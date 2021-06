Aujourd’hui à l’Euro 2020 : la France et l’Allemagne s’affrontent alors que les vainqueurs du Portugal affrontent la Hongrie | Actualités footballistiques

Dans le groupe de l’Euro 2020, la France, vainqueur de la Coupe du monde 2018, affrontera l’Allemagne, championne de 2014, tandis que le Portugal, champion d’Europe en titre, se lancera également mardi.

La France, finaliste battue en 2016, favorite pour faire mieux cette fois-ci, affronte une équipe allemande toujours à la recherche d’une direction après une Coupe du monde désastreuse, Joachim Low mettant fin à son long mandat de manager à la fin de ce tournoi.

















L’ancien joueur de Barcelone et de France Eric Abidal pense que même si l’équipe de Didier Deschamps pourrait être favorite pour remporter le tournoi, elle devra être à son meilleur dans une compétition très difficile



Il faudrait une âme courageuse pour radier les Allemands, qui, malgré leurs problèmes plus récents, ont atteint la finale en 2008 et les demi-finales des deux tournois depuis, s’inclinant face à la France à l’Euro 2016. Mais les adversaires de mardi, l’actuelle Coupe du monde titulaires, présentez un ouvreur de cauchemar pour le côté de Low sur papier.

Les deux hommes se sont affrontés à deux reprises lors du tournoi inaugural de la Ligue des Nations en 2018/19, l’Allemagne remportant un match nul 0-0 à domicile, où ils les affronteront mardi à l’Allianz Arena.

Ce sera la première fois que les deux équipes se rencontreront en phase de groupes d’une grande finale, la France étant clairement favorite pour le match – une étiquette à laquelle le gardien allemand Manuel Neuer n’adhère pas.

















Le défenseur allemand Antonio Rudiger insiste sur le fait qu’ils ne craignent personne dans le tournoi et n’ont aucun problème à ce que les adversaires d’ouverture soient considérés comme les favoris.



« Il est très important de commencer avec un résultat réussi », a déclaré Neuer. « Nous savons que nous devons quelque chose aux fans après le dernier tournoi. Nous espérons les exciter avec la façon dont nous allons jouer et nous avons besoin de leur soutien.

« Nous savons que la France a connu du succès ces dernières années. Mais nous sommes toujours une très bonne équipe, mal à l’aise de jouer contre. Nous les respectons mais nous ne nous considérons pas comme les outsiders. Nous voulons gagner le match ici en Munich. »

Il y a de la poésie dans le premier match du Portugal contre la Hongrie après leur match nul 3-3 en phase de groupes du dernier tournoi, alors que le doublé de Balazs Dzsudzsak dans ce match – ajouté au premier match de Zoltan Gera – semblait brièvement prêt à les éliminer du compétition, seulement pour que la frappe de Cristiano Ronaldo remporte un match nul qui les mettrait finalement sur la bonne voie pour remporter l’ensemble du tournoi.

















Le capitaine portugais Cristiano Ronaldo insiste sur le fait que l’équipe est pleinement concentrée avant son premier match de l’Euro 2020 malgré l’exclusion de l’arrière latéral Joao Cancelo du tournoi après avoir été testé positif au coronavirus



Fernando Santos, qui a mené le Portugal au titre il y a cinq ans, pense que son équipe peut conserver le trophée, comme l’Espagne l’a fait en 2012, avec un état d’esprit aussi important que son personnel, dont le joueur de l’année en Premier League Ruben Dias.

Il a déclaré lors de sa conférence de presse : « Le Portugal arrive à cette compétition de la même manière que nous l’avons fait en 2016, avec la même confiance et la même conviction pour réaliser quelque chose d’important comme en 2016, où nous avons réussi à le faire, et maintenant nous sommes avec la même confiance. Comme par le passé, nous avons ce qu’il faut pour gagner à nouveau. »

Qui joue aujourd’hui ?

Groupe F : Hongrie contre Portugal ; Coup d’envoi 17h (Budapest)

Groupe F : France contre Allemagne ; Coup d’envoi à 20h (Munich)

Nouvelles de l’équipe

Hongrie vs Portugal : Santos est sans Joao Cancelo après que le défenseur de Manchester City a été testé positif pour le coronavirus dans la préparation du tournoi, mais a Diogo Dalot, fraîchement sorti de la course des U21 du Portugal à leur propre finale du Championnat d’Europe, en remplacement. Le milieu de terrain Zsolt Kalmar sera absent pour les hôtes.

France vs Allemagne : Leon Goretzka pourrait encore jouer pour l’Allemagne, s’étant entraîné plusieurs fois avec ses coéquipiers après s’être remis d’une blessure avant leur match d’ouverture du Groupe F. Le milieu de terrain Jonas Hofmann devrait cependant manquer, tandis que la France devrait avoir Karim Benzema disponible après que le joueur de 33 ans ait repoussé un coup reçu lors de son affrontement d’échauffement avec la Bulgarie la semaine dernière.

Joueurs à surveiller…

Jamal Musiala a représenté l’Angleterre au niveau des jeunes avant de changer d’allégeance à son pays de naissance plus tôt cette année



Jamal Musiala : Après avoir choisi l’Allemagne contre l’Angleterre plus tôt cette année, le plus jeune buteur du Bayern Munich en Bundesliga pourrait encore s’approprier ce tournoi. Il a maintenant enregistré trois sélections pour son pays et avec six buts en 26 matches de championnat pour son club cette saison, il pourrait encore transférer cela sur la scène internationale.

Cristiano Ronaldo : Cinq fois Ballon d’Or. Vous pourriez vous arrêter là, vraiment. Mais Ronaldo ne s’arrêtera certainement pas. Même dans sa 19e année en tant que footballeur professionnel, il a quand même marqué 36 fois pour la Juventus la saison dernière.

