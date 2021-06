Aujourd’hui à l’Euro 2020 : Angleterre vs Croatie ; Pays-Bas vs Ukraine, Autriche vs Macédoine du Nord dimanche | Actualités footballistiques

L’Angleterre lance sa campagne Euro 2020 contre un ennemi familier, alors qu’elle affronte la Croatie à Wembley lors du match d’ouverture du groupe D dimanche.

Comme le reste du monde du football, l’Angleterre et son entraîneur Gareth Southgate ont adressé samedi leurs meilleurs vœux à Christian Eriksen, suite à l’effondrement du joueur danois sur le terrain face à la Finlande.

L’Angleterre se rendait à son hôtel lorsque l’incident s’est produit et a annulé sa conférence de presse d’avant-match au milieu de l’incertitude quant à son état. Ses anciens coéquipiers de Tottenham, Harry Kane, Kieran Trippier et Kyle Walker – et le reste du groupe – auront été soulagés d’apprendre qu’il serait réveillé et stable à l’hôpital samedi soir.

Cette bonne nouvelle leur permet de se concentrer sur leur premier match délicat de la compétition, où ils chercheront à se venger après avoir été battus en demi-finale de la Coupe du monde 2018 par la Croatie, lorsque le premier coup franc de Trippier a été annulé par Ivan. Perisic, avant que Mario Mandzukic n’envoie la Croatie en finale.

Depuis lors, les équipes se sont affrontées dans la Ligue des Nations – un match nul 0-0 à huis clos à Rijeka suivi de Jesse Lingard et Kane marquant des buts tardifs dans une victoire 2-1 à Wembley pour envoyer l’Angleterre en finale inaugurale.

Tous les regards seront tournés vers la sélection de l’équipe de Southgate, avec la forme physique de Harry Maguire et l’étendue des sujets brûlants d’inclusion de Jack Grealish.

Le onze de départ de Paul Merson comprend Raheem Sterling, avec Grealish sur le banc, mais l’homme d’Aston Villa fait le XI le plus populaire choisi par le skysports.com lecteurs et bénéficie d’un large soutien parmi les Sports aériens les écrivains font aussi leurs sélections.

le Pays-Bas sont également en action dimanche – et ont des démons à coucher à l’Euro 2020.

Après avoir terminé troisième à la Coupe du monde 2014, ils ne se sont pas qualifiés pour l’Euro 2016 ou la Coupe du monde 2018, mais après une absence de sept ans dans les grands tournois, ils sont de retour sous Frank de Boer et cherchent à se rétablir comme des forces avec lesquelles il faut compter. .

Mais tout comme Southgate, De Boer se retrouve au centre d’un débat national autour de sa meilleure équipe – et la pression est forte.

Un avion a survolé le terrain d’entraînement latéral à Zeist avant le match, traînant une banderole qui disait en néerlandais : « Frank. Juste 4-3-3 !’

Les fans voudront peut-être voir le genre de football offensif qu’ils considèrent comme le style caractéristique de leur pays, plutôt que ce qu’ils considèrent comme un système 3-5-2 plus contre-attaquant, bien que De Boer – entraîneur de l’équipe nationale lors de son premier tournoi majeur – insiste sur son la configuration verra ses ailiers poussés haut sur le terrain.

Les Néerlandais commencent leur campagne pour l’Euro 2020 contre Ukraine à domicile à Amsterdam, mais l’équipe d’Andriy Shevchenko a terminé invaincue lors des éliminatoires européens et a terminé devant le Portugal dans son groupe.

L’Autriche et Macédoine du Nord forment le Groupe C, espérant également atteindre les huitièmes de finale, et s’affronteront lors de leur match d’ouverture dimanche.

L’Autriche est à la recherche de sa première victoire dans la compétition, après avoir fait match nul deux fois et perdu quatre fois lors de ses précédentes apparitions en 2008 et 2016, tandis que la Macédoine du Nord – ayant obtenu son indépendance de l’ex-Yougoslavie en 1991 – n’avait jamais failli apparaître sur la grande scène avant qu’une victoire 1-0 sur la Géorgie lors de leur finale des éliminatoires via la Ligue des Nations ne les propulse au tournoi.

