Espagne lors de notre premier match de l’Euro, ce qui est bon pour nous et nous donne des opportunités « , a ajouté Sebastian Larsson.

Qui joue aujourd’hui ?

Groupe E : Suède contre Slovaquie ; Coup d’envoi à 14h (Saint-Pétersbourg)

Groupe D : Croatie contre République tchèque ; Coup d’envoi 17h (Glasgow)

Groupe D : Angleterre contre Ecosse ; Coup d’envoi à 20h (Londres)

Nouvelles de l’équipe

Dejan Lovren pourrait revenir pour la Croatie après une blessure au genou



Suède vs Slovaquie : Suède l’ailier Dejan Kulusevski est revenu dans l’équipe après un test positif au Covid-19 mais pourrait ne pas figurer contre la Slovaquie. Le milieu de terrain Matthias Svanberg est toujours isolé suite à un test positif.

Slovaquie sera privé du défenseur Denis Vavro, testé positif au Covid-19.

Croatie vs République Tchèque : La République Tchèque n’ont pas de nouvelles inquiétudes, mais le gardien blessé Jiri Pavlenka a été remplacé dans l’équipe par Tomas Koubek.

Croatie Le défenseur Dejan Lovren espère être disponible suite à un problème au genou, mais l’arrière gauche des Rangers Borna Barisic ne sera pas disponible car il continue de gérer un problème de dos persistant. Dalic a également suggéré qu’il apporterait de gros changements à la formation de départ.

















Gareth Southgate révèle que Harry Maguire sera impliqué contre l’Écosse à Wembley, bien qu’une décision n’ait pas encore été prise quant à savoir si le capitaine de Manchester United est suffisamment en forme pour commencer



Angleterre vs Ecosse : Gareth Southgate a déclaré que Harry Maguire serait impliqué dans le Angleterre équipe, ayant été absent depuis mai avec une blessure à la cheville.

« Nous sommes vraiment satisfaits de ses progrès, il s’est entraîné avec l’équipe depuis quatre ou cinq jours maintenant et il n’a eu aucune réaction », a-t-il déclaré.

« Il est sur une très bonne voie. Nous voulons que tout le monde soit disponible, cela entraîne des décisions difficiles, mais nous avons 26 joueurs sur le terrain d’entraînement et c’est une excellente position dans laquelle s’impliquer. »

Steve Clarke a déclaré Kieran Tierney apte et disponible pour Écosse. Le défenseur d’Arsenal a raté la défaite 2-0 contre la République tchèque à Hampden Park lors du match d’ouverture du Groupe D avec un petit problème.

Clarke a déclaré: « C’est une bonne nouvelle pour Kieran, une bonne nouvelle pour nous et une bonne nouvelle pour les supporters écossais. J’espère que nous pourrons soutenir tout cela avec un bon résultat. Il s’est complètement entraîné ces deux derniers jours. Il est disponible pour l’ensemble. Jeu. »

Qui a besoin de quoi pour se qualifier ?

Groupe D : Pour Angleterre, l’équation est simple. Si l’équipe de Gareth Southgate bat l’Écosse, elle se qualifiera pour les 16 derniers. Elle sera confirmée dans les deux premières du groupe si elle remporte la victoire sur Écosse à Wembley vendredi et la Croatie ne bat pas la République tchèque. C’est aussi un match énorme pour l’équipe de Steve Clarke, qui ne pourra pas terminer dans les deux premiers si elle perd contre l’Angleterre et que la Croatie ne bat pas la République tchèque.

Pendant ce temps, République Tchèque, qui a battu l’Ecosse lors de son premier match, sera qualifié pour les huitièmes de finale s’il bat la Croatie. Ils seront confirmés dans les deux premiers s’ils gagnent et que l’Ecosse ne bat pas l’Angleterre. Pour Croatie, ils ne pourront pas terminer dans les deux premiers s’ils perdent contre la République tchèque et que l’Ecosse ne bat pas l’Angleterre.

Luminaires restants :

vendredi 18 juin – Croatie contre République tchèque ; Coup d’envoi à 17h (Glasgow), Angleterre vs Écosse ; Coup d’envoi à 20h (Londres)

mardi 22 juin – République tchèque contre Angleterre ; Coup d’envoi à 20h (Londres), Croatie vs Ecosse ; Coup d’envoi à 20h (Glasgow)

Groupe E : Slovaquie ont surpris la Pologne lors de leur premier match du tournoi et ils seront qualifiés s’ils battent la Suède lors de la deuxième journée. Ils seront confirmés comme vainqueurs de groupe s’ils gagnent et que l’Espagne ne bat pas la Pologne.

Pendant ce temps, Espagne et Suède ont encore beaucoup de travail à faire après leur match nul 0-0. Ils ne peuvent pas être confirmés dans les deux premiers ou éliminés après le prochain tour de matches.

Enfin, la pression est bien là Pologne, qui ne pourra pas terminer dans les deux premiers s’il perd face à l’Espagne samedi.