Ronaldo a également marqué 11 buts lors des éliminatoires de l’Euro 2020 et après avoir marqué trois fois sur la route du Portugal vers la gloire en 2016, dont deux fois contre la Hongrie, reste l’un des tireurs les plus dangereux du monde.

Kylian Mbappé : Le PSG a déclaré que Mbappe ne serait jamais vendu après une première saison de 40 buts pour son club, mais sa forme internationale n’est pas encore à la hauteur de ses retours en Ligue 1, et il n’a marqué qu’une seule fois en cinq matches de France cette année.

Mais trois ans après avoir remporté le prix du meilleur jeune joueur lors de la Coupe du monde 2018, il ne fait aucun doute que le moment est venu pour Mbappe de briller pour les favoris du tournoi. Et aux côtés de Benzema, qui a beaucoup d’expérience en tant que second violon de Cristiano Ronaldo au Real Madrid pendant plusieurs années, il peut briller le plus dans une position centrale par opposition au rôle d’intérieur droit qu’il a joué lors de ce tournoi.

Willi Orban: La Hongrie est légère sur les grands noms, mais le pilier défensif du RB Leipzig a 16 matches de Ligue des champions à son actif et n’a raté que cinq matchs en route vers une deuxième place en Bundesliga en 2020/21.

La Hongrie a gardé six cages inviolées lors de ses 10 derniers matchs, et bien que cela semble un défi de taille contre Ronaldo and Co mardi, Orban sera la clé pour créer une deuxième surprise en cinq ans contre le Portugal s’ils peuvent réussir.

Statistiques clés…

Ce sera la sixième rencontre entre la France et l’Allemagne dans un tournoi majeur, mais leur première en phase de groupes. Jusqu’à présent, leur bilan face à face est parfaitement équilibré avec deux victoires chacun et un match nul.

La seule rencontre précédente entre la France et l’Allemagne aux Championnats d’Europe de l’UEFA était en demi-finale de 2016 – la France s’est imposée 2-0 grâce à un doublé d’Antoine Griezmann.

La France est invaincue lors de ses cinq derniers matches face à l’Allemagne sur le sol allemand (3 v., n. 2). Leur seule rencontre précédente à Munich s’est soldée par un score vierge (Allianz Arena, septembre 2018).

La France participe à son 10e Championnat d’Europe de l’UEFA, également son huitième d’affilée – elle n’a pas atteint la finale en 1988. Seules l’Allemagne et l’Espagne (3 chacune) ont remporté plus de Championnats d’Europe que la France (2, en 1984 et 2000 )

Il s’agit de la troisième rencontre entre la Hongrie et le Portugal lors d’un tournoi majeur après la Coupe du monde 1966 et l’Euro 2016, le tout en phase de groupes. Les deux matchs précédents ont produit un total de 10 buts (3-1 au Portugal en 1966, 3-3 en 2016).

Le Portugal n’a jamais perdu contre la Hongrie, lors de 13 rencontres précédentes (V9, D4). En fait, la Hongrie est l’équipe que le Portugal a affrontée le plus de fois sans jamais perdre.

Le Portugal participe à son huitième Championnat d’Europe de l’UEFA – ce sont les derniers vainqueurs du trophée Henri Delaunay (2016). Le Portugal tentera de devenir la deuxième équipe à remporter deux championnats d’Europe consécutifs après l’Espagne (2008, 2012).

Aussi à l’Euro 2020…

Hugo Lloris a minimisé les rumeurs de rupture en équipe de France



Les questions d’une rupture dans l’équipe de France continuent de gronder après les commentaires d’Olivier Giroud la semaine dernière, le capitaine Hugo Lloris ayant été contraint de nier tout problème dans le camp national lors de leur conférence de presse d’avant-match.

L’homme de Chelsea Giroud a critiqué le service de ses coéquipiers après avoir marqué deux fois en tant que remplaçant lors de la victoire 3-0 à l’échauffement la semaine dernière contre la Bulgarie, Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain étant mécontent que l’affaire n’ait pas été gardée secrète.

Le gardien de but Lloris a balayé le désaccord et pense que la France a un esprit d’équipe sain avant le match d’ouverture du tournoi à Munich.

« Mbappe et Giroud ont peut-être eu une courte discussion mais c’est normal – ce n’est pas inhabituel », a déclaré le joueur de 34 ans lors d’une conférence de presse.

« Il y a des opinions différentes dans les vestiaires, cela peut arriver. Cela n’a pas du tout nui à l’équipe. Nous avons un excellent esprit d’équipe. Je pense que nous l’avons très bien géré.

« Kylian devait dire quelque chose, mais c’est quelque chose qu’il a dit dans le passé. Nous sommes maintenant concentrés sur notre premier match dans cette compétition. »

Que font les autres nations d’origine?

Sky Sports News seront en direct du camp anglais alors qu’ils intensifient leurs préparatifs pour affronter l’Écosse vendredi, après que les 11 qui ont commencé contre la Croatie lors de leur premier match du Groupe D n’aient pris part à une séance de récupération que lundi.

L’Écosse organisera également une séance d’entraînement ouverte après sa défaite 2-0 contre la République tchèque, alors que Steve Clarke évalue ses options avant un affrontement crucial avec l’Angleterre à Wembley. Charles Paterson sera en direct de Hampden Park avec la réaction de ce match tout au long de la journée.

Le patron du Pays de Galles, Robert Page, organisera sa conférence de presse d’avant-match alors qu’ils intensifient leurs préparatifs pour affronter la Turquie à Bakou jeudi.