Qui joue aujourd’hui ?

Groupe D : Angleterre contre Croatie ; Coup d’envoi à 14h (Londres)

Groupe C : Autriche contre Macédoine du Nord ; Coup d’envoi 17h (Bucarest)

Groupe C : Pays-Bas contre Ukraine ; Coup d’envoi à 20h (Amsterdam)

Nouvelles de l’équipe

Angleterre vs Croatie : Harry Maguire s’est entraîné avec l’Angleterre à la veille de leur match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie, bien que Gareth Southgate ait admis qu’il était un « long shot » à jouer.

Autriche vs Macédoine du Nord : Marko Arnautovic n’est revenu que récemment de blessure et le patron de l’Autriche, Franco Foda, n’a pas hésité à savoir s’il commencerait ou non.

Pays-Bas vs Ukraine : Frank de Boer a déclaré que le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt n’était pas prêt à revenir d’une blessure à l’aine, malgré le joueur estimant qu’il avait une chance de 50-50. Jurrien Timber pourrait intervenir si De Boer optait pour trois défenseurs centraux, comme prévu. Oleksandar Zinchenko de Man City devrait jouer un rôle central au milieu de terrain pour l’Ukraine.

Joueurs à surveiller…

Image:

L’attaquant anglais Harry Kane visera à ajouter à sa collection Golden Boot



Harry Kane : Avec un Soulier d’or de la Coupe du monde déjà à son actif, Kane visera un autre prix de but majeur après une belle saison individuelle avec Tottenham. Il était le favori des paris d’avant-tournoi pour ajouter un autre Soulier d’or à sa collection – mais le début rapide de Romelu Lukaku avec deux buts lors de la victoire de la Belgique contre la Russie signifie que le capitaine anglais a du travail à faire.

David Alaba: L’atout le plus fort de l’Autriche réside toujours dans la nouvelle recrue du Real Madrid, Alaba, un joueur polyvalent qui a rarement été en mesure de porter sa forme de club sur la scène internationale.

Défenseur au Bayern Munich et très probablement sous Carlo Ancelotti, le joueur de 28 ans a joué un rôle plus important en tant que milieu de terrain offensif de son pays, mais il cherchera le soutien de Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer et Marko Arnautovic.

Memphis Depay : Il est remarquable de penser que les Pays-Bas cherchent à remporter leur premier match de championnat d’Europe depuis 2008, date d’ouverture de leur campagne contre l’Ukraine. La Ligue des Nations de l’UEFA a offert aux Néerlandais une possibilité de résurgence, terminant deuxième du tournoi inaugural face au Portugal, et Depay n’a cessé de se renforcer.

L’ancien ailier de Manchester United a retrouvé sa meilleure forme à Lyon après s’être réinventé sous le prédécesseur de De Boer au niveau international. Depay a marqué six buts sur autant de qualifications tout en fournissant huit passes décisives, et ses deux buts lors du match nul 2-2 contre l’Écosse suggèrent qu’il est prêt à assumer le fardeau de la responsabilité d’attaquer.

Statistiques clés…

L’Angleterre n’a jamais perdu à Wembley dans un tournoi majeur (Coupe du monde 1966, Euro 1996), en remportant sept victoires et en tirant quatre de ses 11 matchs précédents (tirs au but exclus).

La Croatie a perdu contre l’éventuel vainqueur dans trois de ses quatre derniers tournois majeurs (Coupe du monde + Championnats d’Europe) : l’Espagne à l’Euro 2012 (phases de groupes), le Portugal à l’Euro 2016 (huitièmes de finale) et la France à la Coupe du monde 2018 (finale)

Il s’agit de la première rencontre entre les Pays-Bas et l’Ukraine lors d’un tournoi majeur (Coupe du monde ou Championnat d’Europe). Les Néerlandais sont invaincus lors de leurs deux rencontres précédentes – les deux matches amicaux, victoire 3-0 à Rotterdam en mai 2008 et match nul 1-1 à Donetsk en août 2010.