Luminaires restants :

vendredi 18 juin – Suède vs Slovaquie ; Coup d’envoi à 14h (Saint-Pétersbourg)

samedi 19 juin – Espagne contre Pologne ; Coup d’envoi à 20h (Séville)

Harry Kane dit que son but dans le temps additionnel contre l’Écosse lors d’un match nul 2-2 à Hampden Park en 2017 est l’un de ses buts préférés jusqu’à présent dans sa carrière



Ce sera le 115e match entre l’Angleterre et l’Écosse, et leur 100e en compétition. Leur seule rencontre précédente lors d’un tournoi majeur était en phase de groupes de l’Euro 1996, également à Wembley ; L’Angleterre a gagné 2-0, avec des buts d’Alan Shearer et Paul Gascoigne. L’entraîneur-chef actuel de l’Angleterre, Gareth Southgate, a joué les 90 minutes.

L’Angleterre affronte l’Écosse à Wembley pour la 33e fois, presque deux fois plus que tout autre match impliquant l’Angleterre (18 matchs contre l’Irlande du Nord et le Pays de Galles). Aucune des 32 rencontres précédentes ne s’est terminée sans but.

L’Ecosse n’a remporté qu’un seul de ses 11 derniers matches contre l’Angleterre (2 nuls, 8 défaites), lors d’un match de qualification pour le Championnat d’Europe à Wembley en novembre 1999 (1-0, but de Don Hutchison).

Les quatre matchs disputés entre l’Angleterre et l’Écosse ce siècle ont produit 16 buts (11 pour l’Angleterre, 5 pour l’Écosse), soit une moyenne de quatre buts par match.

La République tchèque n’a jamais battu la Croatie (D2 L1). Leurs trois rencontres précédentes ont produit 12 buts, une moyenne de quatre par match.

La Croatie et la République tchèque se sont déjà rencontrées une fois lors d’un tournoi majeur, lors de la phase de groupes de l’Euro 2016. Le match s’est terminé 2-2, les Tchèques revenant de 2-0 pour marquer leur seul point de la phase de groupes.

Ce sera la première rencontre entre la Suède et la Slovaquie lors d’un tournoi majeur (Championnat d’Europe + Coupe du monde).

La Slovaquie n’a jamais battu la Suède lors de ses cinq précédentes confrontations (3 nuls, 2 défaites), ses quatre derniers matches n’ayant jamais marqué plus de deux buts.

Aussi à l’Euro 2020…

Image:

Yann Sommer a quitté le camp suisse pour la naissance de son enfant



Le gardien suisse Yann Sommer et l’attaquant français Kingsley Coman ont tous deux quitté leurs camps pour la naissance de leurs enfants respectifs.

La fédération suisse de football a déclaré que Sommer était parti pour l’Allemagne, où il joue pour le Borussia Mönchengladbach, après la défaite 3-0 des équipes contre l’Italie mercredi à Rome.

Il n’était pas clair si Sommer reviendra pour le dernier match du Groupe A dimanche contre la Turquie à Bakou. La Suisse a besoin d’une victoire pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

La décision du départ de Coman a été autorisée par l’entraîneur Didier Deschamps et la Fédération française de football (FFF) a autorisé l’ailier du Bayern Munich après consultation avec l’UEFA.

« Toutes les précautions ont été prises, notamment en termes de santé », a indiqué la FFF.

Coman, 25 ans, était un remplaçant inutilisé lors de la victoire 1-0 de la France sur l’Allemagne lors de son match d’ouverture du Groupe F mardi. Ils affronteront ensuite la Hongrie à la Puskas Arena samedi.

Que font les autres nations d’origine?

Alors que l’Angleterre et l’Écosse s’affrontent à Wembley, le Pays de Galles poursuivra ses préparatifs pour son dernier match de groupe contre l’Italie.

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour l’Écosse – et que doivent-ils faire pour rebondir contre l’Angleterre à Wembley ?

Après 23 ans d’attente, l’Ecosse premier match de retour dans un tournoi international majeur s’est soldé par une défaite, l’équipe de Steve Clarke s’inclinant 2-0 à République Tchèque au parc Hampden.

Nous obtenons une réaction au résultat et à la performance de l’ancien international écossais James McFadden et célèbre rédacteur en chef du magazine Tartan Army Iain Emerson, qui a rejoint le journaliste de Sky Sports News Charles Paterson après le match pour le dernier Podcast Sky Sports Football Euros.

Il y a un débat et une discussion sur les chances qui allaient et venaient pour l’Écosse, les erreurs à l’arrière, l’impact de la blessure « de classe mondiale » de Kieran Tierney – et si l’Écosse peut rebondir dans le match alléchant avec l’Angleterre à Wembley vendredi.

Et enfin… la frappe à mi-parcours de Patrik Schick était-elle meilleure que la volée de Zinedine Zidane dans le même stade ? Ou le but de McFadden à Paris ?!

