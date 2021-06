Aujourd’hui à l’Euro 2020 : l’Écosse revient sur la grande scène contre la République tchèque ; Pologne vs Slovaquie, Espagne vs Suède lundi | Actualités footballistiques

Vingt-cinq ans après leurs derniers championnats d’Europe, l’Écosse entamera lundi sa campagne Euro 2020 contre la République tchèque.

L’équipe de Steve Clarke a eu un parcours dramatique vers la pièce maîtresse de cet été, battant Israël et la Serbie aux tirs au but pour atteindre leur premier tournoi majeur depuis 1998.

Il existe des parallèles entre leurs derniers Euros en 1996 et le tournoi retardé de cette année – l’Ecosse a été tirée au sort dans le même groupe que les anciens ennemis anglais et les affrontera à Wembley vendredi.

Mais avant cela, l’Écosse lancera son voyage pour l’Euro 2020 en accueillant la République tchèque à Hampden Park lundi après-midi.

Image:

L’Écosse s’assouplit pour son grand moment



















0:45



Les Pipers jouent à Flower of Scotland à l’extérieur de Hampden Park alors que l’excitation monte avant le match d’ouverture de l’Euro 2020 de l’Écosse contre la République tchèque.



Le manager de l’Écosse, Steve Clarke, a déclaré que la pression serait de son côté lorsqu’ils commenceront leur campagne Euro 2020 à Hampden Park.

« Je pense que lorsque vous vous qualifiez pour la première fois en 23 ans, vous ressentez probablement un peu moins de pression », a déclaré Clarke. « Nous avons bien fait d’être dans le tournoi. Nous l’attendons avec impatience.

« Nous allons faire de notre mieux et tout donner à chaque match. Et nous allons essayer de franchir la prochaine étape vers les huitièmes de finale, ce qui serait une première pour l’équipe nationale masculine.

« Le pays, l’armée tartan, peut être surexcité pour nous. Nous devons être excités d’être impliqués dans le tournoi, mais nous devons garder le contrôle émotionnel, donc lorsque nous arrivons au match, nous jouons à notre plein potentiel. «

La République tchèque sera impatiente de mettre fin à une série sans victoire remontant à 2011 contre l’Écosse et l’entraîneur Jaroslav Silhavy semble s’attendre à un test physique.

« Nous savons à quoi nous attendre – des duels difficiles, un adversaire solide avec des contres directs – et nous devons être pleinement concentrés pendant 90 minutes. »

















3:22



L’arrière gauche de Liverpool, Andy Robertson, a déclaré que le capitaine de l’Écosse signifie le monde pour lui alors qu’il se prépare à mener l’équipe à l’Euro 2020.



Ailleurs dans le groupe E, tous les regards seront tournés vers Pologne et Robert Lewandowski alors qu’il espère amener sa forme de club éblouissante sur la scène européenne. Mais ils sont dans un groupe difficile, avec Slovaquie ayant atteint les huitièmes de finale en 2016, ayant affronté l’Angleterre et le Pays de Galles en phase de groupes.

Espagne et Suède se connaissent assez bien aussi. Ils se sont rencontrés lors des éliminatoires européens – l’Espagne a gagné à domicile et fait match nul à Solna – et ont de nouveau été réunis dans le groupe E, bien que l’équipe de Janne Andersson

L’Espagne joue souvent ses matchs à domicile à Séville et le fait à nouveau lundi au stade La Cartuja, après avoir été invaincue à domicile depuis octobre 2018. La Suède espère imiter son apparition en quart de finale de la Coupe du monde 2018, mais il y aura pas grand retour pour le blessé Zlatan Ibrahimovic.

Sebastian Larsson sera capitaine de la Suède et après que ses coéquipiers se soient réunis à l’entraînement avec une banderole sur laquelle était écrit « Combat, Christian », il a parlé de manière poignante lors d’une conférence de presse d’avant-match dominée par l’état de Christian Eriksen.

« Quand quelque chose comme ça se produit, il n’y a pas de rivaux ou de nationalités différentes – juste des collègues et des êtres humains. »

Qui joue aujourd’hui ?

Groupe D : Écosse contre République tchèque ; Coup d’envoi à 14h (Glasgow)

Groupe E : Pologne contre Slovaquie ; Coup d’envoi 17h (Saint-Pétersbourg)

Groupe E : Espagne contre Suède ; Coup d’envoi à 20h (Séville)

Nouvelles de l’équipe

Ecosse vs République Tchèque : Clarke dit qu’il s’est fixé sur son onze de départ, avec de grandes décisions concernant qui commence dans le but et si Billy Gilmour obtient le feu vert dès le départ. Le gardien du Werder Brême Jiri Pavlenka a quitté l’équipe tchèque en raison d’une blessure, mais Silhavy a un effectif complet sinon.

Pologne vs Slovaquie : La Pologne a lutté avec des blessures, manquant Arkadiusz Reca, Krystian Bielik, Jacek Goralski, Krzysztof Piatek et Arkadiusz Milik. Jan Bednarek s’est entraîné seul dimanche après un problème mais espère être en forme. Ivan Schranz est une inquiétude pour la Slovaquie avec une blessure à la cuisse.

Espagne vs Suède : L’Espagne sera privée de Sergio Busquets après son test de coronavirus positif, mais le propre résultat de Diego Llorente s’est avéré être un faux positif et après vaccinations et tests négatifs, Luis Enrique espère aligner une chaîne XI. ce qui paraissait un La Suède vérifiera Albin Ekdal et Jens Cajuste après avoir raté une partie de l’entraînement par précaution, mais Dejan Kulusevski et Mattias Svanberg ont été contraints de s’isoler et seront absents.