Les Pays-Bas n’ont tiré que deux de leurs 22 derniers matchs lors de tournois majeurs (Coupe du Monde et Euros) ; les deux étaient des matchs nuls et vierges qui sont allés aux tirs au but lors de la Coupe du monde 2014 (contre le Costa Rica et l’Argentine). Ils n’ont également perdu qu’un seul de leurs 12 derniers matchs d’ouverture lors de ces tournois majeurs, une défaite 0-1 contre le Danemark à l’Euro 2012.

L’Ukraine participe à son troisième Championnat d’Europe de l’UEFA, et son troisième consécutif. Ils n’ont jusqu’à présent jamais réussi à sortir des phases de groupes de la compétition.

Aussi à l’Euro 2020…

L’histoire majeure de l’Euro 2020 est la santé de Christian Eriksen et le monde du football attendra avec impatience une mise à jour sur son état.

Cependant, les préparatifs des matches se poursuivent et l’Espagne a eu une préparation moins qu’idéale pour son match d’ouverture contre la Suède lundi.

Image:

L’Espagnol Sergio Busquets testé positif au COVID-19



Le capitaine Luis Enrique a été testé positif au COVID-19 le week-end dernier et l’Espagne avait appelé 17 joueurs supplémentaires – six internationaux et 11 du côté des moins de 21 ans – pour former une équipe alternative, au cas où le virus se propagerait dans le camp.

Diego Llorente a également été testé positif mardi, mais il est revenu dans l’équipe après quatre résultats négatifs consécutifs et les joueurs supplémentaires ont été autorisés à rentrer chez eux un jour après la vaccination de l’équipe et après trois jours consécutifs de tests négatifs pour l’ensemble du groupe.

L’équipe de 23 joueurs pour l’Euro 2020 s’est entraînée ensemble pour la première fois cette semaine.

Que font les autres nations d’origine?

L’Écosse effectuera les derniers préparatifs avant son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la République tchèque lundi après-midi, tout en gardant un œil sur l’Angleterre contre la Croatie à Wembley. Après s’être entraînés dans leur camp de Middlesbrough le matin, ils prendront un court vol pour Glasgow, avant que Steve Clarke n’affronte les médias vers 17h45. Sky Sports News.

Le Pays de Galles se concentrera rapidement sur le match de mercredi contre la Turquie après son nul 1-1 contre la Suisse. Ils participeront à une séance d’entraînement ouverte à Bakou alors qu’ils se préparent à affronter une équipe turque battue 3-0 lors de son premier match contre l’Italie. Une victoire en milieu de semaine sera probablement suffisante pour envoyer l’équipe de Rob Page en huitièmes de finale.

Podcast Sky Sports Football Euros: Gary Neville sur les chances de l’Angleterre, pourquoi la France est favorite et comment l’Euro 2020 peut élever la nation

Expert de Sky Sports Gary Neville (5:07) rejoint Pierre Smith sur le Podcast Sky Sports Football Euros pour préparer le grand coup d’envoi de l’Euro 2020. Neville a son mot à dire sur les forces et les faiblesses de l’Angleterre, ce qu’ils devront faire pour battre les favoris français au titre, et comment ce jeune groupe talentueux de joueurs anglais peut remonter le moral de toute la nation.

Pendant le podcast, nous apprenons également comment Écosse et Pays de Galles (22.54) se dessinent des journalistes de Sky Sports News à la suite de leurs campagnes, Charles Paterson et Geraint Hugues. Plus Valentina Fass du ciel Italie et Uli Kohler du ciel Allemagne (56,39) nous donnent le point de vue du continent sur ce à quoi ressemblent leurs propres nations.

Rédacteur en chef adjoint du football de Sky Sports Kate Burlaga et écrivain de football Ben Motifs partageront également leurs meilleurs conseils pour le tournoi, y compris qui soulèvera le trophée le 11 juillet – et quels joueurs illumineront le tournoi (1.09:35).

Écoutez le podcast Sky Sports Football Euros sur : Spotify | Pomme | Castbox