Joueurs à surveiller…

Image:

Tomas Soucek de West Ham sera sur le point de renverser l’Écosse



John McGinn: C’est le groupe le plus talentueux dont l’Écosse se vante depuis un certain temps, saupoudré de qualité de star de la Premier League, mais c’est le milieu de terrain de box-to-box d’Aston Villa McGinn qui a si souvent fourni cet ingrédient essentiel des buts. Il a marqué sept en huit matches de qualification. Aucun autre joueur n’en a marqué plus d’un.

Tomas Soucek : Présélectionné pour le joueur de Premier League de la saison, ne cherchez pas plus loin que Soucek pour la principale menace du Tchèque. Non seulement il a démontré à West Ham sa capacité à fournir une solide présence défensive à l’arrière lors des corners et des coups francs, mais Soucek a été une révélation en attaque, ses buts aidant les Hammers à sceller la qualification européenne.

Gérard Moreno – Le joueur de 29 ans a marqué 30 buts pour Villarreal et les a aidés à remporter la Ligue Europa cette saison, mais même à son âge, Moreno n’a toujours pas été testé dans une compétition majeure. Le même doute vaut pour Mikel Oyarzabal, qui a aidé la Real Sociedad à remporter le titre reporté de la Copa del Rey 2020 en avril. Le prodige de Barcelone Ansu Fati est blessé. Alvaro Morata a inscrit 19 buts en 39 apparitions avec l’Espagne, mais l’attaquant de la Juventus n’a jamais excellé dans un tournoi majeur.

Robert Lewandowski – Les espoirs de la Pologne d’un tournoi mémorable reposeront probablement beaucoup sur Robert Lewandowski, qui a marqué 53 buts en 46 matchs pour le club et le pays cette saison après avoir battu le record du nombre de buts lors d’une campagne de Bundesliga avec les champions du Bayern Munich.

Statistiques clés…

L’Écosse a remporté chacun de ses trois derniers matches contre la République tchèque, sa plus longue série de victoires actuelles contre l’une des 23 autres nations qualifiées pour l’Euro 2020. Il s’agit de la première rencontre entre les deux équipes lors d’un tournoi majeur (Coupe du monde ou Championnat d’Europe).

Il s’agira de la 11e participation de l’Écosse à un tournoi majeur (Coupe du monde + Euros), y compris sa première participation à l’Euro depuis 1996. Ils n’ont jamais dépassé les phases de groupes lors de leurs 10 précédentes.

La République tchèque participe à son 10e Championnat d’Europe de l’UEFA (Tchécoslovaquie incluse), dont son septième consécutif – une séquence ininterrompue depuis 1996 ; seules l’Allemagne (13) et la France (8) sont actuellement sur de tels parcours plus longs.

L’Espagne n’a perdu que deux de ses 16 derniers matches aux Championnats d’Europe de l’UEFA (V11, N3), ces deux défaites ayant eu lieu lors de ses deux derniers matches (contre la Croatie et l’Italie, juin 2016).

La Suède n’a gardé qu’une seule cage inviolée lors de ses 12 dernières rencontres avec l’Espagne – c’était lors d’un match de qualification pour le Championnat d’Europe en octobre 2006 (2-0, buts de Johan Elmander et Marcus Allback). Incidemment, c’était aussi la dernière victoire de la Suède contre La Roja.

La Pologne n’a remporté qu’un seul de ses neuf derniers matches d’ouverture dans un tournoi majeur (D4 L4), c’était contre l’Irlande du Nord à l’Euro 2016 (1-0).

La Pologne était la seule équipe à ne jamais traîner à aucun moment d’un match à l’Euro 2016 (normal + prolongations). Ils ont été éliminés aux tirs au but par le Portugal en quarts de finale.

Aussi à l’Euro 2020…

Image:

Kylian Mbappe a répondu aux propos d’Olivier Giroud



Attention à la conférence de presse de Didier Deschamps lundi soir après une querelle pour savoir qui passe – ou plutôt ne passe pas – à qui dans le camp de la France.

Olivier Giroud a suggéré après que la France ait battu la Bulgarie lors d’un match amical qu’il ne recevait pas le ballon, malgré ses courses dans la surface – des commentaires qui ont été interprétés comme une fouille à Kylian Mbappe.

Mbappe a tenté de se soustraire à l’examen avant l’affrontement de mardi avec l’Allemagne, mais a admis son mécontentement que Giroud ait exprimé son grief en public.

« Franchement, ce qu’il a dit ne me dérange pas. Il exprime une opinion quand il parle. Cela ne me dérange pas. Je suis un attaquant et j’ai eu ce sentiment 365 fois dans un match et je le referai , quand vous sentez que vous n’obtenez pas le service (de la balle).

« Il s’agit plus de le rendre public. Je l’ai félicité d’avoir marqué dans le vestiaire, il ne m’a rien dit et puis j’ai eu des nouvelles de la presse. Il n’a rien dit de mal… mais le faire (l’argument ) public… J’aurais préféré le laisser venir et s’exprimer encore plus dans le vestiaire.

« Je ne veux pas que cette préparation, qui a bien commencé, soit gâchée ou que l’équipe soit affectée parce que l’équipe n’a pas besoin de ça. Nous avons des défis difficiles à relever et nous n’avons pas besoin de créer nos propres obstacles . »

Que font les autres nations d’origine?

Alors que l’Ecosse se prépare pour son premier match – Sky Sports News sera en direct toute la journée depuis Hampden Park – L’Angleterre sera de retour à St George’s Park pour récupérer et commencer à préparer sa grande rencontre avec les côtés de Steve Clarke vendredi.

Le Pays de Galles organisera une séance d’entraînement ouverte dans la perspective d’un affrontement décisif contre la Turquie à Bakou mercredi.